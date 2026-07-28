അന്നാ പേന കാത്തു... ആംസ്ട്രോങ്ങും ആള്ഡ്രിനും ചന്ദ്രനില് കുടുങ്ങാതെ രക്ഷപ്പെട്ടതിങ്ങനെ
അപ്പോളോ 11 ദൗത്യത്തിലെ ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച പേന 8,57,600 ഡോളറിനാണ് അടുത്തിടെ നടന്ന ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോയത്. ചന്ദ്രനിൽ കുടുങ്ങി പോയേക്കാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ പേനയെ കുറിച്ചറിയാം.
Published : July 28, 2026 at 6:12 PM IST
ഒരു പേന വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപ വരെ മുടക്കും? പത്തോ, നൂറോ, ഏറിപ്പോയാൽ ആയിരമോ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ അടുത്തിടെ (2026 ജൂലൈ 15) ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന സോഥെബിസ് ലേലത്തിൽ (Sotheby's Auction) ഒരു പേന വിറ്റുപോയത് 8,57,600 ഡോളറിനാണ്. ഇത് ഏകദേശം 8.21 കോടിയോളം ഇന്ത്യൻ രൂപ വരും. വില കേട്ട് പലരും ഞെട്ടിയേക്കാം. വെറുമൊരു പേനയ്ക്ക് ഇത്രയും മൂല്യം വന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച പേനയുടെ കഥ!
ബഹിരാകാശ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നായ അപ്പോളോ 11 ദൗത്യത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ തീർത്തും നിർണായകമായ പേനയാണ് അടുത്തിടെ വൻതുകയ്ക്ക് ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോയത്. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ 1969-ലെ അപ്പോളോ 11 ദൗത്യത്തിലെ ബഹിരാകാശയാത്രികരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പേനയാണ് ഇത്. കേൾക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായി തോന്നും. ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്നും തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന ഘട്ടത്തിൽ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളായ നീൽ ആംസ്ട്രോങിനും എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിനും രക്ഷകനായത് ഒരു സാധാരണ ഫെൽറ്റ്-ടിപ്പ് (Felt-tip) പേനയായിരുന്നു.
വില്ലനായത് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ
1969 ജൂലൈ 20നാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ്, എഡ്വിൻ ബസ്സ് ആൾഡ്രിൻ, മൈക്കൽ കോളിൻസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന മൂന്നംഗ സംഘം ചന്ദ്രനിലെത്തുന്നത്. ഇതിൽ നീൽ ആംസ്ട്രോങും എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിനുമാണ് ചാന്ദ്ര പേടകത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ കാലുകുത്തുന്നത്. ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഇവർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ പാറയുടെയും പൊടിയുടെയും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു.
തുടർന്ന് മടക്കയാത്രയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്നും പ്രധാന ബഹിരാകാശ പേടകമായ കൊളംബിയയിലേക്ക് യാത്രികരെ എത്തിക്കുക ലൂണാർ മൊഡ്യൂളായ 'ഈഗിളി'ലാണ്. ഇതിനുള്ളിലേക്ക് തിരികെ കയറുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ട സ്വിച്ച് അബന്ധത്തിൽ താഴെ വീണു. പേടകത്തിനുള്ളിലെ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തിലൂടെ കയറുന്നതിനിടെ ആൽഡ്രിൻ ധരിച്ച സ്പേസ് സ്യൂട്ട് അബന്ധത്തിൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ സ്വിച്ചിൽ തട്ടിപ്പോയതാകാം കാരണമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.
മരണഭീതി നിഴലിച്ച നിമിഷങ്ങൾ
ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും പേടകത്തെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ട എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന 'ആസെന്റ് എഞ്ചിൻ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ' (Ascent Engine Circuit Breaker) ആയിരുന്നു അബന്ധവശാൽ തട്ടി ഒടിഞ്ഞുപോയ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്വിച്ച്. ഈ സ്വിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ലൂണാർ മൊഡ്യൂളിന്റെ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. സ്വിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനോ, യാത്രികർക്ക് ഓർബിറ്റലിൽ ഉള്ള പ്രധാന ബഹിരാകാശ പേടകമായ കൊളംബിയയിലേക്ക് പോകാനോ ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്താനോ സാധിക്കില്ല.
