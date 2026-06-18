പുതിയ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ, ടാസ്ക്കുകൾ എളുപ്പമാക്കാൻ പ്രത്യേകം ഫീച്ചറുകൾ: 'ആൻഡ്രോയിഡ് 17' എത്തി
ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ് പുതിയ ഒഎസ് അപ്ഡേറ്റ്. കൂടാതെ ടാസ്ക്കുകൾ എളുപ്പമാക്കാൻ പ്രത്യേകം സവിശേഷതകൾ വേറെയുമുണ്ട്. പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
Published : June 18, 2026 at 10:58 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: അടുത്ത തലമുറ മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ഗൂഗിൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. ഉൽപ്പാദനക്ഷമത, വിനോദം, സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ ലഭ്യമാവും. പിക്സൽ ഉപകരണങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ആദ്യം ലഭ്യമാവുക. ക്രമേണ മറ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലും ലഭ്യമാവും.
തിരഞ്ഞെടുത്ത പിക്സൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വൈകാതെ ജെമിനൈ ഇന്റലിജൻസ് ലഭിക്കുമെന്ന് ഗൂഗിൾ പരാമർശിക്കുന്നു. ടാസ്ക്കുകൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കും. ഇതോടൊപ്പം, പുതിയ സവിശേഷതകളും അപ്ഡേറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ജൂൺ പിക്സൽ ഡ്രോപ്പും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന ഓട്ടോമാറ്റിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റാണ് ഇത്. ഉപകരണങ്ങളെ കൂടുതൽ വ്യക്തിഗതമാക്കാനും ആൻഡ്രോയിഡ് 17, വെയർഒഎസ് 7 എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ജൂൺ പിക്സൽ ഡ്രോപ്പിന് കഴിയും.
Android 17 is here 📲 New features include:— Google (@Google) June 16, 2026
🫧 Bubbles, which allows you to turn any app into a compact, floating window so you can stay in the flow
🤳 Screen Reactions, so you can record yourself using your device’s selfie camera and capture your phone screen at the same time… pic.twitter.com/9ECosW1hJr
മികച്ച മൾട്ടിടാസ്കിങ് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ബബിളുകൾ
മറ്റ് ആപ്പുകളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഫ്ലോട്ടിങ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഐക്കണുകളാണ് മൾട്ടിടാസ്കിങ് ബബിളുകൾ. വലിയ സ്ക്രീൻ ഉപകരണങ്ങളിലെ ബബിളുകൾ സ്ക്രീനിന്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ബബിൾ ബാറിൽ ഡോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗൂഗിൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ബബിൾസ് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വേഗത്തിൽ മൾട്ടിടാസ്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് ഒരു ടാപ്പിലൂടെ ഒരു ആപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറാനും, അവയെ പൂർണ്ണ സ്ക്രീനിലേക്ക് വലുപ്പം മാറ്റാനും പരമാവധി സ്ക്രീൻ വലിപ്പമാക്കാനും പ്രാപ്തമാക്കും.
സ്ക്രീൻ റിയാക്ഷൻ
പുതിയ ടൂൾബാറും മെച്ചപ്പെട്ട ഫ്ലോയും ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങും അനോട്ടേഷനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗൂഗിൾ പരാമർശിക്കുന്നു. സ്ക്രീൻ റിയാ7ൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ വീക്ഷണകോണുകൾ വേഗത്തിൽ പങ്കിടാൻ കഴിയും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഫോണിന്റെ സെൽഫി ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം റെക്കോർഡുചെയ്യാനും ഒരേസമയം അവരുടെ ഉപകരണത്തിന്റെ സ്ക്രീൻ പകർത്താനും കഴിയുന്നതിനാൽ ഇത് കുറച്ച് ടാപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പച്ച സ്ക്രീനിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെയോ ആപ്പുകൾക്കിടയിൽ മാറാതെയോ സൈറ്റുകൾ, ആപ്പുകൾ, ട്രെൻഡിങ് വീഡിയോകൾ എന്നിവയിലൂടെ അവരുടെ ചിന്തകളും പ്രതികരണങ്ങളും ചേർക്കാൻ സ്ക്രീൻ റിയാക്ഷൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു.
