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ഇ-റിക്ഷകൾ ദൂരെ നിന്ന് നിശ്ചലമാക്കി ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ, വലഞ്ഞ് ഡ്രൈവർമാർ: ഒടുവിൽ പിടി വീണു, രണ്ട് ആപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തു

ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രൈവർ പോലുമറിയാതെ ഇ-റിക്ഷകൾ ദൂരെ നിന്ന് നിശ്ചലമാക്കി. ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ഡൽഹി ഗതാഗത വകുപ്പ് അന്വേഷണം നടത്തി. പ്ലേ സ്റ്റോർ, ആപ്പ് സ്റ്റോർ എന്നിവയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ആപ്പുകളും നിലവിൽ നീക്കം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

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Viral videos show people utilising smartphone apps to remotely turn off e-rickshaws (Representational Picture, Credit: ANI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 3, 2026 at 3:23 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇ-റിക്ഷകളെ ദൂരെ നിന്ന് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്ന ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ ഗൂഗിളിന്‍റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആപ്പിളിന്‍റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്‌തതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇത്തരം പ്രവർത്തിയിലേർപ്പെട്ട രണ്ട് ആപ്പുകളും ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും, ആപ്പ് സ്റ്റോറുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി എസ് കൃഷ്‌ണൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഇ-റിക്ഷ ബാറ്ററികൾ ജോഡിയാക്കുകയും ബാറ്ററി ഡിസ്‌ചാർജ് ഫങ്‌ഷൻ ഓഫാക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ബാറ്ററി വാഹനങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയതായി കാണിക്കുന്ന വൈറൽ വീഡിയോകൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഡൽഹി ഗതാഗത വകുപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ആപ്പുകളിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്നാണ് രണ്ട് ചൈനീസ് ആപ്പുകളും ഗൂഗിളിന്‍റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആപ്പിളിന്‍റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടത്.

ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ടെക്‌നീഷ്യൻമാർക്കായി നിർമ്മിച്ച ആപ്പ്
വോൾട്ടേജ്, താപനില, കറന്‍റ് തുടങ്ങിയ ബാറ്ററി പാരാമീറ്ററുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ടെക്‌നീഷ്യൻമാർക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്‍റ് സിസ്റ്റം (ബിഎംഎസ്) ആപ്പുകളാണ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. സാങ്കേതിക വിദഗ്‌ധരായ യുവാക്കളാണ് തമാശ രൂപേണ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഇ-റിക്ഷകളുടെ പവർ സപ്ലൈ റിമോട്ട് ആയി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്‌ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തത്.

പാസ്‌വേഡുകളോ മറ്റ് ഓതന്‍റിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങളോ അടങ്ങുന്ന അടിസ്ഥാന സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ ഇല്ലാത്ത കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള, ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്‌റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ലിഥിയം ബാറ്ററി പായ്ക്കുകളെയാണ് ചൂഷണം ചെയ്‌തത്. 10-15 മീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള ഇ-റിക്ഷകളിലെ ബാറ്ററി ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ജോഡിയാക്കാനാവും. ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്‍റ് സിസ്റ്റവുമായി (BMS) കണക്റ്റ് ചെയ്യാനും വാഹനം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാനും കഴിയും. അതേസമയം സുരക്ഷിതമായ ബാറ്ററി സിസ്റ്റങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ ജോഡിയാക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

വലഞ്ഞ് ഇ-റിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ
ഇത് ഡൽഹിയിലെ ഇ-റിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർക്ക് വലിയ തലവേദനയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. വാഹനം ഡ്രൈവിങിനിടെ ഓഫായതോടെ ട്രാഫിക്കിൽ കുടുങ്ങിയ ഡ്രൈവർമാർക്ക് വലിയ വരുമാന നഷ്‌ട്ടമുണ്ടായി. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറായ അമാൻ സിദ്ദിഖി ഇത്തരത്തിൽ ഇരയായ ഡ്രൈവറുടെ അനുഭവങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചു.

തന്‍റെ റിക്ഷ മറ്റൊരു ഉപകരണത്തിൽ ജോഡിയാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടെന്നും ഇത് പിന്നിൽ നിന്ന് ആരോ ചെയ്‌തതാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ വാഹനം കുറച്ചു കൂടെ പിന്നോട്ടെടുത്ത് ആപ്പ് റിക്ഷയുമായി വീണ്ടും ജോഡിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇ-റിക്ഷ വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത ഉപയോക്താവാണിത്. രാവിലെ മുതൽ റിക്ഷ പ്രവർത്തനരഹിതമായതിനാൽ ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ വരുമാനവും (ഏകദേശം 400 മുതൽ 500 രൂപ വരെ) നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ടതായി പറയുന്നു. ഇത്തരമൊരു ആപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഡ്രൈവർമാർ പലരും വാഹനത്തിന് കേടുപാട് സംഭവിച്ചതാണെന്ന് കരുതി മെക്കാനിക്കുകൾക്ക് പണം നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നു
ഈ പ്രശ്‌നം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായ ശ്രദ്ധ നേടുകയും ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇത്തരം പ്രവണതകൾ തെറ്റാണെന്നും സാങ്കേതികവിദ്യ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം പാവപ്പെട്ടവന്‍റെ അന്നം മുട്ടിക്കുക കൂടിയാണെന്ന് വീഡിയോ കണ്ട പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഡൽഹിയിലെ തിരക്കേറിയ റോഡുകളിലെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിലും ബാറ്ററി സംവിധാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും പ്രശ്‌നം ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു.


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