തട്ടിപ്പ് ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്തൃനാമ(യൂസര് നെയിം) ഫീച്ചർ പുനഃപരിശോധിക്കും; പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശക്തമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതല് പരിശോധനകള്
ശക്തമായ തിരിച്ചറിയല് സംവിധാനമില്ലെങ്കിൽ വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ ഉപയോക്തൃനാമ(യൂസര്നെയിം) ഫീച്ചർ ഇന്ത്യയിൽ തട്ടിപ്പുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുവെന്ന് സുരഭി ഗുപ്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
Published : July 1, 2026 at 7:58 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സ്വകാര്യത കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങള് ഇന്ത്യയിൽ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾക്കും ആൾമാറാട്ട തട്ടിപ്പുകൾക്കും കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കകൾക്കിടെ കേന്ദ്രസര്ക്കാര് വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ ഉപയോക്തൃനാമ (യൂസര്നെയിം) ഫീച്ചർ പരിശോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു.
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ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം (MeitY) നിയമപരമായ സംവിധാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ഫീച്ചർ വിലയിരുത്തുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ മാതൃ കമ്പനിയായ മെറ്റയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്യും.
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ഫോൺ നമ്പറുകൾ പങ്കിടുന്നതിന് പകരം ഒന്നാം ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കണക്റ്റുചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ ഉടൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് വാട്ട്സ്ആപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അവലോകനം. ഉപയോക്തൃ സ്വകാര്യത ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഈ നീക്കം ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇത് പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീച്ചർ തട്ടിപ്പുകാർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരും നിയമ വിദഗ്ധരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്,
പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സർക്കാർ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു
ഇന്ത്യയിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന സൈബർ തട്ടിപ്പ് ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കേന്ദ്രം നിർദ്ദിഷ്ട സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. അജ്ഞാത അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ-അജ്ഞാത ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ വ്യക്തികളെയും ബിസിനസുകളെയും ബാങ്കുകളെയും സർക്കാർ ഏജൻസികളെയും അനുകരിക്കാൻ തട്ടിപ്പുകാർക്ക് എളുപ്പമാക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ആശങ്കയുണ്ട്.
കൂടുതൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന നിഗമനത്തില് അധികാരികൾ എത്തിയാൽ, ഈ സവിശേഷതയ്ക്കായി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ ഘടനയും ദുരുപയോഗ വിരുദ്ധ സംവിധാനങ്ങളും വിശദീകരിക്കാൻ മെറ്റയോട് ആവശ്യപ്പെടാം.
സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് സവിശേഷതയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വാട്ട്സ്ആപ്പ്
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുന്നൂറ് കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഉപയോക്തൃനാമ സവിശേഷത രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതെന്ന് മെറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാട്ട്സ്ആപ്പ് വാദിക്കുന്നു.
നിലവിലുള്ള സംവിധാനം സംഭാഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾ അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ പങ്കിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ ആ നമ്പർ കൈവശമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കോ ബിസിനസിനോ അവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആദ്യ തവണ ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ആശയവിനിമയം തുടരാൻ കഴിയും.
നിർദ്ദിഷ്ട സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ, ഉപയോക്താക്കൾ മൂന്ന് മുതൽ 35 പ്രതീകങ്ങൾ വരെയുള്ള ഒരു ഉപയോക്തൃനാമം തിരഞ്ഞെടുക്കും.
"ഉപയോക്തൃനാമ കീ" എന്ന പേരിൽ ഒരു അധിക സുരക്ഷാ പാളിയും വാട്ട്സ്ആപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പനി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഉപയോക്തൃനാമം വഴി ആദ്യമായി ഒരു ഉപയോക്താവിന് സന്ദേശം അയയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കീ അറിയണം. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം കീ മാറ്റാൻ കഴിയും, കൂടാതെ പ്രാരംഭ സംഭാഷണങ്ങളിൽ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ മറഞ്ഞിരിക്കും.
ആൾമാറാട്ട അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ്
സ്വകാര്യതാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒരുപോലെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ആശയവിനിമയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായി വാട്ട്സ്ആപ്പ് മാറിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് സവിശേഷമായ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു.
