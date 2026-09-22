ഇൻ്റര്നെറ്റില് കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ വച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ല, ഇന്ത്യയ്ക്ക് അതിവേഗം വിവരങ്ങള് കൈമാറാൻ ഗൂഗിള്
ഇൻ്റര്നെറ്റില് കുട്ടികളുടെ ലൈംഗിക ഉള്ളടക്കങ്ങള്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി ഉടൻ സ്വീകരിക്കും, ഇതിനായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേരിട്ട് വിവരങ്ങള് കൈമാറാൻ ഗൂഗിള്.
Published : September 22, 2026 at 12:02 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ അടങ്ങിയ ദൃശ്യങ്ങളും ഉള്ളടക്കങ്ങളും തടയുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ നിർണായക മാറ്റവുമായി ആഗോള ഐ.ടി ഭീമന്മാരായ ഗൂഗിൾ. തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അത് ഇനിമുതൽ അമേരിക്കൻ ഏജൻസികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, ഇന്ത്യൻ അധികാരികൾക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറുമെന്ന് ഗൂഗിൾ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സമാനമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ മെറ്റയ്ക്ക് (ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം) പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളും ഈ പുതിയ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
നിലവിൽ ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനാവശ്യമായ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പ്രമുഖ ടെക് കമ്പനികൾക്ക് മേൽ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിവരികയായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും തടയുന്നതിനും കമ്പനി വൻതോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും, ഇന്ത്യൻ സർക്കാരുമായി നടന്നു വരുന്ന സുപ്രധാന ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്നും ഗൂഗിൾ വക്താവ് അറിയിച്ചു.
വഴിമാറുന്ന ആഗോള രീതി; ലക്ഷ്യം അതിവേഗ നടപടി
ഇതുവരെ ഗൂഗിളും മെറ്റയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള കമ്പനികൾ ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ മിസിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ' (NCMEC) എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയ്ക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നത്. ഈ സംഘടന വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക പൊലീസിന് വിവരം കൈമാറിയിരുന്നത്.
ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ വഴി വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിലൂടെ അപകടത്തിലായ കുട്ടികളെ സമയബന്ധിതമായി രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും, കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വലിയ കാലതാമസം കാരണമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ മാറ്റത്തോടെ ഇന്ത്യൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ഉടനടി ലഭിക്കുകയും മിന്നൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഫേസ്ബുക്കിനും യൂട്യൂബിനും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കളുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നതിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ മാസം മെറ്റാ സി.ഇ.ഒ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ സമ്മർദവും ബിഗ് ടെക് കമ്പനികളുടെ വഴങ്ങലും
ഇന്ത്യ മെറ്റയുടെയും ഗൂഗിളിൻ്റെയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്തൃ വിപണികളിലൊന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള കടുത്ത നിർദേശങ്ങൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും ഐടി മന്ത്രാലയവും കമ്പനികൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചു. മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഗൂഗിൾ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളോട് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ നേരിട്ട് കൈമാറണമെന്ന് സർക്കാർ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ഇതിനെത്തുടർന്ന്, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സൈബർ ക്രൈം കോർഡിനേഷൻ സെൻ്ററുമായി ചേർന്ന് വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക പ്രവർത്തന സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്ന് ഗൂഗിൾ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
സുരക്ഷയുടെ പുതിയ നാളുകൾ
ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്രതിനിധി വ്യക്തമാക്കിയത് പ്രകാരം, തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇത്തരം മോശം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാൻ കമ്പനി വലിയ രീതിയിൽ സാങ്കേതിക നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഡിറ്റക്ഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ നേരിട്ടെത്തുന്നതോടെ കുറ്റവാളികളെ അതിവേഗം നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും.
ഓൺലൈൻ ലോകം കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടത്തിൽ ഈ പുതിയ നീക്കം ഒരു വലിയ നാഴികക്കല്ലാണ്. ലോകമെമ്പാടും ഇൻ്റർനെറ്റ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാറുന്നതിന് ഈ ഇന്ത്യൻ മാതൃക വഴിതെളിക്കുമെന്നാണ് സൈബര് വിദഗ്ധര് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
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