ബിസിനസ് എന്തുമായിക്കോട്ടേ... ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആവശ്യമില്ല! പരസ്യത്തിനായി ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം, 'ഫോട്ടോഷൂട്ട്' ഫീച്ചർ
ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനൈ നാനോ ബനാന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് ടൂൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ചെറുകിട സംരഭകർക്ക് ഉത്പ്പന്നം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇത് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടും.
Published : February 21, 2026 at 5:20 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിൾ ലാബ്സിന്റെ സൗജന്യ മാർക്കറ്റിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ പോമെല്ലിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പിന്തുണയുള്ള പുതിയ 'ഫോട്ടോഷൂട്ട്' ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചു. പുതിയ ഫീച്ചർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ചെറുകിട ബിസിനസ് സംരഭകർക്കാകും. ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനൈ നാനോ ബനാന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഫീച്ചർ ചെറുകിട, ഇടത്തരം ബിസിനസുകാരുടെ സാധാരണ ഉൽപ്പന്ന ഫോട്ടോകളെ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡിയോ-നിലവാരമുള്ള ഫോട്ടോകളാക്കി മാറ്റും.
എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടും?
ഇത് നിങ്ങളുടെ സംരഭത്തിന്റെ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപകാരപ്പെടും. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പരസ്യങ്ങൾക്കായി നിലവാരമുള്ള ചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഒരു സംരഭകന്റെ ഉത്പന്നം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ മികച്ച പരസ്യം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പരസ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ചെലവ് ബിസിനസിന്റെ ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ സംരഭകർക്കും താങ്ങാനാവില്ല. ഇവിടെയാണ് പുതിയ ഫീച്ചറിന്റെ പ്രയോജനം.
പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ചെലവും സങ്കീർണ്ണതയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എന്തുമായിക്കോട്ടേ..ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെയോ സ്റ്റുഡിയോയുടെയോ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം. പുതിയ സവിശേഷത നിലവിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് labs.google/pomelli വഴി സൗജന്യമായി ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല.
Today, we’re introducing Pomelli’s latest feature update, ‘Photoshoot’— Google Labs (@GoogleLabs) February 19, 2026
With Photoshoot, you can start from a single image of your product and easily create high quality, customized product shots to elevate your marketing.
Available free of charge in the US, Canada, Australia… pic.twitter.com/ryW1djxyKm
പോമെല്ലിയിലെ ഫോട്ടോഷൂട്ട്: എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?
ഉപയോക്താക്കൾ പോമെല്ലിയിലേക്ക് ഒരു ഉത്പ്പന്നത്തിന്റെ ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് സ്റ്റുഡിയോ, ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മുൻകൂട്ടി നിർമ്മിച്ച ടെംപ്ലേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. വെബ്സൈറ്റുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകളിലുമൊക്കെ പങ്കിടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓൺ-ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.നിർമിച്ച ചിത്രങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാനും, മുമ്പ് നിർമ്മിച്ചവ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ക്രമീകരിക്കാനും കഴിയും.
ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് പുറമേ, വേഗതയും കൃത്യതയും ലക്ഷ്യം വെച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഇമേജ് മോഡലുകൾക്കൊപ്പം പോമെല്ലിക്ക് പുതിയ ഡിസൈനുകളും ലഭിക്കും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട പോലെ ചിത്രങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും, പശ്ചാത്തലം മാറ്റുകയോ സ്റ്റൈൽ റഫറൻസ് ഇമേജ് പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യയുന്നതിനും ടെക്സ്റ്റ് അധിഷ്ഠിത എഡിറ്റുകൾ നടത്താൻ കഴിയും.
ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഫീച്ചറിന് പുറമേ, ജെമിനൈ 3.1 പ്രോ പുറത്തിറക്കുമെന്നും ഗൂഗിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ മോഡലിനെ കൂടുതൽ മികച്ചതും സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതുമായി തരത്തിൽ മാറ്റും. ഇതിന്റെ മുൻഗാമിയായ ജെമിനി 3 പ്രോയുടെ പ്രകടനത്തിനേക്കാൾ യുക്തിസഹമായ പ്രകടനം ഇത് നൽകും.