ഈ സവിശേഷത ഗുണങ്ങളും അപകടസാധ്യതകളും ഉള്ളതാണെന്ന് ദുബായിലെ എഐഎൽജിഒ ടെക്നോളജീസിന്റെ സിഇഒയും ഐസിഎഎൻഎൻ അംബാസഡറുമായ ബാലേന്ദു ശർമ്മ ദാധിച്ച് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ ഉപയോക്തൃനാമ സവിശേഷതയ്ക്ക് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ, ഇത് ഒരു സാധാരണ രീതിയാണ്; സമാനമായ സംവിധാനങ്ങൾ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ വെളിപ്പെടുത്താതെയോ അറിയാതെയോ മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് ഡാറ്റ സ്വകാര്യതയും രഹസ്യാത്മകതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മറുവശത്ത്, ഈ സവിശേഷത മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും തട്ടിപ്പുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിലെ വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ വലിയ ഉപയോക്തൃ അടിത്തറ രാജ്യത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ദുർബലമാക്കുമെന്ന് ദാദിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"ഇന്ത്യയിൽ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗത്തിന്റെ വലിയ തോത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളുകൾ വീടുകളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ തട്ടിപ്പിനുള്ള സാധ്യത താരതമ്യേന കൂടുതലായിരിക്കാം. ഈ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്, പ്ലാറ്റ്ഫോം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് മെറ്റ ഉറപ്പാക്കണം. ഇതിന് അനുചിതമായ ഉള്ളടക്കം തിരിച്ചറിയുക, സൈബർ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഉപയോക്താക്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക, കൃത്യമായ ഐഡന്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷൻ നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയവ ആവശ്യമാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'സേഫ്റ്റി-ബൈ-ഡിസൈൻ' നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിന് നിർബന്ധിക്കാം
അജ്ഞാത ഉപയോക്തൃ ഐഡികൾ ടെലിഗ്രാമിൽ ഇതിനകം സമാനമായ ആശങ്കകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് അഭിഭാഷകനും സാങ്കേതിക സംരംഭകനുമായ അജയ് ശർമ്മ വാദിച്ചു, വാട്ട്സ്ആപ്പിനും ഇതേ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
"അതെ. അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. ടെലിഗ്രാമിലും ഇതുതന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. അത്തരം അജ്ഞാതമാക്കിയ ഏതൊരു ഐഡിയും തീർച്ചയായും വഞ്ചനാ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും," ശർമ്മ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മെറ്റയോട് സമഗ്രമായ ഒരു "സേഫ്റ്റി-ബൈ-ഡിസൈൻ" ചട്ടക്കൂട് സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
ആൾമാറാട്ടം തടയുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ മന്ത്രാലയങ്ങൾ, നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾ, ബാങ്കുകൾ, പ്രമുഖ പൊതു വ്യക്തികൾ എന്നിവരുടെ ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ നിർബന്ധമായും സംവരണം ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ച നടപടികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ, സമാനമായ പ്രതീകങ്ങൾ, അടിവരകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വഞ്ചനാപരമായ സാമ്യമുള്ള ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും നിരസിക്കാനും കഴിവുള്ള നൂതന അൽഗോരിതങ്ങൾ വിന്യസിക്കാനും അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്തു.
മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം, അജ്ഞാത ഉപയോക്തൃനാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, ആപ്പിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിസ്ക് അലേർട്ടുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അത്തരം അലേർട്ടുകൾ ഉപയോക്തൃനാമം അടുത്തിടെ സൃഷ്ടിച്ചതാണോ അതോ ലിങ്ക് ചെയ്ത സിം കാർഡ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റേ താണോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും ഇത് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാധ്യതയുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്താൻ ഉപയോക്താക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കും.
ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസുകൾക്ക് നിർബന്ധിത എന്റര്പ്രൈസ്-ലെവൽ വെരിഫിക്കേഷൻ, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫിഷിംഗ് കാമ്പെയ്നുകൾ തടയുന്നതിന് പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ചതും പരിശോധിക്കാത്തതുമായ അക്കൗണ്ടുകളിൽ കർശനമായ സന്ദേശമയയ്ക്കൽ പരിധികൾ, സാധുവായ നിയമപരമായ ഉത്തരവുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ പരിശോധിച്ച മൊബൈൽ നമ്പറുകളിലേക്ക് ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളെ അനുവദിക്കുന്ന ബാക്കെൻഡ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ശർമ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഡിജിറ്റൽ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ (ഡിപിഡിപി) ആക്ട്, 2023 പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു, ഉപയോക്തൃനാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ ഉപയോക്താക്കളുടെ പ്രൊഫൈലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റയുടെ പരസ്യ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വ്യക്തമായ ഉപയോക്തൃ സമ്മതമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് നിയമപരമായി ഉറപ്പ് നൽകാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.
"സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം ഉപയോക്തൃ സ്വകാര്യതാ സവിശേഷതകൾ നിർത്തലാക്കുകയല്ല, മറിച്ച് കർശനമായ ഉത്തരവാദിത്തം നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ്. ടെലിഗ്രാമിന്റെ ദുർബലതകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടെത്താനാകാത്ത മോഡലിലേക്ക് വാട്ട്സ്ആപ്പ് മാറുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരമുള്ള റെഗുലേറ്ററി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വേഗത്തിലും നിർണായകമായും കർശനമായും ആയിരിക്കും," ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യം
ആഗോള ദുരുപയോഗ വിരുദ്ധ സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ സവിശേഷമായ സൈബർ കുറ്റകൃത്യ പരിതസ്ഥിതിയെ വേണ്ടത്ര അഭിസംബോധന ചെയ്തേക്കില്ലെന്ന് നിര്മ്മിത ബുദ്ധി നിയമ വിദഗ്ദ്ധനും TEDx പ്രഭാഷകനുമായ സാക്ഷർ ദുഗ്ഗൽ പറഞ്ഞു.
"ഉപയോക്തൃനാമത്തിന് പിന്നിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ മറയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ നീക്കം ഒരു പ്രധാന സ്വകാര്യതാ മാറ്റമാണ്, എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭീഷണിയുടെ മേഖലയിൽ, ഇത് ഒരു പുതിയ ആൾമാറാട്ടവും വഞ്ചന ഇടവും തുറക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ടെലികോം, ഐടി നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഐഡന്റിറ്റിയും ട്രെയ്സിബിലിറ്റിയും ഇതിനകം തന്നെ നങ്കൂരമിടുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫീച്ചർ പഠിക്കാനും മെറ്റയ്ക്ക് ഒരു അറിയിപ്പ് മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കാനുമുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനം ഒരു സുപ്രധാന ഘട്ടമാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ മെറ്റ പുറത്തിറക്കുന്ന ഏതൊരു ദുരുപയോഗ വിരുദ്ധ സുരക്ഷാ സംവിധാനവും ഇന്ത്യയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പ് രീതികൾക്കെതിരെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണം, ഇവിടുത്തെ ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യാപ്തിയും വൈവിധ്യവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു വലുപ്പത്തിന് അനുയോജ്യമായ പരിഹാരമായി മാത്രം സ്വീകരിക്കരുത്," ദുഗ്ഗൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വ്യവസായ മേഖലയിലുള്ളവർ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നു
സംരംഭകനും ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാവുമായ അങ്കുർ വാരിക്കൂ നിർദ്ദിഷ്ട സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉപയോക്താക്കളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനായി തട്ടിപ്പുകാർക്ക് പ്രശസ്ത വ്യക്തികളുടെ ഉപയോക്തൃനാമങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ള ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സ്കാമർമാർ "wariko" അല്ലെങ്കിൽ "awarikoo" പോലുള്ള ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും അവ ആധികാരികമായി കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാനും ഉപയോക്താക്കളെ പണം കൈമാറാനോ വഞ്ചനാപരമായ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേരാനോ പ്രേരിപ്പിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് വാരിക്കൂ എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
"ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത്, വാട്ട്സ്ആപ്പ് ശരിയായ ദുരുപയോഗ വിരുദ്ധ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ദുരന്തമായിരിക്കും," അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
തന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന AI-ജനറേറ്റഡ് സ്കാം പരസ്യങ്ങൾക്കെതിരെ മെറ്റയുമായുള്ള സ്വന്തം നിയമ പോരാട്ടമാണ് വാരിക്കൂവിന്റെ ആശങ്കകൾക്ക് കാരണം.
In a country such as India, this could be a disaster, if the right anti-abuse systems are not set up by WhatsApp.— Ankur Warikoo (@warikoo) June 30, 2026
Imagine receiving a message from warikoo / awarikoo / ankurwarikooo / ankur_warikoo / a_warikoo / ankurwarikooofficial etc etc - soliciting money.
1. Most people… https://t.co/AaiH7F1szN
പേറ്റിഎം സ്ഥാപകൻ വിജയ് ശേഖർ ശർമ്മയും ആൾമാറാട്ടത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതയെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകി, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾക്കൊപ്പം ആളുകളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സമാനമായ ഉപയോക്തൃനാമങ്ങളും ഉടൻ കാണാനാകുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
Soon you will have verified username on WhatsApp, and then unverified similar-sounding usernames….which in turn will… https://t.co/1zx89fUTis— Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) June 29, 2026