ജിടിഎ 6 റിലീസിന് മുൻപേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം; ഗെയിമിങ് കൺസോളിൽ എത്തിക്കാൻ പ്രീ-ഡൗൺലോഡ് ഫീച്ചർ
ഗെയിമിങ് ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന ജിടിഎ 6 റിലീസിന് മുൻപേ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ 5-ൽ എത്തിക്കാനാണ് പ്രീ-ഡൗൺലോഡ് ഫീച്ചർ. നവംബർ 10 മുതൽ പ്രീ-ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. റിലീസ് നവംബർ 19ന്.
Published : November 4, 2026 at 11:43 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഗെയിമിങ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിലീസായ 'ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ 6' (GTA 6) പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. റിലീസിന് മുന്നോടിയായി ഇതിന്റെ പ്രീ-ഡൗൺലോഡ് തീയതികൾ റോക്ക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2026 നവംബർ 19ന് ഗെയിം ആഗോളതലത്തിൽ പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5ൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് കളിക്കാർക്ക് ഗെയിം ഫയലുകൾ മുൻകൂട്ടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം റോക്ക്സ്റ്റാർ ഒരുക്കിയത്.
ഇതിനകം പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്തവർക്കാണ് നവംബർ 10 മുതൽ പ്രീ-ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാകുക. അതായത്, ഗെയിം ഔദ്യോഗികമായി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുഴുവൻ ഗെയിമും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെയ്ക്കാം. റിലീസ് ദിവസം സെർവറുകൾ തകരാറിലാകുന്നതും ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് കുറയുന്നതും ഓർത്ത് നെഞ്ചിടിക്കുന്ന ഗെയിമർമാർക്കായാണ് റോക്ക്സ്റ്റാർ ഈ സൗകര്യമൊരുക്കിയത്. ഇതുവഴി നവംബർ 19-ന് അർദ്ധരാത്രി തന്നെ ഗെയിം കളിച്ചു തുടങ്ങാൻ അവസരം ലഭിക്കും.
പ്രീ-ഡൗൺലോഡ് ഫീച്ചർ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ?
സാധാരണയായി ജിടിഎ പോലുള്ള വമ്പൻ ഗെയിമുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യ മണിക്കൂറികളിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരേസമയം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇത് സെർവറുകളെ ബാധിക്കുകയും ഡൗൺലോഡ് മണിക്കൂറുകളോളം വൈകാനും കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ഈ പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ, ഡിജിറ്റൽ പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്വർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ മുഴുവൻ ഗെയിം ഫയലുകളും കൺസോളുകളിലേക്ക് മുൻകൂട്ടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു വെക്കാം.
Get ready for Grand Theft Auto VI by pre-loading the game on PS5 beginning November 10. Also be sure to clear 212GB of storage space. Pre-orders available now: https://t.co/nZRb9fP6pe https://t.co/jrYbpdF4F0— PlayStation (@PlayStation) November 3, 2026
പ്ലേസ്റ്റേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി വെക്കുക
ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ 6 നേരത്തെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു പ്ലേസ്റ്റേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കൺസോളിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുകയും വേണം. ഇതിനകം അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർ, വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കണം. അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പിശകുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്
പ്ലേസ്റ്റേഷൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ മറ്റ് അംഗീകൃത സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നോ 'ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ 6' പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 'അൾട്ടിമേറ്റ് എഡിഷൻ' തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ജേസൺ, ലൂസിയ എന്നിവരുടെ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക വാഹനങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, മറ്റ് അധിക ഇനങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായ വിവിധ എഡിഷനുകളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ വിലയെക്കുറിച്ചും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഒഴിച്ചിടുക
നവംബർ 10-ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ പ്രീ-ഡൗൺലോഡ് ആരംഭിക്കും. ഇതിനായി കുറഞ്ഞത് 212 GB സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആവശ്യമാണ്. സ്റ്റോറേജ് കുറവാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുക.
ആക്സസറികളും പരിശോധിക്കുക
ഗെയിമിങ് അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 'ഡ്യുവൽസെൻസ് എഡ്ജ്' വയർലെസ് കൺട്രോളർ, 'പ്ലേസ്റ്റേഷൻ പൾസ്' വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ 'പൾസ് എലിവേറ്റ്' വയർലെസ് സ്പീക്കർ തുടങ്ങിയ ആക്സസറികൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ആക്സസറികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. റിലീസിനോടടുപ്പിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരും. വർഷങ്ങളായി GTA 6-നായി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, ആദ്യം ദിനം തന്നെ തടസ്സമില്ലാതെ ഗെയിം കളിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങുക.
Also Read:
- ഫോൺ മാറ്റാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ബജറ്റ് മോഡലുകൾ മുതൽ വമ്പന്മാർ വരെ; നവംബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കിടിലൻ ഫോണുകൾ
- വിദ്യാർഥികൾക്കും ജോലിക്കാർക്കുമായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയത്; രണ്ട് പുത്തൻ ലാപ്ടോപ്പുമായി എച്ച്പി
- കുറഞ്ഞ സീറ്റ് ഉയരവും ക്ലാസിക് ലുക്കും, ക്രൂയിസർ ശൈലിയിൽ ഹാർലിയുടെ പുത്തൻ 'സ്പ്രിൻ്റ് 440'
- 7,000mAh വരെ ബാറ്ററി ശേഷി! ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് അടയാളപ്പെടുത്തി കാർബൺ; 'റെബൽ' സീരിസ് പുറത്തിറക്കി