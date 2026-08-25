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മിസൈൽ നിർമ്മാണത്തിൽ വൻ മാറ്റം; സാങ്കേതികവിദ്യ ആഭ്യന്തര വ്യവസായങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അനുമതി

വിതരണ ശൃംഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ എംഎസ്എംഇകൾക്കും മറ്റ് സാങ്കേതിക പങ്കാളികൾക്കും പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം

INDIAN DEFENCE INDUSTRY RAJNATH SINGH DEFENCE MANUFACTURING DRDO MISSILE
The Defence Research and Development Organisation (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 25, 2026 at 7:05 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഡി.ആർ.ഡി.ഒ മിസൈൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് കൈമാറാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ് ആണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ നീക്കം.

ഡി.ആർ.ഡി.ഒ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എല്ലാ പരമ്പരാഗത മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങളുടെയും സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് കൈമാറുന്നത്. മിസൈലുകൾ രാജ്യത്തിനകത്തുതന്നെ വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആഭ്യന്തര കമ്പനികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുക. തദ്ദേശീയ പ്രതിരോധ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണിതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വിശേഷിപ്പിച്ചു.

"മിസൈൽ സിസ്റ്റം വികസനം വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്ക് വിജയകരമായി മാറാൻ ഈ വ്യവസ്ഥ സഹായിക്കും, നൂതന പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും നിർമ്മാണത്തിനുമായി ഇന്ത്യൻ വ്യവസായത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഡിആർഡിഒ (ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ) യുടെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു," മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദന ശേഷി വർധിപ്പിക്കുക, പ്രതിരോധ വ്യാവസായിക അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, വിതരണ ശൃംഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ എംഎസ്എംഇകളുടെയും മറ്റ് സാങ്കേതിക പങ്കാളികളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായത്തിൻ്റെ പങ്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും നൂതന മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ കൂടുതൽ തദ്ദേശീയ ഉൽപ്പാദനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഈ നീക്കം.

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മിസൈൽ വികസനത്തിനും വൻകിട വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനത്തിനും ഇടയിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറ്റം സഹായിക്കുന്നു, ബാധകമായ യോഗ്യതകൾ, സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, നിയന്ത്രണ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമായി ആഭ്യന്തര കമ്പനികൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുമെന്ന് മന്ത്രാലയം പറയുന്നു.

പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ശക്തമായ ഒരു പ്രതിരോധ വ്യാവസായിക ആവാസവ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഹല്യനഗറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡിആർഡിഒ ലബോറട്ടറിയായ വെഹിക്കിൾസ് റിസർച്ച് ആൻഡ്‌ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് എസ്‌റ്റാബ്ലിഷ്‌മെൻ്റ് (വിആർഡിഇ) ഒമ്പത് സിസ്‌റ്റങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ 10 വ്യവസായങ്ങൾക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ട് പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പ് നടത്തിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധ ഉൽപ്പാദന ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ വ്യാവസായിക അടിത്തറ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സൂക്ഷ്‌മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കും (എംഎസ്എംഇ) മറ്റ് സാങ്കേതിക പങ്കാളികൾക്കും മിസൈൽ വിതരണ ശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇത് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ തുറക്കുന്നു. ഇത് സമ്പത്തികമായും ശാസ്‌ത്രീയമായും ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയെ വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

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RAJNATH SINGH
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DRDO MISSILE
DRDO MISSILE TO INDIAN DEFENCE

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