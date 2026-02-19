ഇന്ത്യ- യുഎസ് കണക്റ്റിവിറ്റി; നിരവധി എഐ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ഗൂഗിൾ സിഇഒ
"എഐ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക്, പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അവസരം എഐ നൽകുന്നു" ഗൂഗിൾ സിഇഒ.
Published : February 19, 2026 at 6:44 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയ്ക്കും യുഎസിനുമിടയിലെ എഐ കണക്റ്റിവിറ്റി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ സബ് സീ കേബിൾ റൂട്ടുകൾ (subsea cable routes) പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗൂഗിൾ സിഇഒ. ഇന്ത്യയുടെ എഐ സാധ്യതകളിലെ വലിയ ചുവടുവയ്പ്പിനാണ് സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ തുടക്കം കുറിച്ചത്. ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായത്.
"എഐയുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് അസാധാരണമായ ഒരു പാത ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു പങ്കാളിയായി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു" ഗൂഗിൾ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ പറഞ്ഞു. ഉച്ചകോടിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എഐ കണക്റ്റിവിറ്റി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് കൂടാതെ 20 ദശലക്ഷം പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് പരിശീലനം, 11 ദശലക്ഷം വിദ്യാർഥികളെ പിന്തുണയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രധാന നൈപുണ്യ സംരംഭങ്ങളും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
At the AI impact summit our message is clear: we believe India is going to have an extraordinary trajectory with AI, and we want to be a partner.— Sundar Pichai (@sundarpichai) February 18, 2026
To help, we have launched new America-India Connect subsea cable routes building on our $15B investment in India’s infrastructure,… pic.twitter.com/pb0xH9XbgX
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2026ലെ എഐ ഇംപാക്റ്റ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ സുന്ദർ പിച്ചൈ ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്ത് അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച 15 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ എഐ ഹബ്ബിൽ ഒരു ഗിഗാവാട്ട് സ്കെയിൽ കമ്പ്യൂട്ട് സൗകര്യവും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സബ് സീ കേബിൾ ഗേറ്റ്വേയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എഐയിലെ ഇന്ത്യയുടെ അസാധാരണമായ സാധ്യതകളെ അദ്ദേഹം എടുത്തുകാട്ടി.
'എഐ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക്, പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അവസരം എഐ നൽകുന്നു'. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, കാലാവസ്ഥാ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും അദ്ദേഹം ഊന്നൽ നൽകി. യുഎസ്, ഇന്ത്യ, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ സബ് സീ കേബിൾ റൂട്ടുകളിലൂടെ എഐ കണക്റ്റിവിറ്റി വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ഗൂഗിൾ അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ്സ്
- വിദ്യാർഥികൾക്കും കരിയർ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കുമായി ഗൂഗിൾ എഐ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
- 20 ദശലക്ഷം പൊതുപ്രവർത്തകരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി കർമ്മ യോഗി ഭാരതുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം.
- 11 ദശലക്ഷം വിദ്യാർഥികളിലേക്ക് എത്തുന്ന 10,000ത്തിലധികം അടൽ ടിങ്കറിങ് ലാബുകൾക്കുള്ള ജനറേറ്റീവ് എഐ പിന്തുണ.
എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നൈപുണ്യ പരിപാടികളും ഗൂഗിൾ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. "ഇന്ത്യയിൽ ഗൂഗിളിന് പൂർണമായ കണക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ഭാവി പദ്ധതിയാണിത്. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിവിധ ഭാഷകളിലുമുള്ള വിവര സംവിധാനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും കൃഷിക്കും മറ്റും പിന്തുണ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും എഐ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നതായിരുന്നു ചർച്ചയിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം" സുന്ദർ പിച്ചൈ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന എഐ ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടിക്കിടെ ശ്രീ സുന്ദർ പിച്ചൈയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. "എഐയിൽ ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ മേഖലയിലെ നമ്മുടെ കഴിവുള്ള വിദ്യാർഥികളുമായും പ്രൊഫഷണലുകളുമായും ഗൂഗിൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് സംസാരിച്ചു" ചിത്രങ്ങൾ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് മോദി പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം മാറ്റമാണ് എഐ. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Also Read: ഹൈഡ്രജൻ ചോർച്ച പരിഹരിച്ചു, വെറ്റ് ഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ പുരോഗമിക്കുന്നു; നാസയുടെ നീട്ടിവെച്ച ആർട്ടിമിസ് ദൗത്യം മാർച്ചിൽ വിക്ഷേപിക്കുമോ?