സ്വിച്ച് ഇല്ലാതെ എഞ്ചിൻ എങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്യുമെന്നതിന് ഞൊടിയിടയിൽ പരിഹാരമുണ്ടായില്ല. സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിനുള്ളിലെ ലോഹഭാഗങ്ങളിൽ കൈകൊണ്ടോ മറ്റ് മെറ്റൽ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടോ തൊട്ടാൽ വൻ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിനും തീപിടുത്തത്തിനും കാരണമാകും. ഇത് ല്യൂണാർ മൊഡ്യൂൾ പൂർണമായും കത്തിനശിക്കാൻ കാരണമാവും.
സ്വിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലാകട്ടെ, കയ്യിൽ കരുതിയ ഓക്സിജൻ തീരുന്നത് വരെ മാത്രമേ ദൗത്യസംഘത്തിന് ജീവൻ നിലനിർത്താനാവൂ. ഇരുവരും തിരിച്ചെത്താത്ത പക്ഷം ചന്ദ്രനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബഹിരാകാശ പേടകമായ കൊളംബസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മൈക്കൽ കോളിൻസിന് സഹയാത്രികരില്ലാതെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നേനെ. മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട നിമിഷമാണ് കടന്നുപോയത്.
രക്ഷയായത് പേന
മരണമുഖം കൺമുന്നിൽ കണ്ടുനിൽക്കവെയാണ് എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിന്റെ മനസിൽ ചിന്തയുദിച്ചത്. ചാർട്ടുകളിൽ കുറിപ്പുകൾ എഴുതാൻ അദ്ദേഹം ധരിച്ച സ്പേസ് സ്യൂട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു 'ഡ്യുറോ ഫെൽറ്റ്-ടിപ്പ്' പേന (Duro Felt-tip Pen) സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അറ്റവും നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം പേനയുടെ അറ്റം ഒടിഞ്ഞുപോയ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന്റെ ചെറിയ സുഷിരത്തിലേക്ക് പതുക്കെ ഇറക്കിവെച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിക് ഭാഗം കൊണ്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഉള്ളിലേക്ക് അമർത്തിയപ്പോൾ അത്ഭുതകരമെന്ന് പറയട്ടെ, എഞ്ചിൻ പുനഃരാരംഭിച്ചു.
The Pen That Saved Apollo 11 From Being A Permanent Moon Tomb.— VisionaryVoid (@VisionaryVoid) March 18, 2026
When Neil Armstrong and Buzz Aldrin returned to the lunar module after their historic moonwalk, they realized they had a catastrophic problem. While maneuvering inside the cramped cabin in his bulky spacesuit,… pic.twitter.com/hic7Hm3mJl
ചരിത്രമെഴുതി മടക്കയാത്ര
ഒരു സാധാരണ പേന നൽകിയ പിന്തുണയിലാണ് ചന്ദ്രനിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയേക്കാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും നീൽ ആംസ്ട്രോങും എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിനും ഈഗിൾ പേടകത്തിൽ നിന്നും കൊളംബിയ പേടകത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. പേന ഉപയോഗിച്ച് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയതോടെ ഈഗിൾ പേടകം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു പൊങ്ങി. ഭ്രമണപഥത്തിൽ കൊളംബിയ പേടകത്തിൽ ഇരുവരെയും കാത്ത് സഹയാത്രികനായ മൈക്കൽ കോളിൻസുമുണ്ടായിരുന്നു. പേടകം കൊളംബിയ കമാൻഡ് മൊഡ്യൂളുമായി ഒത്തുചേർന്ന ശേഷം മൂന്നംഗ സംഘം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങി.
ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച നിർണായക വസ്തുക്കളുമായി സംഘം ഭൂമിയിൽ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തി. ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിക്കൊണ്ട് ബഹിരാകാശ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു പുതിയ ഏടിന് തുടക്കമിട്ട ദൗത്യമായിരുന്നു ഇത്. മനുഷ്യന്റെ ചെറിയ കാൽവെയ്പ്പ് മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമായിരുന്നു.
ലോകചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്ന് നടത്തിയത് ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് പേനയായിരുന്നുവെന്ന് എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിൻ പിന്നീട് തന്റെ ആത്മകഥയിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. ദൗത്യത്തിന് ശേഷവും തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആ പേനയും ഒടിഞ്ഞുപോയ സ്വിച്ചിന്റെ ഭാഗവും ഓർമ്മയ്ക്കായി ആൾഡ്രിൻ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചു. ശാസ്ത്രലോകത്തെ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയും ലളിതമായ യുക്തികൊണ്ട് മറികടക്കാമെന്നതിന് നിത്യസ്മാരകമായി ഈ പേന ഇന്നും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു സാധാരണ പേനയെ അസാധാരണമാക്കുന്നതും.
സർക്യൂട്ടിൽ പേന പ്രവർത്തിച്ചതെങ്ങനെ?
സ്വിച്ച് താഴെ വീണപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ലോഹ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന് ഉള്ളിലേക്ക് അമർത്തിയാൽ വൈദ്യുത ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംഭവിക്കുകയും പേടകത്തിന്റെ വൈദ്യുത സംവിധാനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം ഡ്യൂറോ ഫെൽറ്റ്-ടിപ്പ് പേനയിൽ നോൺ-കണ്ടക്റ്റീവ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാരലും ടിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക്കിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നുപോകാത്തതിനാൽ ഇത് സുരക്ഷിതമായിരുന്നു. പേനയുടെ അഗ്രം ഹൗസിങിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ സ്വിച്ചില്ലാതെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. സർക്യൂട്ട് അടയുകയും എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
ആൽഡ്രിൻ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരുന്ന പേനയ്ക്ക് പിന്നിൽ
ബ്രൂക്ലിൻ ആസ്ഥാനമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്യൂറോ പെൻ കമ്പനിയാണ് ഈ ഫെൽറ്റ്-ടിപ്പ് പേനയ്ക്ക് പിന്നിൽ. ഗുരുത്വാകർഷണം തടസ്സമാകാതെ ബഹിരാകാശാത്ത് എഴുതാനാണ് യാത്രികർ ഈ പേന കൈവശം വെയ്ക്കുന്നത്. ആൽഡ്രിൻ ബഹിരാകാശത്ത് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമായ സ്പേസ് സ്യൂട്ടിൽ പേന കരുതിയിരുന്നു. അപ്പോളോ 11 ദൗത്യത്തിനായി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് കറുത്ത ഫെൽറ്റ്-ടിപ്പ് മാർക്കറുകൾ നാസ വാങ്ങിയിരുന്നു.
വൈദ്യുതി കടന്നുപോകാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ടിപ്പാണ് ഈ പേനയുടെ സവിശേഷത. അറ്റത്ത് ലോഹ വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേടകത്തിന്റെ മുഴുവൻ വൈദ്യുത സംവിധാനത്തെയും ബാധിക്കും. ഡ്യൂറോ മാർക്കറിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ടിപ്പ് അത്തരമൊരു അപകടസാധ്യത ഉയർത്തിയില്ലെന്ന് 1969-ൽ ഡ്യൂറോ പെൻ കമ്പനിയിലെ ഉപഭോക്തൃ സേവന മാനേജർ ലാറി സിറ്റൻ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.
ഡ്യൂറോ പെൻ കമ്പനി നിലവിൽ വിപണിയിൽ സജീവമല്ല. വിന്റേജ് വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നവരും ശാസ്ത്ര കുതുകികളും ബഹിരാകാശത്ത് ഉപയോഗിച്ച ഇത്തരം പേനകൾക്കായി പല ലേല ഇടങ്ങളിലും പതിവായി തിരയാറുണ്ട്.
അപ്പോളോ 11 പേനയുടെ ലേലം
ദൗത്യസംഘം മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം ആൽഡ്രിന് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറും പേനയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ശേഖരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ നൽകി. പിന്നീട് ഇവ സിയാറ്റിൽ എയർ & സ്പേസ് മ്യൂസിയത്തിലും വാഷിങ്ടൺ ഡി.സിയിലെ സ്മിത്സോണിയന്റെ നാഷണൽ എയർ ആൻഡ് സ്പേസ് മ്യൂസിയത്തിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022-ൽ ആൽഡ്രിൻ പേനയും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറും ലേലം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിചാരിച്ച വിലയിലെത്തിയില്ല. പിന്നീട് അടുത്തിടെയാണ് വിറ്റത്. ഇപ്പോൾ 8,57,600 ഡോളറിനാണ് വിറ്റുപോയത്.
ആൽഡ്രിൻ ധരിച്ചിരുന്ന വെളുത്ത ഇൻഫ്ലൈറ്റ് കവറാൾ ജാക്കറ്റ് 2022-ൽ 2.8 മില്യൺ ഡോളറിന് ലേലത്തിൽ വിറ്റിരുന്നു. അടുത്തിടെ നടന്ന വിൽപ്പനയിൽ ആൽഡ്രിന്റെ മറ്റ് വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളും ലേലത്തിൽ വിറ്റു. അദ്ദേഹം ചന്ദ്രനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ന്യൂജേഴ്സി സംസ്ഥാന പതാക, വെസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ പേപ്പറുകൾ, ഒരു കാഡറ്റ് ഛായാചിത്രം, പതിറ്റാണ്ടുകൾ മുൻപ് മുതലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് ഡസനോളം വാച്ചുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോയി.
അപ്പോളോ 11 ദൗത്യം
മനുഷ്യൻ്റെ ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവെയ്പ്പായിരുന്നു അപ്പോളോ 11 ദൗത്യം. മനുഷ്യനെ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കിയ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമാണ് അപ്പോളോ 11. 1969 ജൂലൈ 16ന് സാറ്റേൺ V റോക്കറ്റിൽ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നാണ് ദൗത്യം വിക്ഷേപിക്കുന്നത്. നീൽ ആംസ്ട്രോങ് (മിഷൻ കമാൻഡർ), എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിൻ (ലൂണാർ മൊഡ്യൂൾ പൈലറ്റ്), മൈക്കൽ കോളിൻസ് (കമാൻഡ് മൊഡ്യൂൾ പൈലറ്റ്) എന്നിവരായിരുന്നു യാത്രികർ. 1969 ജൂലൈ 20ന് ഈഗിൾ ചാന്ദ്രപേടകം ചന്ദ്രനിലിറങ്ങി.
ആദ്യം ചന്ദ്രനില് ഇറങ്ങി നടന്നത് നീല് ആംസ്ട്രോങ് ആണ്. ചന്ദ്രനില് ഇറങ്ങി ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് നീല് ആംസ്ട്രോങ് കാല് കുത്തിയത്. ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയായി ആംസ്ട്രോങ് മാറി. 19 മിനിറ്റിനുശേഷം പുറകെ എഡ്വിൻ ആല്ഡ്രിനും ഇറങ്ങി. ദൗത്യത്തിന് ഇവരെ സഹായിച്ച ബഹിരാകാശ പേടകമായ കൊളംബസ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ദൗത്യമായിരുന്നു കോളിന്സിനുണ്ടായിരുന്നത്.
ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന് പുറത്ത് രണ്ടര മണിക്കൂറോളം ഇരുവരും ചെലവഴിച്ചു. 47.5 പൗണ്ട് (21.5 കിലോഗ്രാം) ചാന്ദ്ര വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചു. കൊളംബസ് പേടകത്തിന്റെ പൈലറ്റായ മൈക്കൽ കോളിൻസ് രണ്ട് സഹയാത്രികരും തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ പേടകത്തിൽ ചന്ദ്രനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു.
കൊളംബിയയിൽ വീണ്ടും ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് 21 മണിക്കൂർ 36 മിനിറ്റ് സമയം ചെലവഴിച്ച സ്ഥലത്തിന് ഇവർ പ്രശാന്തിയുടെ സമുദ്രം എന്ന് പേരിട്ടു. ഇരുവരും ചേര്ന്ന് 21.5 കിലോഗ്രാം ചാന്ദ്രവസ്തുക്കളും ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ചരിത്രനേട്ടം സാധ്യമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ജൂലൈ 24ന് മൂവരും ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ദൗത്യത്തിനായി നാസ ഏകദേശം 25 ബില്യൺ ഡോളറാണ് അന്ന് ചെലവഴിച്ചത്. മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയച്ച് സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചുവെന്നത് നാസയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്ര നേട്ടമായിരുന്നു.
ലോകം ഇന്നും സ്മരിക്കുന്ന ചരിത്ര നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ചെറിയ പേന പോലും വലിയ സംഭാവന ചെയ്തുവെന്നത് ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രവും ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളും റോക്കറ്റിനെയോ, പേടകങ്ങളെയോ മാത്രം ആശ്രയിച്ചല്ലെന്നും ഓരോ ചെറിയ വസ്തുക്കളും വലിയ സംഭാവന ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
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