പെട്രോളിനും ഡീസലിനും പകരക്കാരൻ വന്നു, ക്ലിക്കാകുമോ 'ഗ്രീൻ അമോണിയ'? ആകാംഷയോടെ രാജ്യം

പെട്രോൾ, ഡീസൽ തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഭൂമിക്ക് ദോശമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് പകരക്കാരനാകുകയാണ് ഹരിത ഇന്ധനമായ 'ഗ്രീൻ അമോണിയ'.

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 2, 2025 at 8:55 PM IST

5 Min Read
എസ് ശിവകുമാർ

ചെന്നൈ: പെട്രോൾ, ഡീസൽ തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഭൂമിക്ക് ദോശമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് പകരക്കാരനാകുകയാണ് ഹരിത ഇന്ധനമായ 'ഗ്രീൻ അമോണിയ'. പെട്രോളും ഡീസലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം, ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ബാധ്യത എന്നിവ വലിയ തോതിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിന് ബദലായാണ് ഗ്രീൻ അമോണിയ എത്തുന്നത്. ഇത് പ്രകൃതിക്ക് ഹാനികരമല്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍.

ജപ്പാനും, നോർവേയും, ഇന്ത്യയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഗ്രീൻ അമോണിയ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നത്. കാർഷിക വളങ്ങളിലും ക്ലീനിംഗ് ഉത്‌പന്നങ്ങളിലും വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാസവസ്‌തുവാണ് അമോണിയ.

എന്നാൽ 'ഗ്രീൻ അമോണിയ' എന്നത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും സംയോജിപ്പിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രാസ സംയുക്തമാണ്. ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ കാറ്റിൽ നിന്നോ സൗരോർജ്ജത്തിൽ നിന്നോ നിര്‍മിക്കുന്നതാണ്. ഉത്‌പാദനത്തിലും ഉപയോഗത്തിലും സീറോ (0) കാർബൺ മാത്രമെ പുറന്തള്ളുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിദത്തമായ ഇന്ധനമാണ് 'ഗ്രീൻ അമോണിയ'.

Representative image (ETV Bharat)

വളം ഉത്‌പാദനത്തിന് മാത്രമല്ല ഗ്രീൻ അമോണിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കപ്പലുകൾ, വിമാനങ്ങൾ, വൈദ്യുതി ഉത്‌പാദനം എന്നിവയിലും ഇന്ധനമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യോമയാനം, സമുദ്ര ഗതാഗതം, വ്യവസായം, റെയിൽവേ ഗതാഗതം എന്നീ മേഖലകളിലും ഈ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, ഭാവിയിൽ ഡീസലിനും പെട്രോളിനും പകരമായി സ്ഥിരമായ ഒരു ഹരിത ഇന്ധനമായി ഗ്രീൻ അമോണിയ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലും സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലിയിരുത്തല്‍.

എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ അമോണിയ പ്രധാനം?
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നേരിടുന്നതിന് ഗ്രീൻ അമോണിയ ഒരു നിർണായക പരിഹാരമാണ്. കാർബൺ ഉത്സർജ്ജനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും കാർബൺ-രഹിത ഊർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായകമാണ്. അതുപോലെ, ലോക ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള വെല്ലുവിളികൾക്കും ഇത് ഒരു പരിഹാരമാണ്.

ഗ്രീൻ അമോണിയയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പൊതുഗതാഗത, ബദൽ ഇന്ധന വിദഗ്‌ധൻ ഡോ. വളവൻ അമുതൻ ഇടിവി ഭാരതുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തില്‍ നല്‍കിയ പ്രതികരണങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ...

Fuel Expert Dr Valavan Amuthan (ETV Bharat)

ലോകരാജ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ അമോണിയയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു?

ഇന്ന് ലോകം മൂന്ന് പ്രധാന പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്നു. ഊർജ്ജ സുരക്ഷ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ഇന്ധന വില വർധനവ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന പ്രതിസന്ധികൾ. ഈ മൂന്നിനും ഒരേസമയം പരിഹാരമാകുന്നു 'ഗ്രീൻ അമോണിയ'.

നിലവിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ശേഷം ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ ഒരു നല്ല ഇന്ധനമാണ്. എന്നാൽ അത് സംഭരിക്കാനും കൊണ്ടുപോകാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 1.7 മടങ്ങ് ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള അമോണിയയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, കുറഞ്ഞ മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഉത്‌പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ, അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ്ജ വിപണിയിൽ ഗ്രീൻ അമോണിയ അടുത്ത തലമുറയിലെ ഇന്ധനമായി മാറുന്നു.

Representative image (ETV Bharat)

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രീൻ അമോണിയയുടെ ആവശ്യം എവിടെയാണ്?

ആഗോള തലത്തിൽ കാർബണിൻ്റെ 3 ശതമാനവും കപ്പലുകളിൽ നിന്നാണ് പുറന്തള്ളുന്നത്. അതിനാൽ സമുദ്ര ചരക്ക് ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഗ്രീൻ അമോണിയ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളായ മെഴ്‌സ്‌ക്, എൻ‌ വൈ‌ കെ എന്നിവ അമോണിയയെ പ്രാഥമിക ഇന്ധനമായി സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

മാത്രമല്ല, ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രിയിലും റെയിൽവേ ഗതാഗത മേഖലകളിലും ഒരു ബദൽ ഇന്ധനമായി ഗ്രീൻ അമോണിയ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ, സമുദ്ര ഗതാഗതം, ഗ്രിഡ് എനർജി സ്റ്റോറേജ്, ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രി, റെയിൽ ഗതാഗതം എന്നീ നാല് മേഖലകളിലൂടെ ലോകത്ത് ഉത്‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൊത്തം കാർബണിൽ 35 ശതമാനം തടയാൻ ഗ്രീൻ അമോണിയയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്.

