ബഹിരാകാശത്ത് എഐ വിപ്ലവം: ഉപഗ്രഹത്തിൽ അയച്ച ഗൂഗിളിന്റെ എഐ ചിപ്പ് വിജയകരമായി പ്രവർത്തിച്ചു
ഗൂഗിളിന്റെ 'പ്രോജക്റ്റ് സൺകാച്ചർ' (Project Suncatcher) ഉപഗ്രഹം ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമാണ്. ഒരു ടിപിയു (TPU) ചിപ്പിൽ എഐ (AI) വിജയകരമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ച ഉപഗ്രഹം, അതിന് തെളിവായി ഒരു കവിത തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു.
Published : October 31, 2026 at 8:46 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബഹിരാകാശത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ല് കൈവരിച്ച് ഗൂഗിൾ. ഡാറ്റാ സെന്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരം ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള മികച്ച എഐ ചിപ്പ് ബഹിരാകാശത്ത് വിജയകരമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2026 ഒക്ടോബർ 1ന് സ്പേസ്എക്സിന്റെ ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിൽ വിക്ഷേപിച്ച 'പ്രൊജക്റ്റ് സൺകാച്ചർ' എന്ന ഉപഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു പരീക്ഷണം.
ഭ്രമണപഥത്തിൽ വെച്ച് എഐ പ്രതികരണം നിർമ്മിക്കാനും വിജയകരമായി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാനും സാധിച്ചു. എഐ ചിപ്പ് ബഹിരാകാശത്ത് വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ്. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...
എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റ് സൺകാച്ചർ?
ഭൂമിയിലുള്ള വൻതോതിൽ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്ക് പകരം ബഹിരാകാശത്തെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഴി എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഗൂഗിളിന്റെ ദീർഘകാല ഗവേഷണ പദ്ധതിയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് സൺകാച്ചർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ പരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹത്തിൽ ഗൂഗിളിന്റെ സ്വന്തം കരുത്തുറ്റ 4 ടിപിയു ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇവയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വലിയ തോതിൽ വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ്. ഉപഗ്രഹത്തിൽ ആകെ ഒരു കിലോവാട്ട് വൈദ്യുതി മാത്രമാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നതിനാൽ, ഒരു സമയം ഒരു ചിപ്പ് മാത്രമേ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതുമാത്രമല്ല, ഭൂമിയിലെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രത്തിന് മുകളിലൂടെ ഉപഗ്രഹം കടന്നുപോകുന്ന 20 മിനിറ്റ് നേരം മാത്രമേ ഇത് പ്രവർത്തിക്കൂ എന്നതിനാൽ ഓരോ തവണയും പരിമിതമായ അളവിലുള്ള ജോലികൾ മാത്രമേ ഇതിലൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
A ‘hello world’ milestone for Project Suncatcher 🚀 After launching our prototype satellite a few weeks ago, we’ve now successfully sent a command up to orbit, booted up the TPU, ran the prompt, and received our first complete response back on earth - a haiku! https://t.co/kOFmETUskm— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 30, 2026
ആഴ്ച്ചകളോളം നീണ്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ
വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം, ഏകദേശം മൂന്നാഴ്ചയോളം ഗൂഗിൾ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഉപഗ്രഹത്തിലെ സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുക, അവയ്ക്ക് ഊർജ്ജം നൽകുക, ഉപ-സംവിധാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക, പ്രാഥമിക മെഷീൻ ലേണിംഗ് ജോലികൾ ചെയ്യുക എന്നിവയായിരുന്നു ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്. ഉപഗ്രഹം കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് ആദ്യമായി പ്രോംപ്റ്റ് അയയ്ക്കാൻ കമ്പനി തയ്യാറാകുന്നത്.
നോർവേയിലെ സ്വാൽബാർഡിന് മുകളിലൂടെ ഉപഗ്രഹം കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോംപ്റ്റ് അയച്ചത്. എഞ്ചിനീയർമാർ ഭ്രമണപഥത്തിലുള്ള ഉപഗ്രഹത്തിലെ എഐ മോഡലിലേക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രോംപ്റ്റ് അയച്ചു. ഗൂഗിൾ ഡീപ്മൈൻഡിന്റെ ഓപ്പൺ എഐ മോഡലായ 'ജെമ്മ 4' ആയിരുന്നു അത്. ബഹിരാകാശത്ത് ആയിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് വരികളുള്ള ഒരു ചെറിയ കവിത (ഹൈക്കു) എഴുതാനാണ് പ്രോംപ്റ്റ് നൽകിയത്. തുടർന്ന് പ്രോംപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എഐ വഴി മൂന്ന് വരികളടങ്ങുന്ന കവിത ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതോടെ സിസ്റ്റം കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിനുപിന്നാലെ, ബഹിരാകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് വരികളുള്ള 'ലിമറിക്ക്' കവിതകൾ രചിച്ചു. പിന്നീട് പേലോഡ് സംവിധാനങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക നില അറിയുന്നതിനുള്ള ടെലിമെട്രി നിർദ്ദേശങ്ങളും ഗൂഗിൾ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കി. ടെക്ക്രഞ്ച് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഉപഗ്രഹം സാധാരണയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പനിയുടെ വക്താവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
പ്രധാന വെല്ലുവിളി റേഡിയേഷൻ
ബഹിരാകാശത്ത് എഐ ചിപ്പുകൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി റേഡിയേഷൻ ആണ്. ഇവ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ 'ബിറ്റ്ഫ്ലിപ്പുകൾ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയ പിഴവുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഡാറ്റ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭൂമിയിലെ പരീക്ഷണശാലകളിൽ സമാനമായ വികിരണങ്ങൾ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കി ഗൂഗിൾ ഈ ചിപ്പുകൾ മുൻപ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഈ പരിശോധനകളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയോ പോലുള്ള അടിസ്ഥാന ജോലികളെ ഇത്തരം വികിരണങ്ങൾ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി.
എന്നാൽ പുതിയ എഐ മോഡലിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഇത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. യഥാർത്ഥ ബഹിരാകാശ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ചിപ്പുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
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