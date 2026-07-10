എഐയെ ഭയക്കേണ്ട, കൂട്ടുപിടിക്കാം; ഗൂഗിൾ സമ്മർ ഓഫ് കോഡിൽ വിജയം കൊയ്ത് സോനിക
സർക്കാർ അധ്യാപകരായ ഗോപികയുടെയും നേതാജിയുടെയും മകളാണ് സോനിക. ചെറുപ്പം മുതൽ കംപ്യൂട്ടറുകളെക്കുറിച്ചും പിന്നീട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെക്കുറിച്ചും (എഐ) കേട്ടുവളർന്നതാണ് സാങ്കേതികവിദ്യയോടുള്ള താത്പര്യത്തിന് കാരണം
Published : July 10, 2026 at 11:44 AM IST
തിരുപ്പതി: പുസ്തകങ്ങളിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ച് ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ മതിയോ? പോരാ, പ്രായോഗിക അറിവും സ്വന്തം കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും വേണം. ഈ തിരിച്ചറിവാണ് തിരുപ്പതി സ്വദേശിയായ 19-കാരി ഗുത്ത സോനിക ചൗധരിയെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ താരമാക്കിയത്. ഗൂഗിൾ സമ്മർ ഓഫ് കോഡ് (ജിഎസ്ഒസി) എന്ന രാജ്യാന്തര മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചാണ് ഈ മിടുക്കി ഏവരെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്.
സർക്കാർ അധ്യാപകരായ ഗോപികയുടെയും നേതാജിയുടെയും മകളാണ് സോനിക. ചെറുപ്പം മുതൽ കംപ്യൂട്ടറുകളെക്കുറിച്ചും പിന്നീട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെക്കുറിച്ചും (എഐ) കേട്ടുവളർന്നതാണ് സാങ്കേതികവിദ്യയോടുള്ള താത്പര്യത്തിന് കാരണം. അങ്ങനെയാണ് ബിഎസ്സി കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബിരുദ പഠനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ, പ്രായോഗിക അറിവ് കൂടി നേടണമെന്ന ആഗ്രഹത്താൽ ഓൺലൈനായി ബിരുദം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ഹൈദരാബാദിലെ എൻഐഎടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ചേർന്നു. അവിടെ ഡാറ്റാ സയൻസ്, മെഷീൻ ലേണിങ് എന്നിവയിലാണ് പരിശീലനം നേടുന്നത്. ഇതിനിടയിലാണ് ഗൂഗിൾ സമ്മർ ഓഫ് കോഡിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും.
ഗൂഗിൾ സമ്മർ ഓഫ് കോഡ്
ഗിറ്റ്ഹബ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ഒരു ലൈബ്രറിയോടാണ് സോനിക ഉപമിക്കുന്നത്. പുസ്തകങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകൾ അവരുടെ കോഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയതിനാൽ ആർക്കും ഇതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും തങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ ഗൂഗിൾ എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണിത്. ഇത്തവണ 130 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 15,000 പേരാണ് അപേക്ഷിച്ചത്. ഇതിൽ നിന്ന് 1,100 പേരെ മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അതിലൊരാളാകാൻ സോനികയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.
കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം
മത്സരത്തിനായി 200 ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ കോഡുകളാണ് നൽകിയിരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രൊജക്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത്, അത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുമെന്നും അതിനുള്ള സമയക്രമവും വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കണം. പലരും ഏഴോ എട്ടോ മാസം മുൻപേ ഇതിനായി തയാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങാറുണ്ടെങ്കിലും സോനികയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് വെറും ഒന്നര മാസം മാത്രമാണ്. മാർച്ച് 30ന് മുൻപായി പ്രൊപ്പോസൽ നൽകി. ആദ്യ വർഷം തന്നെ ബാക്കെൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻ്റിൽ ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തത് ഏറെ സഹായകമായി.
സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക്
ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വരെ കോഡിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും സോനികയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗൂഗിൾ കോഡിങ് ചലഞ്ചിനായി തയാറെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിശ്രമിക്കാൻ പോലും സമയം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ ബിരുദ പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പഠനം, പകൽ സമയങ്ങളിൽ കോളജ് ക്ലാസുകളും ഇൻ്റേൺഷിപ്പും, അതിനുശേഷം രാത്രി വൈകുവോളം കോഡിങ് പരിശീലനം എന്നിങ്ങനെ വളരെ തിരക്കേറിയ ദിനചര്യയായിരുന്നു സോനികയുടേത്. സിഡിഎൽഐ എന്ന ഓർഗനൈസേഷനൊപ്പമാണ് സോനിക ഇപ്പോൾ ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ പ്രൊജക്ടിനും 1,500 ഡോളറാണ് പ്രതിഫലം. ഇത് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ജോലി ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിൽ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോഗ്രാമുകളും രണ്ട് ഇൻ്റേൺഷിപ്പുകളുമാണ് സോനിക ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഭാവിയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങാനാണ് ഈ മിടുക്കിയുടെ ലക്ഷ്യം. എഐയെ ഭയക്കുന്നതിന് പകരം അത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ മുന്നേറാം എന്ന് ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് സോനികയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനുള്ളത്.
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