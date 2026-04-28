ETV Bharat / technology

ആധാർ കാർഡ് കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട! ഡിജിറ്റലായി ഗൂഗിൾ വാലറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കാം; പുതിയ ഫീച്ചർ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം?

ആധാർ ഡിജിറ്റൽ ഐഡി ആയി നേരിട്ട് ഫോണുകളിൽ സംഭരിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ. എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

oogle Wallet now supports Aadhaar Verifiable Credentials in India (Photo - Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 28, 2026 at 6:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിൾ വാലറ്റിൽ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ ഐഡി സവിശേഷത കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ടെക് ഭീമൻ ഗൂഗിൾ. ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ആധാർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിനുള്ള പിന്തുണയാണ് പുതുതായി ചേർത്തത്. ഇതുവഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ആധാർ ഡിജിറ്റൽ ഐഡി ആയി നേരിട്ട് ഫോണുകളിൽ സംഭരിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഗൂഗിൾ ബ്ലോഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഇത് ഭൗതിക രേഖകൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഐഡന്‍റിറ്റി പരിശോധിക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഗൂഗിൾ യുണീക്ക് ഐഡന്‍റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി (യുഐഡിഎഐ) പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ വാലറ്റിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഐഡന്‍റിറ്റി പരിശോധിക്കാനാവുക.

എന്താണ് ഗൂഗിൾ വാലറ്റ്?
ദൈനംദിന ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന രേഖകളുടെയോ, വസ്‌തുക്കളുടെയോ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പാണ് ഗൂഗിൾ വാലറ്റ്. ഇതുവഴി രേഖകൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. മാത്രമല്ല, രേഖകൾ എടുക്കാൻ മറന്നാൽ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഫോണിൽ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ രേഖകൾ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും. പേയ്‌മെന്‍റുകൾ, യാത്രാ ടിക്കറ്റുകൾ, സിനിമാ ടിക്കറ്റുകൾ, ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സംഭരിക്കാനും ഇതുവഴി കഴിയും.

വാലറ്റ് ഓതന്‍റിഫിക്കേഷൻ നിലവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത പങ്കാളികളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ഗൂഗിൾ പറയുന്നു. അവ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

  • പ്രായ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള PVR INOX
  • പ്രൊഫൈൽ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ഭാരത്മാട്രിമോണി
  • അന്താരാഷ്ട്ര വിസ അപേക്ഷകൾ ഓട്ടോഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള Atlys

ഗൂഗിൾ വാലറ്റിൽ ആധാർ കാർഡ് എങ്ങനെ ചേർക്കാം
ഔദ്യോഗിക ആധാർ ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ വാലറ്റ് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആധാർ കാർഡ് ഗൂഗിൾ വാലറ്റിൽ ചേർക്കാം. ആധാർ കാർഡ് ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇതിനകം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആപ്പ് തുറന്ന് നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. അടുത്തതായി, നിങ്ങളുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക. തുടർന്ന് 'വാലറ്റിലേക്ക് ചേർക്കുക' ടാപ്പ് ചെയ്യുക. 'ഗൂഗിൾ വാലറ്റ്' തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 'തുടരുക' ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ, വാലറ്റിൽ ആധാർ ചേർക്കാൻ ഓൺ-സ്ക്രീൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.

പകരമായി, നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ വാലറ്റ് ആപ്പ് തുറന്ന് '+' ഐക്കൺ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ആധാർ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം ആധാർ ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് റീഡയറക്‌ടുചെയ്യും. അല്ലാത്തപക്ഷം, നിങ്ങളെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ​അവിടെ നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഘട്ടം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഗൂഗിൾ വാലറ്റിൽ ആധാർ ചേർക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ സവിശേഷത ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് 9 അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പതിപ്പ് ആവശ്യമാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

സുരക്ഷയും ഐഡി മാനേജ്‌മെന്‍റും
നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഐഡി എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്‌ത് ഗൂഗിൾ വാലറ്റിലെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലോക്കലായി സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അത് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഗൂഗിൾ പറയുന്നത്. ഗൂഗിൾ വാലറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് കാണാൻ കഴിയും. ഐഡി കണ്ടെത്താനും അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഉപകരണം ആധികാരികമാക്കാനും നിങ്ങൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതും വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഗൂഗിൾ വാലറ്റ് ആപ്പ് തുറന്ന് അവരുടെ ആധാർ കാർഡിൽ ടാപ്പ് ചെയ്‌ത് More > Remove > Confirm ടാപ്പ് ചെയ്യുക. myaccount.google.com സന്ദർശിച്ചും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. ഇതിനായി Security & sign in > Manage IDs > Aadhaar card > Delete > Confirm ടാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഗൂഗിൾ വാലറ്റിൽ ആധാർ പരിശോധിക്കാവുന്ന ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ചേർക്കുന്നതിനു പുറമേ, കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഐഡി സവിശേഷത വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതായി ഗൂഗിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിംഗപ്പൂർ, തായ്‌വാൻ, ബ്രസീൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പാസ്‌പോർട്ട് വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഐഡി പാസ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ടും ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളിലും അവരുടെ ഐഡന്‍റിറ്റിയും പ്രായവും പരിശോധിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

TAGGED:

GOOGLE WALLET NEW FEATURE
GOOGLE WALLET
ഗൂഗിൾ വാലറ്റ്
ഡിജിറ്റൽ ആധാർ കാർഡ്
GOOGLE WALLET DIGITAL AADHAAR CARD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.