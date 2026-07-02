വാട്ട്സ്ആപ്പ് യൂസർനെയിം ഫീച്ചറിന് ഇന്ത്യയിൽ താത്ക്കാലിക വിലക്ക്: മെറ്റയ്ക്ക് നോട്ടിസ് അയച്ച് കേന്ദ്രം; മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകണം
നോട്ടിസിന് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകാനാണ് മെറ്റയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമാകുന്നത് വരെ ഫീച്ചർ രാജ്യത്തെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കരുതെന്നും കർശനമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : July 2, 2026 at 1:42 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അപരിചിതർക്ക് ഫോൺ നമ്പറുകൾ നൽകാതെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ യൂസർനെയിം ഫീച്ചറിന് ഇന്ത്യയിൽ താത്ക്കാലിക വിലക്ക്. സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ താത്ക്കാലിക വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റയ്ക്ക് നോട്ടിസ് അയച്ചു.
നോട്ടിസിന് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകണം. പുതിയ ഫീച്ചറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശദമായ മറുപടി നൽകാനാണ് നോട്ടിസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമാകുന്നത് വരെ ഫീച്ചർ രാജ്യത്തെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കരുതെന്ന് നോട്ടിസിൽ കർശനമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ യൂസര്നെയിം ഫീച്ചർ ഇന്ത്യയിൽ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾക്കും ആൾമാറാട്ട തട്ടിപ്പുകൾക്കും കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കയെ തുടർന്നാണ് പുതിയ നീക്കം.
എന്നാൽ ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും സവിശേഷമായ ഉപയോക്തൃനാമം ലഭിക്കുമെന്നാണ് മെറ്റ പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഉപയോക്തൃനാമം ഇതിനകം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അടുത്തയാൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമയം ർ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ ബിസിനസുകൾ, സർക്കാരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു വ്യക്തികൾക്കായി കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കില്ലെന്നും മെറ്റ പറയുന്നു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുന്നൂറ് കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഉപയോക്തൃനാമ സവിശേഷത രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് മെറ്റ പറയുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ ഫീച്ചർ ആൾമാറാട്ട സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും വഞ്ചനയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടിക്കുമെന്നുമുള്ള ആശങ്ക സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നു. ഔദ്യോഗിക ഏജൻസികളുടെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഈ സവിശേഷത ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിച്ചേക്കാമെന്നും ഇത് പൊതുസുരക്ഷയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാമെന്നുമാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
എന്താണ് വാട്ട്സ്ആപ്പ് യൂസർനെയിം ഫീച്ചർ?
മറ്റൊരാൾക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകാതെ തന്നെ 'യൂസർനെയിം' ഉപയോഗിച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഐഡി പങ്കിടുന്നതിന് സമാനമായിരിക്കും ഇത്. മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പകരം യൂസർനെയിം മാത്രം നൽകിയാൽ മതി. യൂസർനെയിം ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഒരു വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താവിന് ഫോൺ നമ്പറിന് പകരം നൽകുന്ന യൂസർനെയിം തെരഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് അക്കൗണ്ട് കണ്ടെത്താനും സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാനും സാധിക്കും.
തട്ടിപ്പ് തടയുന്നതിന് പ്രത്യേകം നിയന്ത്രണങ്ങൾ
ആൾമാറാട്ടത്തിനും തട്ടിപ്പുകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ആശങ്ക ഉയർത്തുമ്പോഴും, സുരക്ഷ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം ഉപയോക്തൃ സ്വകാര്യത വർധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഉപയോക്തൃനാമ സവിശേഷതയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിന് പുതിയ ഫീച്ചറിന് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മെറ്റ പറയുന്നു.
പുതുതായി ക്രിയേറ്റ ചെയ്ത യൂസർനെയിം വഴി ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര പുതിയ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാം, ആവർത്തിച്ച് തെറ്റായ യൂസർനെയിം നൽകിയാൽ നിയന്ത്രണം, പൊതു വ്യക്തികൾക്കും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സെലിബ്രിറ്റികൾക്കുമായി പ്രത്യേകം ഹൈ പ്രൊഫൈൽ യൂസർനെയിം റിസർവേഷൻ എന്നിങ്ങനെ ഒന്നിലധികം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മെറ്റ പറഞ്ഞു.
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