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പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിലും തുണയായി സാങ്കേതികവിദ്യ; വെനസ്വേലയെ ഞെട്ടിച്ച ഭൂകമ്പത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഗൂഗിള്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയതെങ്ങനെ?

ഭൂകമ്പത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഗൂഗിൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, ചോദ്യങ്ങളുയര്‍ത്തി നെറ്റിസണ്‍സ്, വിശദീകരണം നല്‍കി വിദഗ്‌ധര്‍ രംഗത്ത്.

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Earthquakes Strike Venezuela Collapsing Buildings (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 25, 2026 at 4:29 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വെനസ്വേലയിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടു ഭൂകമ്പങ്ങളുണ്ടായതിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ലോകം. ദുരന്തത്തിൽ 32 പേർ മരിച്ചതായും എഴുന്നൂറോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ആക്‌ടിങ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 7.1, 7.5 എന്നിങ്ങനെ തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് ഭൂകമ്പങ്ങൾ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായതിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭൂകമ്പങ്ങളാണ്. വെനിസ്വേലയിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഗൂഗിൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട്.

ഭൂകമ്പത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഗൂഗിൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പലരും എക്‌സിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ പ്രകൃതി ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് സഹായിക്കാനാകുമോ? എന്ന ചോദ്യം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഉയരുന്നുണ്ട്. ഗൂഗിൾ ഭൂകമ്പം പ്രവചിച്ചില്ല. പകരം, ശക്തമായ ഭൂകമ്പങ്ങൾ വരുന്നതിനുമുമ്പ് അത് അതിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്‌തതെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

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റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഗൂഗിളിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം പ്രാരംഭ ഭൂകമ്പ പ്രവർത്തനം തിരിച്ചറിയുകയും, സമീപത്തുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുകയും ചെയ്‌തു. ചെറിയ ഭൂചലനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന മോഷൻ സെൻസറുകളുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളെയാണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ആശ്രയിക്കുന്നത്.

ഭൂകമ്പ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം

ഭൂകമ്പ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ എത്രത്തോളം വികസിച്ചുവെന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് വെനിസ്വേല സംഭവമെന്ന് എച്ച്ആർ അനെക്‌സിയുടെ ബിഒടിഎസ് ഡയറക്‌ടർ നിഖർ അറോറ പറഞ്ഞു. "പലരും കരുതുന്നതുപോലെ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ആരംഭ സൂചനകൾ പ്രവചിച്ചത് ഗൂഗിളല്ല, മറിച്ച് തീവ്രമായ കുലുക്കം ആരംഭിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ അലേർട്ട് അയച്ചു" അറോറ വിശദീകരിച്ചു.

ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ ഒരു വലിയ വിതരണ സെൻസർ നെറ്റ്‌വർക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ വിനാശകരമായ എസ്-തരംഗങ്ങളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പി-തരംഗങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ പ്രാഥമിക ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളുടെ വരവ് അവയുടെ ആക്‌സിലറോമീറ്ററുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു. ഫോൺ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് മോഡിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ സ്‌ക്രീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തിരിക്കുന്ന സെൻസറാണ് ആക്‌സിലറോമീറ്റർ.

"നിരവധി ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒരേ പാറ്റേൺ തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ, ഗൂഗിൾ അൽഗോരിതങ്ങൾ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും വലുപ്പവും കണക്കാക്കുകയും സമീപത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" അറോറ പറഞ്ഞു. ഫലം കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് വിൻഡോയാണ്. എന്നാൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ആളുകൾക്ക് അപകടകരമായ ഘടനകളിൽ നിന്ന് മാറാനോ അപകടകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്താനോ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങൾ തേടാനോ ഇതിലൂടെ കഴിയും.

ഭൂകമ്പങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മറ്റ് ദുരന്തങ്ങളും മുന്‍കൂട്ടി അറിയാം

വെനസ്വേല അനുഭവം ഭൂകമ്പങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പ്രാധാന്യം വ്യാപിക്കുന്നുവെന്ന് എൻവിറോകെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സഹസ്ഥാപകനായ ഹൃഷിത് പാന്ത്രി പറഞ്ഞു. സാങ്കേതികവിദ്യ ദുരന്ത തയ്യാറെടുപ്പ് എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും സമൂഹ പ്രതിരോധശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും വെനിസ്വേല വ്യക്തമാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. "ഭൂകമ്പങ്ങൾ പ്രവചിക്കുക അസാധ്യമാണെങ്കിലും, പരിക്കുകളും മരണങ്ങളും തടയാൻ അവ ഉടനടി കണ്ടെത്താനും കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ വാർത്തകൾ ആശയവിനിമയം നടത്താനും സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാം" പാന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ശൃംഖലകൾ കൂടുതൽ പരസ്‌പരം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു. സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകള്‍ പൗരന്മാർക്ക് സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഒരു ചാനൽ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ലെൻസിലൂടെ മാത്രം പ്രതിരോധശേഷിയെ കാണരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭൂകമ്പങ്ങൾ, വെള്ളപ്പൊക്കം, കൊടുങ്കാറ്റുകൾ, അതിശക്തമായ ചൂട് സംഭവങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിശാലമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് സമൂഹങ്ങൾ തയ്യാറാകണം.

രക്ഷാപ്രവർത്തനവും സാങ്കേതികവിദ്യയും

ദുരന്തനിവാരണ രംഗത്ത് ലോകത്തിലുണ്ടായ വികസനങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് വെനിസ്വേലയില്‍ ഭൂചലനത്തിന് മുമ്പുണ്ടായ മുന്നറിയിപ്പ്. പരമ്പരാഗത നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഏകോപനത്തിലൂടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇതില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്, തത്സമയ ഡാറ്റ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, അധികാരികളും സാങ്കേതിക കമ്പനികളും കണക്റ്റുചെയ്‌ത ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഏകോപനമാണ് മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

ഒരു സംവിധാനത്തിനും ഭൂകമ്പം സംഭവിക്കുന്നത് തടയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, വിലയേറിയ സമയം സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും.ലോകമെമ്പാടും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ പതിവായി മാറുമ്പോള്‍ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതുമായ സമൂഹങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളും സാങ്കേതിക കമ്പനികളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് വിദഗ്‌ധർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

വെനിസ്വേലയിലെ ഫോണുകൾ ഒരു ചെറിയ മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ പലർക്കും, ആ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ അപകടത്തിനും അതിജീവനത്തിനും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും.

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