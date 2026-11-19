ഗെയിമിങ് ലോകത്തെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി 'GTA 6': ഇന്ത്യയിലെ വിലയെത്ര? വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
13 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് GTA 6 പുറത്തിറക്കിയത്. ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഗെയിം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങി. വിലയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട വിധവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദ വിവരങ്ങളിലേക്ക്....
Published : November 19, 2026 at 1:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗെയിമിങ് പ്രേമികൾ കാത്തിരുന്ന 'ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ 6' (GTA 6) ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോളവിപണിയിൽ പുറത്തിറങ്ങി. ഗെയിമിങ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റിലീസാണിത്. ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് (2026 നവംബർ 19, 12 AM) ആഗോളതലത്തിൽ പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5ൽ ഗെയിം റിലീസ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഗെയിം ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങി.
13 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് GTA 6 പുറത്തിറക്കിയത്. ജിടിഎ 6 ലോഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി മൂപ്പതിലധികം ഗെയിമിങ് ക്രിയേറ്റർമാരും മറ്റും പങ്കെടുക്കുന്ന 24 മണിക്കൂർ ആഗോള ലൈവ് സ്ട്രീം ഇവന്റും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഗെയിമിങ് ആരാധകരെ വീണ്ടും വൈസ് സിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ഗെയിം, സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന വിനോദത്തിനായുള്ള ഉത്പ്പന്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.
ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ 6നെ കുറിച്ച്
റോക്ക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആക്ഷൻ-അഡ്വഞ്ചർ വീഡിയോ ഗെയിമാണ് ജിടിഎ 6. GTA 5 പുറത്തിറങ്ങിയത് 2013ലാണ്. ഇതിനുശേഷം 13 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് GTA 6 പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നത്. സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന വനിതാ കഥാപാത്രമായ ലൂസിയ കാമിനോസും പങ്കാളിയായ ജേസൺ ഡുവലും തന്നെയായിരിക്കും ജിടിഎ 6ലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ. പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5, പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5 പ്രോ, എക്സ്ബോക്സ് സീരീസ് X|S എന്നീ കൺസോളുകളെ ഈ ഗെയിം പിന്തുണയ്ക്കും.
GTA 6: ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വില വരും?
പ്ലേസ്റ്റേഷൻ സ്റ്റോർ, എക്സ്ബോക്സ് സ്റ്റോർ എന്നിവയിലെ ഔദ്യോഗിക ലിസ്റ്റിംഗുകൾ വഴി, ഈ ഗെയിമിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ വിലയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫയലിന്റെ വലുപ്പവും റോക്ക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ GTA 6, 'സ്റ്റാൻഡേർഡ്', 'അൾട്ടിമേറ്റ്' എന്നീ പതിപ്പുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കനുസരിച്ച് ഇവയുടെ വിലയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വില പരിശോധിക്കാം...
- പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5 സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡിഷൻ: ₹5,999
- പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5 അൾട്ടിമേറ്റ് എഡിഷൻ: ₹7,499
- എക്സ്ബോക്സ് സീരീസ് X|S: ₹5,999 മുതൽ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡിഷനിൽ അടിസ്ഥാന ഗെയിം ആണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം അൾട്ടിമേറ്റ് എഡിഷനിൽ വാഹനങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷനുകൾ, പ്രോപ്പർട്ടികൾ തുടങ്ങിയ അധിക ഇൻ-ഗെയിം ഇനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം
പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5, എക്സ്ബോക്സ് സീരീസ് X|S എന്നിവയിൽ GTA 6 ലഭ്യമാണ്. കളിക്കാർക്ക് അതത് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ 'കോഡ്-ഇൻ-ബോക്സ്' രീതിയിലുള്ള ഫിസിക്കൽ പതിപ്പ് വാങ്ങിയോ ഗെയിം സ്വന്തമാക്കാം. കൺസോൾ സ്റ്റോറുകൾ വഴി ഡിജിറ്റലായും, തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്റ്റോറുകളിലും, തെരഞ്ഞെടുത്ത നഗരങ്ങളിലെ ബ്ലിങ്ക്വിറ്റ് പോലുള്ള 'ക്വിക്ക്-കൊമേഴ്സ്' പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴിയും ബോക്സ് ചെയ്ത പതിപ്പുകൾ വാങ്ങാം. ബോക്സ് പതിപ്പുകളിൽ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്കിന് പകരം ഡിജിറ്റൽ ഡൗൺലോഡ് കോഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് അത് റിഡീം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
ഡൗൺലോഡ് സൈസ്
GTA VI ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിനനുസരിച്ച്, 212 GB വരെ സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം എന്നാണ് റോക്ക്സ്റ്റാർ വ്യക്തമാക്കിയത്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ സ്റ്റോറേജ് കുറവാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുക.
13 വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും 'വൈസ് സിറ്റി'യിലേക്ക്
ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ പരമ്പരയിലെ ഗെയിമുകൾ ലോകമെമ്പാടും 470 ദശലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2013-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ 5ന്റെ 230 ദശലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിച്ചു. മാത്രമല്ല, പുറത്തിറങ്ങി വെറും മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഗെയിം 1 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വിൽപ്പനയും നേടി.
ഇപ്പോൾ റോക്ക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് വീണ്ടും വൈസ് സിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ഇതിന്റെ സാങ്കൽപ്പിക മിയാമി പതിപ്പിൽ രണ്ട് പുതിയ നായകന്മാരുമുണ്ട്. ലൂസിയ കാമിനോസും ജേസൺ ഡുവലും അവരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഫ്ലോറിഡയുടെ സാങ്കൽപ്പിക പതിപ്പായ ലിയോണിഡയുടെ ക്രിമിനൽ അധോലോകത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഗെയിം മുന്നോട് നീങ്ങുന്നത്.
റോക്ക്സ്റ്റാർ ലിയോണിഡയെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലുതും വിശദവുമായ തുറന്ന ലോകമായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈസ് സിറ്റിക്ക് അപ്പുറം ബീച്ചുകൾ, ഹൈവേകൾ, വെറ്റ്ലാൻഡുകൾ, നൈറ്റ് ലൈഫ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ, സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ എന്നിവയിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. ഗെയിം നിർമ്മിക്കുന്നതിനിടയിലും, മിയാമി, ഫ്ലോറിഡ കീസ്, ചുറ്റുമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ എന്നിവയിലൂടെ വാഹനമോടിച്ച്, എവർഗ്ലേഡ്സിന് മുകളിലൂടെ പറന്ന്, പ്രദേശത്തിന്റെ ചരിത്രവും വാസ്തുവിദ്യയും ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നതിനിടയിലും ഡെവലപ്പർമാർ ഇത്തവണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വൻ കുതിപ്പിൽ ആദ്യ ദിനം
ഗെയിമിങിൽ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയോടെ വരുന്ന റിലീസുകൾ വളരെ വിരളമാണ്. GTA VIന്റെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിലർ യൂട്യൂബിൽ ഇറക്കി ആദ്യ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 93 ദശലക്ഷത്തിലധികം കാഴ്ച്ചക്കാരെ നേടിയിരുന്നു. അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിലറിന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലായി 475 ദശലക്ഷത്തിലധികം കാഴ്ച്ചക്കാരെ ലഭിച്ചതായി റോക്ക്സ്റ്റാറിന്റെ മാതൃ കമ്പനിയായ ടേക്ക്-ടു ഇന്ററാക്ടീവ് പറയുന്നു.
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