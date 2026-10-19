ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും അൽഗോരിതങ്ങളിൽ പ്രത്യേക തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു: മെറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ
പ്രത്യേക തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ അൽഗോരിതങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ മെറ്റയോട് കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
By PTI
Published : October 19, 2026 at 8:58 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്പുകളിൽ ശുപാർശ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരേ തരത്തിലുള്ളതോ, ഒരു വശം മാത്രം പറയുന്നതോ ആയ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മാത്രം തുടർച്ചയായി കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മെറ്റയോട് കേന്ദ്രം. അതോടൊപ്പം പൊതു ക്രമസമാധാനത്തിന് ഭംഗം വരുത്താനോ, അക്രമത്തിനോ മറ്റ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
ഒക്ടോബർ 10ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം (MeitY) പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശപ്രകാരം, നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതു സംഭവങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ, വീഡിയോകൾ, ഗ്രാഫിക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം മതിയായ പശ്ചാത്തല വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ മെറ്റയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ ആധികാരികത, തീയതി, സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
നിർദ്ദേശം ജന്തർ മന്തർ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ?
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ, കൃത്രിമം കാണിച്ചതോ, ഒരു പ്രത്യേക സംഭവത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തതോ ആയ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ അമിതമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആവർത്തിച്ച് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, ശുപാർശ സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ളടക്ക റാങ്കിങ് രീതികളും അവലോകനം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശത്തിൽ മെറ്റയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്നത്. അതേസമയം നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കാരണമായ പ്രത്യേക സംഭവങ്ങളൊന്നും സർക്കാർ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.
നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നതെന്ത്
ഉപദേശക സമിതി മെറ്റയോട് ആറ് പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശുപാർശ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി ഉപയോക്താക്കൾ ഒരേ തരത്തിലുള്ളതോ, ഒരു വശം മാത്രം പറയുന്നതോ ആയ വിവരങ്ങൾ മാത്രം അമിതമായി ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് മെറ്റയോട് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചത്. പകരം പലവിധത്തിലുള്ള വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ശുപാർശ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ വലിയ തോതിൽ പ്രചരിക്കുകയും, അതുവഴി പൊതുജനങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പമോ ആശങ്കയോ അക്രമമോ ഉണ്ടാക്കാനോ ക്രമസമാധാന നില തകർക്കാനോ സാധ്യതയുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനും, അവലോകനം ചെയ്യാനും, തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
മെറ്റയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എല്ലാത്തരം വിവരങ്ങളെയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും, അൽഗോരിതങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ടെന്നും വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് മന്ത്രാലയത്തിന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചതായി ഐ.ടി മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. നിയമപാലകരുമായും മറ്റ് അംഗീകൃത സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായും സമയബന്ധിതമായി സഹകരിക്കണമെന്നും, ഐടി നിയമം 2021 ഉൾപ്പെടെ ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയോ സഹായം നൽകുകയോ ചെയ്യണമെന്നും മെറ്റയോട് മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ നടക്കുന്ന പൊതു സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മെറ്റയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ "പ്രത്യേകമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുകയും" ചെയ്യുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായാണ് ഐടി മന്ത്രാലയം പരാമർശിക്കുന്നത്. ക്രമസമാധാന നിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, പ്രസ്താവനകൾ, ഗ്രാഫിക്സ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായും പറയുന്നു. ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മതിയായ സന്ദർഭം നൽകാതെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയോ അമിതമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് പൊതുജനങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പവും ആശങ്കയും സൃഷ്ടിക്കാനും, ക്രമസമാധാന നിലയും സാമൂഹിക സമാധാനവും തകർക്കാനും കാരണമായേക്കാമെന്ന് മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഐടി ആക്ട് 2000 പ്രകാരം, ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന നിലയിൽ മെറ്റ ഐടി നിയമം 2021 അനുശാസിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ക്രമസമാധാന നില തകർക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതോ, ക്രമസമാധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, നിരോധിക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉപയോക്താക്കളെ അറിയിക്കാൻ ഈ ചട്ടങ്ങൾ ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
പഴയതും ബന്ധമില്ലാത്തതും എഡിറ്റ് ചെയ്തതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നിലവിലെ സംഭവങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിലും അടിയന്തരാവസ്ഥ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, പോലീസ് നടപടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഔദ്യോഗിക നടപടികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ അവകാശവാദങ്ങളുള്ള ഉള്ളടക്കത്തിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനും ഐടി മന്ത്രാലയം മെറ്റയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിക്കണം
നിയമപരമായ ആവിഷ്കാരത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ഉപദേശക സമിതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രാലയം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇത് പാലിക്കാതിരുന്നാൽ എടുക്കുന്ന ഏതൊരു നടപടിയും ഐടി നിയമം 2021, മറ്റ് ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ വരുമെന്നും മെറ്റയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. അതിനാൽ ഉടനടി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും സ്വീകരിച്ച നടപടി മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിക്കാനും മെറ്റയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഉപദേശം നിയമപരമായി ബാധകമല്ലെങ്കിലും, ഇതിനെ തുടർച്ചയായ സെൻസർഷിപ്പ് നിർദ്ദേശമായി കണക്കാക്കണമെന്ന് ഡിജിറ്റൽ അവകാശ സംരക്ഷണ ഗ്രൂപ്പായ ഇന്റർനെറ്റ് ഫ്രീഡം ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടർ അപർ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. ഐടി മന്ത്രാലയം ഈ നിർദ്ദേശം ഉടനടി പിൻവലിക്കണമെന്നും, തങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന എല്ലാ നീക്കം ചെയ്യലുകളും തരംതാഴ്ത്തൽ നടപടികളും പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്താൻ മെറ്റ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'മതിയായ സന്ദർഭമില്ലാത്ത' ഉള്ളടക്കം പോലുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളും ഈ നിർദ്ദേശവും ഐടി നിയമത്തിലെയോ ആക്ടിലെയോ ഒരു വ്യവസ്ഥകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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