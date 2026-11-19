നഗ്നതയും കവർച്ചയും പ്രമേയം: 'ജിടിഎ-6' കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതിന് മുൻപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക
കവർച്ച, ആക്രമണം, തീവെപ്പ്, പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രമേയമാവുന്ന ഗെയിമാണ് GTA 6. ഇത് കുട്ടികൾക്കായി വാങ്ങി നൽകുന്നതിന് മുൻപ് മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
Published : November 19, 2026 at 9:06 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നീണ്ട പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം റോക്ക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് 'ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ 6' (GTA 6) ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോളവിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഗെയിമിങ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റിലീസാണിത്. ഗെയിമിങ് ആരാധകർ ഏറെ കാത്തിരുന്ന ഈ ഗെയിം, കളിക്കാരെ വീണ്ടും 'വൈസ് സിറ്റി'യിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നു.
'സെൻസർ ടവർ' നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഗെയിം പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ 10 ദശലക്ഷത്തിലധികം പ്രീ-ഓർഡറുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, വരുമാനം 1 ബില്യൺ ഡോളർ കടന്നു. നിലവിൽ 17 ദശലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ഗെയിം, 1.65 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം വരുമാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലേസ്റ്റേഷൻ, , എക്സ്ബോക്സ് സ്റ്റോറുകളിൽ അടുത്ത തലമുറ കൺസോളുകൾക്കായി ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പായി മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുക. ഇന്ത്യയിൽ ബ്ലിങ്കിറ്റ്, സെപ്റ്റോ തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി വിൽക്കുന്ന ഗെയിം പാക്കേജുകളിൽ ഡിസ്കുകൾക്ക് പകരം ഗെയിം കോഡുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്.
വലിയ പ്രചാരം കിട്ടിയതിനാൽ തന്നെ ഗെയിമിങിൽ താത്പ്പര്യമുള്ള കുട്ടികളും ഇത് കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും, തങ്ങൾക്കായി ഒരു കോപ്പി വാങ്ങിത്തരണമെന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം. എന്നാൽ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്കായി ഗെയിം വാങ്ങി നൽകുന്നതിന് മുൻപ് മാതാപിതാക്കൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
GTA 6 കുട്ടികൾക്കായുള്ളതാണോ?
GTA പരമ്പരയിലെ ഗെയിമുകൾ മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ളവ ആയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇവയിൽ മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രം അനുയോജ്യമായ പ്രമേയങ്ങളാണുള്ളത്. അതായത്, ഈ ഗെയിമുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുക, കവർച്ചകൾ നടത്തുക, ആക്രമണം, തീവെപ്പ്, പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടൽ, ആയുധക്കടത്ത്, സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കൽ തുടങ്ങി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കഥാതന്തുക്കളാണ് ഉള്ളത്.
കൂടാതെ, മുതിർന്നവർക്കുള്ള പ്രമേയങ്ങളും നഗ്നതയും ഈ ഗെയിം പരമ്പരയുടെ ഭാഗമാണ്. പുതിയ പതിപ്പും ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. GTA 6ലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളും സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഗെയിം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന വനിതാ കഥാപാത്രമായ ലൂസിയ കാമിനോസും പങ്കാളിയായ ജേസൺ ഡുവലും ആണ് ജിടിഎ 6ലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ. ലൂസിയ കാമിനോസും ജേസൺ ഡുവലും അവരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഫ്ലോറിഡയുടെ സാങ്കൽപ്പിക പതിപ്പായ ലിയോണിഡയുടെ ക്രിമിനൽ അധോലോകത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഗെയിം മുന്നോട് നീങ്ങുന്നത്.
ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾക്ക് കാണാമോ?
ഔദ്യോഗിക പ്രാദേശിക റേറ്റിങ് ബോർഡുകളുടെ ആഗോള കൂട്ടായ്മയായ 'ഇന്റർനാഷണൽ ഏജ് റേറ്റിംഗ് കോയലിഷൻ' (IARC) നടത്തുന്ന ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ഗെയിമുകൾക്ക് റേറ്റിങ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ, 'IARC 18+' റേറ്റിംഗാണ് GTA 6-ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 18 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഗെയിം അനുയോജ്യമാകൂ എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
മയക്കുമരുന്ന്, അങ്ങേയറ്റത്തെ അക്രമം, നഗ്നത, ലൈംഗികത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകളും ഇതിലുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ, അമേരിക്കയിൽ 'ESRB Mature 17+ (M)', യൂറോപ്പിലും യുകെയിലും 'PEGI 18', ജർമ്മനിയിൽ 'USK 18', ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 'R18+', ന്യൂസിലാൻഡിൽ 'R18', ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ 'GRAC 19', യുഎഇയിലും സൗദി അറേബ്യയിലും '21+' എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതിന് റേറ്റിങ് ലഭിച്ചത്. തീവ്രമായ അക്രമം, രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ, ലൈംഗികമായ ഉള്ളടക്കം, നഗ്നത, അശ്ലീല ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങൾ, മുതിർന്നവർക്കുള്ള തമാശകൾ, മയക്കുമരുന്ന്, ദ്യപാനം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാലാണ് 'GTA 6'-ന് 'M' അഥവാ Mature റേറ്റിങ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ വീഡിയോ ഗെയിമുകൾക്ക് പ്രായപരിധിയും ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റേറ്റിംഗുകൾ നൽകുന്ന സ്വയം നിയന്ത്രിത സംഘടനയായ ESRB പറയുന്നു.
വീഡിയോ ഗെയിമുകളും മാനസികാരോഗ്യവും സംബന്ധിച്ച പരിധികൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും, 'GTA 6'-ന്റെ പ്രായ പരിധിയും, ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഈ ഗെയിം ആർക്കുവേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.