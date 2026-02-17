16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം: നിയന്ത്രണത്തിന് നടപടികള് പുരോഗമിക്കുന്നതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടന്നുവരികയാണെന്ന് ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണമാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തിലാണ് അഭിപ്രായം തേടുന്നത്.
Published : February 17, 2026 at 5:27 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് പതിനാറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്താൻ നീക്കം. 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ വിലക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയും ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. ഇതിനെ കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികളുമായി ചർച്ചകൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പ്രായാധിഷ്ഠിത നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് വ്യക്തമാക്കിയത്. വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ പ്രായാധിഷ്ഠിത നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചും, ഡീപ്പ്ഫേക്കുകളെക്കുറിച്ചും, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായ മാർഗം എന്താണെന്നും ചർച്ചയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ഡീപ്ഫേക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെയും സമൂഹത്തെയും മൊത്തത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്കപ്പുറം കൂടുതൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടിയാലോചനകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു.
ഡീപ്ഫേക്കുകളും പ്രായാധിഷ്ഠിത നിയന്ത്രണങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമായി ചർച്ചകൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാർഗം തന്നെ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ നിയമം വന്നാൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, യൂട്യൂബ്, മെറ്റ, എക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതൊരു കമ്പനിയും നിയമ ചട്ടക്കൂടുകൾ അനുസരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഡീപ്ഫേക്കിനെതിരെ കൂടുതൽ ശക്തമായ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. "ഡീപ്ഫേക്ക് വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇത് ദിനംപ്രതി വർധിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. തീർച്ചയായും, നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്ന് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണമാണ് ആവശ്യമെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമായി ഞങ്ങൾ ചർച്ച ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്," മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിയും ഈ വിഷയം ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രായാധിഷ്ഠിത നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ആവശ്യകത പല രാജ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സോവറിൻ എഐ മോഡലുകൾ ഉച്ചകോടിയിൽ ലഭ്യമാണ്
എഐ ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടിയിൽ തദ്ദേശിയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത എഐ മോഡലുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും, എല്ലാവർക്കും വ്യാപകമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ വലിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, വ്യവസായ പ്രമുഖർ, അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് (12) സംഘടനകളെയും കൺസോർഷ്യങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻ ഡാറ്റാസെറ്റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വലുതും ചെറുതുമായ ഭാഷാ മോഡലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. സർവം എഐ, സോക്കറ്റ് എഐ, ഗ്നാനി എഐ, ഗാൻ എഐ, അവതാർ എഐ, ഐഐടി ബോംബെ കൺസോർഷ്യം (ഭാരത്ജെൻ), ജെൻലൂപ്പ്, സെന്റിക്, ഇന്റലിഹെൽത്ത്, ശോധ് എഐ, ഫ്രാക്റ്റൽ അനലിറ്റിക്സ് ലിമിറ്റഡ്, ടെക് മഹീന്ദ്ര മേക്കേഴ്സ് ലാബ് എന്നിവ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.
ഓപ്പൺഎഐയുടെ ചാറ്റ്ജിപിടി, ഗൂഗിൾ ജെമിനി തുടങ്ങിയ ആഗോള കമ്പനികൾ വലിയ എഐ മോഡലുകൾ വാണിജ്യപരമായി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷേപകരും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും 20,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നിക്ഷേപം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് അടുത്ത 1-2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്ട് സമ്മിറ്റ് 2026
ഫെബ്രുവരി 20 വരെ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായാണ് ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്ട് സമ്മിറ്റ് 2026 നടക്കുക. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഗോള നേതാക്കന്മാർ ഒത്തുചേരുന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു വേദി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അഞ്ച് ദിവസത്തെ പരിപാടിയിൽ ലോകത്തിലെ മികച്ച ടെക്, എഐ കമ്പനികളുടെ സിഇഒമാരും 45-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിതല പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും. ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ സാം ആൾട്ട്മാൻ, ആൽഫബെറ്റ് സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ, ഗൂഗിൾ ഡീപ് മൈൻഡ് സിഇഒ ഡെമിസ് ഹസാബിസ്, ആന്ത്രോപിക് സിഇഒ ഡാരിയോ അമോഡെയ്, മിസ്ട്രൽ എഐ സിഇഒ ആർതർ മെൻഷ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ പ്രമുഖകർ എഐ ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കുചേരും.
കൂടാതെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ബ്രാ
ഡ് സ്മിത്ത്, അഡോബ് സിഇഒ ശന്തനു നാരായൺ, ആക്സെഞ്ചർ സിഇഒ ജൂലി സ്വീറ്റ്, ക്വാൽകോം സിഇഒ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ അമോൺ, പാലോ ആൾട്ടോ നെറ്റ്വർക്ക്സ് സിഇഒ നികേഷ് അറോറ എന്നിവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും.
