ആൾമാറാട്ടത്തിനും തട്ടിപ്പിനും സാധ്യത: വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ പുതിയ 'യൂസർനെയിം' ഫീച്ചറിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തി കേന്ദ്രം
വരും മാസങ്ങളിലായി പുതിയ യൂസർനെയിമുകൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് വാട്ട്സ്ആപ്പ്. ഇതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ സുരക്ഷാ ആശങ്ക ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത്.
Published : July 1, 2026 at 6:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അപരിചിതർക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകാതെ തന്നെ 'യൂസർനെയിം' ഉപയോഗിച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പുതിയ ഫീച്ചർ വാട്സ്ആപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും പരിഗണിച്ചാണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് എങ്കിലും, ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. പുതിയ ഫീച്ചർ ആൾമാറാട്ട സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും വഞ്ചനയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടിക്കുമെന്നുമുള്ള ആശങ്ക സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നു.
പുതിയ യൂസർനെയിം ഫീച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതയുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ സർക്കാർ വിലയിരുത്തുമെന്നാണ് വിവരം. ഔദ്യോഗിക ഏജൻസികളുടെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഈ സവിശേഷത ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിച്ചേക്കാമെന്നും ഇത് പൊതുസുരക്ഷയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാമെന്നുമാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അതേസമയം അപരിചിതർക്ക് വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ നൽകേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ യൂസർനെയിം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കാനാണ് മെറ്റ പുതിയ ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ.
എന്താണ് വാട്ട്സ്ആപ്പ് യൂസർനെയിം
മറ്റൊരാൾക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകാതെ തന്നെ 'യൂസർനെയിം' ഉപയോഗിച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഐഡി പങ്കിടുന്നതിന് സമാനമായിരിക്കും ഇത്. മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പകരം യൂസർനെയിം മാത്രം നൽകിയാൽ മതി.
യൂസർനെയിം ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഒരു വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താവിന് ഫോൺ നമ്പറിന് പകരം നൽകുന്ന യൂസർനെയിം തെരഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് അക്കൗണ്ട് കണ്ടെത്താനും സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാനും സാധിക്കും.
തട്ടിപ്പ് തടയുന്നതിന് പ്രത്യേകം നിയന്ത്രണങ്ങൾ
ആൾമാറാട്ടത്തിനും തട്ടിപ്പുകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ആശങ്ക ഉയർത്തുമ്പോഴും, സുരക്ഷ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം ഉപയോക്തൃ സ്വകാര്യത വർധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഉപയോക്തൃനാമ സവിശേഷതയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിന് പുതിയ ഫീച്ചറിന് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മെറ്റ പറയുന്നു.
പുതുതായി ക്രിയേറ്റ ചെയ്ത യൂസർനെയിം വഴി ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര പുതിയ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാം, ആവർത്തിച്ച് തെറ്റായ യൂസർനെയിം നൽകിയാൽ നിയന്ത്രണം, പൊതു വ്യക്തികൾക്കും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സെലിബ്രിറ്റികൾക്കുമായി പ്രത്യേകം ഹൈ പ്രൊഫൈൽ യൂസർനെയിം റിസർവേഷൻ എന്നിങ്ങനെ ഒന്നിലധികം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മെറ്റ പറഞ്ഞു.
റിസർവേഷനുകൾ ആരംഭിച്ചു
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ ആഴ്ച മുതൽ ഒരു യൂസർനെയിം റിസർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ യൂസർനെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച പുതിയത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനും റിസർവ് ചെയ്ത് വെയ്ക്കാനും വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നു. ലോകമെമ്പാടും 3 ബില്യണിലധികം ഉപയോക്താക്കളാണ് വാട്ട്സ്ആപ്പിന് ഉള്ളത്. അതിനാൽ ആവശ്യമുള്ള ഉപയോക്തൃനാമം തന്നെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിനാലാണ് മുൻകൂട്ടി യൂസർനെയിം തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന റിസർവ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത്.
എങ്കിലും ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഈ വർഷം അവസാനം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. വരും മാസങ്ങളിൽ യൂസർനെയിം ഫീച്ചർ ക്രമേണ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് വാട്ട്സ്ആപ്പ് പറയുന്നു. "ആളുകളെ കണക്റ്റുചെയ്യാനുള്ള കൂടുതൽ സ്വകാര്യമായ മാർഗം" എന്നാണ് ഈ ഫീച്ചറിനെ പുതിയ വാട്ട്സ്ആപ്പ് മേധാവി കുനാൽ ഷാ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ എങ്ങനെ യൂസർനെയിം നിർമ്മിക്കാം?
ഉപയോക്താവ് നിലവിലുള്ള രാജ്യത്ത് വാട്ട്സ്ആപ്പ് യൂസർനെയിം സേവനം ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ആപ്പ് തനിടെ ഇത് എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളെയും അറിയിക്കും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉപയോക്തൃനാമ റിസർവേഷനുകൾ തത്സമയമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. "@" എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും യൂസർനെയിമുകൾ ആരംഭിക്കുക. തുടർന്ന് ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സംഖ്യയോ അക്ഷരമോ നൽകാം. ഉപയോക്തൃനാമം റിസർവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം. സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അക്കേണ്ട്സ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇതിൽ യൂസർനെയിം ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി.
Settings > Account > Username
വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ യൂസർനെയിം ഓപ്ഷണലാണ്. അതായത് യൂസർനെയിം വേണോ എന്ന് തികച്ചും ഉപയോക്താക്കാൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. റിസർവ് ചെയ്ത യൂസർനെയിം മാറ്റാനോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇല്ലാതാക്കാനോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കഴിയും. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ അദ്വിതീയ ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കായി വാട്ട്സ്ആപ്പ് തന്നെ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന യൂസർനെയിം ജനറേറ്റർ അവതരിപ്പിച്ചു.
കൂടാതെ 'യൂസർനെയിം കീ' എന്ന ഓപ്ഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ കൂടി വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചേർക്കും. അതുവഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ യൂസർനെയിം മം ഉപയോഗിച്ച് വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ ആർക്കൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാനാകുമെന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം അയയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റേയാൾ ഈ കീ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അനാവശ്യമായി സന്ദേശമയയ്ക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ സവിശേഷത സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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