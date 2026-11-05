ഇനി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറിയിറങ്ങേണ്ട; ഒറ്റക്ലിക്കില് പരാതി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ കണ്ണില്, മറുപടി SMS ആയി
കേരള പൊലീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യവും അതിവേഗത്തിലുമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് രണ്ട് വമ്പൻ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. 'HM Acts', 'HOMeS' എന്നീ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമായി, അറിയാം വിശദമായി
Published : November 5, 2026 at 12:22 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഒരു പരാതിയുണ്ടെങ്കിലും സമയം കളയാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന മനോഭാവം മൂലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറിയിറങ്ങാൻ മടിക്കുന്നവരാണ് പലരും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും നിയമ വശങ്ങളും ഓര്ത്ത് തലപുകയ്ക്കാനും മുന്നോട്ട് പോകാനും ആര്ക്കും സമയമില്ല. എന്നാല് ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമായി അത്യാധുനിക കാലത്തിന് അനുസൃതമായ മാറ്റവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേരള പൊലീസ്.
ഇനി ഒന്നിനും പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറിയിറങ്ങി സമയം കളയേണ്ടതില്ല, ജനസേവനങ്ങളും പരാതി പരിഹാരങ്ങളും ഇനി നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലെത്തും. കേരള പൊലീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യവും അതിവേഗത്തിലുമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് രണ്ട് വമ്പൻ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. 'HM Acts', 'HOMeS' എന്നീ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു.
ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. സാധാരണക്കാരായ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പൊലീസിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമായി ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. പൊലീസിൻ്റെ പ്രതികരണശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും പൊലീസും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം ശക്തമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം.
"കേരള പൊലീസ് സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രണ്ട് മികച്ച ടൂളുകളാണിത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും പൊലീസുമായി മികച്ച ഏകോപനം സാധ്യമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന പരാതികളിൽ എന്തു നടപടിയെടുത്തു എന്നത് കൃത്യമായി പരാതിക്കാരനെ അറിയിക്കാൻ ഇനി എളുപ്പമായിരിക്കും" ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
എന്താണ് 'HM Acts'?
ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കു മുന്നിലെത്തുന്ന പരാതികളിൽ പഴുതടച്ചതും സുതാര്യവുമായ നടപടി അതിവേഗം ഉറപ്പാക്കാൻ കേരള പൊലീസ് സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് 'HM Acts'. ഭരണനിർവ്വഹണം പൂർണ്ണമായും ജനസൗഹൃദമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ഹൈടെക് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിനും ലഭിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതികളും ഹർജികളും ഡിജിറ്റലായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും, അവയുടെ പുരോഗതി കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനും, സമയബന്ധിതമായി പരിഹരിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. കേരള പൊലീസിൻ്റെ ഇൻ-ഹൗസ് ഐടി വിഭാഗമായ iCoPS (ഐകോപ്സ്) തികച്ചും സൗജന്യമായാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. സ്ഥലം മാറ്റങ്ങളോ ഫയലുകൾ കൈമാറുന്നതിലെ കാലതാമസമോ കാരണം സാധാരണക്കാരുടെ പരാതികൾ വെച്ചുതാമസിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും.
സാധാരണയായി പ്രാദേശിക പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് പൊതുജനങ്ങൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് സമീപിച്ച് പരാതികൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ മുൻപ് ഈ പരാതികൾ ഫയലുകളാക്കി താഴേത്തട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ മറുപടി തിരികെ എത്തുന്നതിനും വലിയ സമയതാമസം എടുത്തിരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധിക്കുള്ള ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് 'HM Acts'.
ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കുന്ന ഓരോ പരാതിയും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ ഉടനടി ഡിജിറ്റലായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. തുടർന്ന് കേരള പൊലീസിൻ്റെ നിലവിലുള്ള 'ഐകോപ്സ്' (iCoPS) ശൃംഖല വഴി മിനിറ്റുകൾക്കകം ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കോ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്കോ ഡിജിറ്റലായി കൈമാറും.
പ്രവര്ത്തനമിങ്ങനെ...
പരാതി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കൈമാറിയതെന്നും, അതിന്മേൽ താഴേത്തട്ടിൽ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാം. നടപടി വൈകുന്ന ഫയലുകൾ പ്രത്യേകം കണ്ടെത്തി തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
ആഭ്യന്തര മന്ത്രി തൻ്റെ പരാതിയിൽ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പരാതി സ്വീകരിച്ചത് മുതൽ അതിന്മേൽ എടുത്ത അന്തിമ തീരുമാനം വരെയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും പരാതിക്കാരന് ഫോണിൽ SMS വഴി ലഭ്യമാക്കും.
എന്താണ് 'HOMeS'?
സംസ്ഥാനത്തെ ക്രൈം ഗ്രാഫുകളും പൊലീസ് നടപടികളും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ കേന്ദ്രീകൃത ഡാഷ്ബോർഡ് സംവിധാനമാണ് HOMeS (Home Department Operations Monitoring and e-Services). 'ഇനി ഫയലുകൾ ഒളിച്ചുവെക്കാനോ നടപടികൾ വൈകിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല' എന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഈ പുതിയ ഹൈടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോം നൽകുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ദിവസേന രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കേസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ, ഗുണ്ടകൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ, സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു 'ഡിജിറ്റൽ കൺട്രോൾ റൂം' ആണ് HOMeS.
കേരള പൊലീസിൻ്റെ ആധുനിക വിവരശേഖരണ ശൃംഖലയായ 'ഐകോപ്സുമായി' (iCoPS) ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ ചലനവും തത്സമയം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ തെളിയും.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂടുന്നത്? എവിടെയാണ് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഗ്രാഫുകളുടെയും ചാർട്ടുകളുടെയും സഹായത്തോടെ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാം.
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറുകൾ, കാണാതായ കേസുകൾ, സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ, മയക്കുമരുന്ന് കേസുകൾ എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലവും അവയിൽ എത്ര കേസുകളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായി എന്നതും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി കൃത്യമായി വിലയിരുത്താം.
ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ലഭിക്കുന്ന പരാതികളിൽ എത്ര ദിവസത്തിനകം എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, എത്ര പ്രതികളെ പിടികൂടി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ പൊലീസിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയും പ്രതികരണശേഷിയും ഇരട്ടിയാകും.
ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്കും ഡിജിപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മാത്രമേ ഈ അതീവ രഹസ്യ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഡാഷ്ബോർഡ് പരിശോധിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ.
2020 മുതല് 2026 വരെ കേരളത്തില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം
|വര്ഷം
|ഐപിസി (IPC) കേസുകളുടെ എണ്ണം
|സ്പെഷ്യല് ലോക്കല് ലോ (SLL) കേസുകള്
|ആകെ കേസുകളുടെ എണ്ണം
|2020
|149099
|405625
|554724
|2021
|142643
|382317
|524960
|2022
|235858
|218978
|454836
|2023
|258538
|325835
|584373
|2024
|198234
|305923
|504157
|2025
|171822
|376626
|548448
|2026
|99838
|185223
|285061
Also Read: പാങ്ങപ്പാറയിലെ 17 കാരൻ്റെ കൊലപാതകം: കേസില് സംശയം തോന്നിയ സ്ത്രീയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്