ഫോൾഡബിൾ ഗെയിമിങ് മോഡ്
പുതിയ ഒഎസ് അപ്ഡേറ്റിനൊപ്പം ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പ്രത്യേക ഗെയിമിങ് ഫീച്ചർ ലഭിക്കും. ഫോൾഡബിൾ ഗെയിമിങ് മോഡ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. മുകളിൽ ഗെയിം വ്യൂവും താഴെ ഡൈനാമിക് ഗെയിംപാഡും ഉപയോഗിച്ച് 50/50 ലേഔട്ട് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപകരണത്തെ അനുവദിക്കുന്നു.
ഗെയിമിന്റെ വ്യൂവും ബട്ടൺ-മാഷിങ് സ്പെയ്സും പരമാവധിയാക്കുന്നു. വരും മാസങ്ങളിൽ ഈ സവിശേഷത ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഗൂഗിൾ പരാമർശിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, കൺട്രോളർ റീമാപ്പിങ് ഉള്ള ഒരു ബാഹ്യ കൺട്രോളർ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഗെയിമിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാനാകും. ഹൈ-ഡെഫനിഷൻ ഗെയിമിങിനായി മെമ്മറി ക്ലീനപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ, പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പുകളും സ്റ്റട്ടറുകളും കുറവാണെന്ന് ടെക് ഭീമൻ പറയുന്നു.
പുതിയ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ
പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫീച്ചറുകളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നു. ഒരു ആപ്പിന് കൃത്യമായ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് താൽക്കാലിക ആക്സസ് നൽകാനും, എല്ലാവർക്കും എന്നതിന് പകരം നിർദ്ദിഷ്ട കോൺടാക്റ്റുകൾ മാത്രം പങ്കിടാനും ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. അതായത് പുതിയ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാം ചെയ്യുമ്പോഴോ, തുറക്കുമ്പോഴോ ലോക്കേഷൻ നൽകുമ്പോൾ അനാവശ്യ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നത് തടഞ്ഞ് ഡിജിറ്റൽ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കാൻ പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ സാധിക്കും.
ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ഫൈൻഡ് ഹബ്ബിൽ മാർക്ക് ആസ് ലോസ്റ്റ് ഫീച്ചർ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കളെ അവരുടെ ബയോമെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം നഷ്ട്ടപ്പെട്ട ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു കള്ളൻ മോഷ്ടിച്ച ഫോണിന്റെ പാസ്കോഡ് നൽകിയാൽ പോലും, അവർക്ക് അത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനോ വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനോ ട്രാക്കിങ് ഓഫാക്കാനോ കഴിയില്ല.
പുതിയ ഒഎസ് അപ്ഡേറ്റിൽ ലൈവ് ത്രെറ്റ് ഡിറ്റക്ഷനിലും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ സംശയാസ്പദമായ ആപ്പുകളും സ്കാമുകളും ഇത് തടയുന്നു. കൂടാതെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മോഡ് ഉപയോക്താക്കളെ സങ്കീർണ്ണമായ ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഉപകരണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
കള്ളന്മാരിൽ നിന്ന് ഉപകരണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, ആൻഡ്രോയ്ഡി 17ൽ മറ്റ് ചില സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിൻ മറന്നാൽ വീണ്ടും അടുത്തത് എന്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഇതിന്റെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരാജയപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും എന്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഹോം സ്ക്രീനിൽ ആപ്പുകളുടെ പേരുകൾ മറയ്ക്കൽ, ജെമിനൈക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വോളിയം കൺട്രോൾ, എല്ലാ ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപകരണങ്ങളിലേക്കും പാരന്റൽ കൺട്രോളുകൾ വികസിപ്പിക്കൽ, വികസിപ്പിച്ച ഡാർക്ക് തീമിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
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