Representative image (ETV Bharat)

ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രീൻ അമോണിയയുടെ വ്യാപ്‌തി? ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഗ്രീൻ അമോണിയയുടെ ഒരു പ്രധാന കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായി മാറാൻ കഴിയുമോ?

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഗ്രീൻ അമോണിയ കൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാന നേട്ടങ്ങളുണ്ട്. 7,500 കിലോമീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള തീരപ്രദേശം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈദഗ്ധ്യം, കുറഞ്ഞ സൗരോർജ്ജ താരിഫ് മുതലായവയിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അപാരമായ സാധ്യതകളുണ്ട്.

കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉത്‌പാദനത്തിന് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം ഇന്ത്യയിലുള്ളതിനാൽ ഗ്രീൻ അമോണിയ കയറ്റുമതി ടെർമിനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണ്. ഇന്ത്യ ഗ്രീൻ അമോണിയ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, അടുത്ത 10 മുതൽ 15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സൗദി അറേബ്യ എണ്ണ വിപണിയിൽ എത്തിയ ദൂരം ഇന്ത്യ കൈവരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച്, ഗുജറാത്ത്, തമിഴ്‌നാട്, ഒഡീഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉത്‌പാദനത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ഗ്രീൻ അമോണിയയുടെ ഉത്‌പാദനത്തിനും കയറ്റുമതിക്കുമുള്ള ഭാവി നിക്ഷേപങ്ങളാണ്.

ഗ്രീൻ അമോണിയ കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താണ്?

ഗ്രീൻ അമോണിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോകത്ത് വൈദ്യുതി വില സ്ഥിരതയുള്ളതാകും. മലിനീകരണമില്ലാത്ത പൊതുഗതാഗതം സാധ്യം. വായുവിൻ്റെ ഗുണ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടും. പെട്രോളിയം സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുക്കളുടെ വില വർധനവ് ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കില്ല. തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കും.

Representative image (ETV Bharat)

ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുമോ?

ഗ്രീൻ അമോണിയ ഒരു ഇന്ധന പകരക്കാരൻ മാത്രമല്ല. ഇത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കും. ഗ്രീൻ അമോണിയ ഉത്‌പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ സോളാർ, കാറ്റാടി വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ കൂടുതലും ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇത് കുടിയേറ്റം കുറയ്ക്കുകയും എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അറ്റകുറ്റപ്പണി, സുരക്ഷാ പരിശീലനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ തദ്ദേശവാസികൾക്ക് അവരുടെ ജന്മനാട്ടിൽ തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പാരിസ്ഥിതിക-സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇരട്ട നേട്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അതിനാൽ, ഗ്രീൻ അമോണിയ ഇന്ധനത്തിന് പകരം മാത്രമല്ല ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടിയാകുന്നു.

വ്യോമയാന വ്യവസായത്തിൽ ഗ്രീൻ അമോണിയ എന്ത് മാറ്റമാണ് കൊണ്ടുവരിക?

ലോകത്തിലെ മൊത്തം കാർബൺ ഉദ്‌വമനത്തിന്റെ 2–3 ശതമാനം വ്യോമയാനത്തിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ ഇത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ബദൽ ഇന്ധനങ്ങൾ വളരെ വിരളമായതിനാൽ ഗ്രീൻ അമോണിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വികസനമാണ്. കാരണം ഇതിന് ഉയർന്ന ഹൈഡ്രജൻ സാന്ദ്രതയുണ്ട്. ദീർഘദൂര വിമാനങ്ങളിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളങ്ങളായ സിംഗപ്പൂർ, ദുബായ്, സിഡ്‌നി എന്നിവ ഇതിനകം തന്നെ ഗ്രീൻ അമോണിയ ഫ്ലൈറ്റ് പദ്ധതികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഒരു ഗ്രീൻ അമോണിയ നയം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്ത് തരത്തിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണങ്ങളാണ് വേണ്ടത്?

ഗ്രീൻ അമോണിയ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പൊതുവായ സുരക്ഷയും ഊർജ്ജ മാനദണ്ഡങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. ഒരു രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രീൻ അമോണിയ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധി, ജ്വലന ഗുണനിലവാരം, സംഭരണ ​​പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, ചോർച്ച സംരക്ഷണം, ISO മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരുപോലെയായിരിക്കണം.

ഇതിനായി ജപ്പാൻ, യൂറോപ്പ്, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഇന്ത്യ എന്നിവ 'ഇൻ്റർനാഷണൽ അമോണിയ അലയൻസ്' എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ സഖ്യം രൂപീകരിക്കുന്നു. ഇതോടെ, സമീപഭാവിയിൽ ഗ്രീൻ അമോണിയ ആഗോള ഊർജ്ജമായി മാറുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

