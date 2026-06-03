സൂഹൃത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ വ്യാജ കോളോ? ഉടനടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും, 'ഫേക്ക് കോൾ ഡിറ്റക്ഷൻ' ഫീച്ചറുമായി ഗൂഗിൾ
വ്യാജ കോളുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉടനടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ ഫേക്ക് കോൾ ഡിറ്റക്ഷൻ ഫീച്ചർ. ഗൂഗിളിന്റെ പിക്സൽ ഉപകരണങ്ങളിലാണ് ഈ ഫീച്ചർ ആദ്യമെത്തുക. തുടർന്ന് മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും ലഭ്യമാവും.
Published : June 3, 2026 at 6:12 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സാങ്കേതികവിദ്യ വളരുന്നതിനൊപ്പം തട്ടിപ്പുകളും പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും നമുക്ക് മുന്നിലെത്തുകയാണ്. യഥാർത്ഥ്യമേത്, വ്യാജമേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധമാണ് പല തട്ടിപ്പുകളും നടക്കുന്നത്. ഇതിന് തടയിടാൻ പുതിയ കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പരിഹാരവും ആവശ്യമാണ്. ആൻഡ്രോയ്ഡ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളെ തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാനായി പുതിയ സുരക്ഷാ സവിശേഷത അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ.
തട്ടിപ്പുകാർ ക്ലോണിങ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അനുകരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ വ്യാജ കോളുകൾ ചെയ്ത് അടിയന്തിര ആവശ്യത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞ് പണം തട്ടാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥ ശബ്ദത്തിന് സമാനമായ എഐ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച് പണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ഡീപ്ഫേക്ക് തട്ടിപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ വ്യാപകമാണ്. ഇത്തരം വ്യാജ കോളുകളെ തിരിച്ചരിഞ്ഞ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉടനടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഗൂഗിൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. 'ഫേക്ക് കോൾ ഡിറ്റക്ഷൻ' എന്നാണ് പുതിയ ഫീച്ചറിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതെങ്ങനെ?
ഇന്റർപോളിന്റ് 2026 മാർച്ചിലെ ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡ് ത്രെറ്റ് അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഡീപ്പ് ഫേക്ക് തട്ടിപ്പിലൂടെ 400 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം രൂപയാണ് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായവർക്ക് നഷ്ട്ടമായത്. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ശബ്ദവും ടോണും എഐ ഉപയോഗിച്ച് അതേപടി അനുകരിക്കാമെന്നതിനാൽ ഉപയോക്താക്കൾ ഇത്തരം തട്ടിപ്പിന് എളുപ്പത്തിൽ ഇരയാകപ്പെടും. പലപ്പോഴും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടെന്നും, അടിയന്തിര ആവശ്യത്തിനാണെന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കും പണം തട്ടുക. അതിനാൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം കുറവായതിനാൽ തന്നെ തട്ടിപ്പ് നടക്കാനും അധികസമയം വേണ്ടി വരില്ല.
തട്ടിപ്പിനും പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ
മുൻപൊക്കെ, അജ്ഞാത നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോളായതിനാൽ വ്യാജ കോളാണെന്ന സംശയമുയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം സംശയം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ തട്ടിപ്പുകാർ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഇന്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി കോളുകൾ റൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഇപ്പോൾ തട്ടിപ്പുകാർ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പരിചിതമായ ഒരു കോൺടാക്റ്റിൽ നിന്നാണ് കോൾ വരുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും. AI ഡീപ്ഫേക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളെപ്പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം കൂടെ വരുന്നതിനാൽ എളുപ്പം വിശ്വസിക്കപ്പെടും.
തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ 'ഫേക്ക് കോൾ ഡിറ്റക്ഷൻ' ഫീച്ചർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫോണിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, വിളിക്കുന്നയാളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് കോൾ സ്വീകരിക്കുന്നയാളുടെ ഫോണിലേക്ക് എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ ലഭിക്കും. എന്നാൽ വ്യാജ കോളുകളിൽ ഇത്തരമൊരു സിഗ്നൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, കോളുകൾ വരുമ്പോൾ ഉടനടി സ്വീകർത്താവിന്റെ ഫോൺ സിഗ്നലിന്റെ അഭാവം കണ്ടെത്തും.
തുടർന്ന് യഥാർത്ഥ കോൺടാക്റ്റിൽ നിന്ന് കോളുകൾ വരുന്നുണ്ടോയെന്ന് രണ്ട് തവണ പരിശോധിക്കും. യഥാർത്ഥ കോൺടാക്റ്റിന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ആ സമയത്ത് കോൾ ഒന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വീകർത്താവിന് ഉടൻ തന്നെ വ്യാജ കോളാണെന്നും ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും.
ഉപയോക്താക്കൾ ഡീപ്ഫേക്ക് തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇവയെ തിരിച്ചറിയാൻ പുതിയ ഫീച്ചർ സഹായിക്കും. ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഹാൻഡ്ഷേക്ക് എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് റിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസ് (ആർസിഎസ്) സാങ്കേതികവിദ്യ വഴിയാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും സ്വകാര്യമാണെന്നും ഗൂഗിൾ പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഫോൺ ബൈ ഗൂഗിൾ ആപ്പ് ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഏത് സമയത്തും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ സവിശേഷത പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്.
ലഭ്യത
പുതിയ ഫേക്ക് കോൾ ഡിറ്റക്ഷൻ ഫീച്ചർ ഈ മാസം ആഗോളതലത്തിൽ ലഭ്യമാവും. ആൻഡ്രോയിഡ് 12 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമോ, അതിന് മുകളിലോ ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോണുകളുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക. ഈ ഫീച്ചർ ആദ്യം ഗൂഗിളിന്റെ പിക്സൽ ഉപകരണങ്ങളിലും തുടർന്ന് മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും എത്തും. ഫോൺ ബൈ ഗൂഗിൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആണ് ഫീച്ചർ ലഭ്യമാവുക. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഗൂഗിളിന്റെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഡിഫോൾട്ട് ആപ്പായി സജ്ജീകരിക്കാം.
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