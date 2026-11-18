ഗെയിമിങ് പ്രേമികൾ കാത്തിരുന്ന നിമിഷം, ജിടിഎ 6 റിലീസിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം; തത്സമയ സംപ്രേഷണം ലഭ്യം
13 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് GTA 6 പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നത്. നിരവധി ഗെയിമിങ് ക്രിയേറ്റർമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന 24 മണിക്കൂർ ഇവന്റിന്റെ ആഗോള ലൈവ് സ്ട്രീം എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
Published : November 18, 2026 at 4:47 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗെയിമിങ് പ്രേമികൾ കാത്തിരുന്ന ഗെയിമിങ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റിലീസായ 'ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ 6' (GTA 6) പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. അർദ്ധരാത്രിയോടെ (2026 നവംബർ 19, 12 AM) ഗെയിം ആഗോളതലത്തിൽ പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5ൽ റിലീസ് ചെയ്യും. ഇതിനായി മൂപ്പതിലധികം ഗെയിമിങ് ക്രിയേറ്റർമാരും മറ്റും പങ്കെടുക്കുന്ന 24 മണിക്കൂർ ആഗോള ലൈവ് സ്ട്രീം ഇവന്റും നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഗെയിം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന നവംബർ 19-നാണ് ഈ പരിപാടി ആരംഭിക്കുക. ഇതിന് മുന്നോടിയായി, 'RDCWorld' അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്രീ-ഷോയും ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ 6നെ കുറിച്ച്
റോക്ക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആക്ഷൻ-അഡ്വഞ്ചർ വീഡിയോ ഗെയിമാണ് ജിടിഎ 6. GTA 5 പുറത്തിറങ്ങിയത് 2013ലാണ്. ഇതിനുശേഷം 13 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് GTA 6 പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നത്. സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന വനിതാ കഥാപാത്രമായ ലൂസിയ കാമിനോസും പങ്കാളിയായ ജേസൺ ഡുവലും തന്നെയായിരിക്കും ജിടിഎ 6ലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ.
എപ്പോൾ, എവിടെ കാണാം?
24 മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഈ ലൈവ് സ്ട്രീം യൂട്യൂബിന്റെ തന്നെ ഔദ്യോഗിക ചാനലിൽ ലഭ്യമാകും. നവംബർ 18 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11 മണിക്ക് (ET) പ്രീ-ഷോ ആരംഭിക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം അനുസരിച്ച് നവംബർ 19 രാവിലെ 9:30-നാണ് ആരംഭിക്കുക. തുടർന്ന്, നവംബർ 19 അർദ്ധരാത്രിഇന്ത്യൻ സമയം നവംബർ 19 രാവിലെ 10:30-ന് പ്രധാന ലൈവ് സ്ട്രീം ആരംഭിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, സ്പാനിഷ്, അറബിക്, ഇന്തോനേഷ്യൻ, ജാപ്പനീസ്, പോർച്ചുഗീസ് എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് ഭാഷകളിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ ലൈവ് സ്ട്രീം കാണാവുന്നതാണ്.
കൂടാതെ, യൂട്യൂബ് തങ്ങളുടെ ഹോംപേജിൽ 'യൂഡിൽ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന, GTA 6-ന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ലോഗോയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം.
|ഇവന്റ്
|ഇന്ത്യയിലെ തീയതിയും സമയവും
|RDCWorld
അവതരിപ്പിക്കുന്ന
പ്രീ-ഷോ
|നവംബർ 19 | 9:30 AM (IST)
|തത്സമയ
സംപ്രേഷണം
|നവംബർ 19 | 10:30 AM (IST)
തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിനായുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകുന്നു.
ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
യൂട്യൂബിന്റെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ് അനുസരിച്ച്, ലൈവ് ഗെയിംപ്ലേ, ക്രിയേറ്റർ പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ, ഒറിജിനൽ കണ്ടന്റ് എന്നിവ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ക്രിയേറ്റർമാരും അതിഥികളും ഒത്തുചേരുന്ന മിയാമിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക കവറേജോടെയാകും സംപ്രേഷണം അവസാനിക്കുക.
ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെ?
നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗെയിമർമാരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റോക്ക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് ജിടിഎ 6 റിലീസിനെ യഥാർത്ഥ ആഗോള ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുന്നുവെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കാം. പായൽ ഗെയിമിംഗ്, ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ്, ഷാർക്ക്ഷെ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് പരിചിതമായ മുഖങ്ങൾ പരിപാടിയിൽ കാണാൻ കഴിയും.
കെയ്ലസ്, ജെല്ലി, സോങ്, നൗട്ട്, സിന്ന, ലോസർഫ്രൂട്ട്, ടിജിജി, ജോബ്ലെസ് ഗാരറ്റ്, ജുവാൻസ് ഗ്വാർണിസോ, ബിലാൽ ഫാഡിലി, ഗെയിമർകോസ്റ്റ, വിൻദാ ബസുദാര, മൈക്ക്ഷോഷാ, അകാഗാമി നോ ടോമോ എന്നിവരാണ് പട്ടികയിലെ പ്രധാന സ്രഷ്ടാക്കൾ. അൻവർ ജിബാവി, ആനി ഓസ്റ്റിൻ, കിൻഡ ഫണ്ണി ഗെയിംസ് തുടങ്ങിയ ഇന്റർനെറ്റ് വ്യക്തിത്വങ്ങളും ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ ഉണ്ടാകും.
30-ലധികം സ്രഷ്ടാക്കൾ, 24 മണിക്കൂർ ഉള്ളടക്കം, മിയാമി ഫിനാലെ എന്നിവയുമായി, GTA VI ആരാധകർക്കായി YouTube ഒരു പ്രധാന പാർട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ കാഴ്ചക്കാർക്ക് നവംബർ 19 രാവിലെ മുതൽ ചേരാനും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്രഷ്ടാക്കൾ ലോഞ്ച് ആഘോഷിക്കുന്നത് കാണാനും കഴിയും.
Also Read:
- ആപ്പിൾ സേവനങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ പണിമുടക്കി; മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു
- ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിനെ ഇനി ആശ്രയിക്കേണ്ട! ചാറ്റുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനവുമായി വാട്സ്ആപ്പ്; അറിയേണ്ടതെല്ലാം
- ഐഫോൺ ഡ്യുവോയിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം 'സെറ്റായില്ല'; അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷവും പ്രശ്നങ്ങൾ ബാക്കി, മടക്കിയാൽ ബട്ടണുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടി!