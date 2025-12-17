Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / technology

2025ല്‍ ഗൂഗിളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ തെരഞ്ഞെത് ഈ സെലിബ്രിറ്റികളെ... ഇടംപിടിച്ച് ഒരേയൊരു മലയാളി

യുവ വെടിക്കെട്ട് താരങ്ങള്‍ കളത്തിലെത്തിയതോടെ അവരുടെ വയസും മറ്റു വിവരങ്ങളഉം അറിയാൻ കൗതുകമേറി.

GOOGLE MOST SEARCHED 2025 CRICKETERS INDIA GOOGLE MOST SEARCHED PEOPLE 2025
Smriti Mandhana (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 17, 2025 at 2:52 PM IST

|

Updated : December 17, 2025 at 3:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

2025ൽ ഇന്ത്യയിൽ ഗൂഗിളിൽ തെരഞ്ഞ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ പേരുകള്‍ പുറത്തുവന്നു. സിനിമാ താരങ്ങളേക്കാളും കായിക താരങ്ങളെയാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും തെരഞ്ഞത്. ഇത്തവണ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ പിന്നിലാണ് ഏവരും. യുവ വെടിക്കെട്ട് താരങ്ങള്‍ കളത്തിലെത്തിയതോടെ അവരുടെ വയസും മറ്റു വിവരങ്ങളും അറിയാൻ കൗതുകമേറി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ യുവ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളാണ് പട്ടികയില്‍ മുന്നില്‍. മലയാളി താരം വിഘ്‌നേഷ് പുത്തൂരാണ് ഈ ലിസ്റ്റില്‍ ഇടംപിടിച്ച ഏക മലയാളി. 2025ല്‍ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഗൂഗിളിൽ തെരഞ്ഞ താരങ്ങളെ അറിയാം.

1. വൈഭവ് സൂര്യവംശി

അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാകപ്പ് ക്രിക്കറ്റി ടൂർണമെൻ്റിൽ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങുമായി ആളുകളുടെ മനം കവർന്ന കൊച്ചു മിടുക്കനാണ് 14കാരനായ വൈഭവ് സൂര്യവംശി.

GOOGLE MOST SEARCHED 2025 CRICKETERS INDIA GOOGLE MOST SEARCHED PEOPLE 2025
Vaibhav Suryavanshi (IANS)

2025 ലെ ഐപിഎല്ലിൽ 38 പന്തിൽ നിന്ന് 101 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ വൈഭവിന് 14 വയസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പുരുഷ ടി20 ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സെഞ്ചൂറിയൻ എന്ന റെക്കോഡ് അദ്ദേഹം നേടി.ആദ്യ സീസണിലെ റെക്കോഡ് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റും 1.1 കോടി ലേല വിലയും ഇൻ്റർനെറ്റ് സെൻസേഷനായി അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി. പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ പക്വതയും, നിർഭയമായ ഹിറ്റിങും, ഇന്ത്യയിലെ യുവനിരയിലൂടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഗത്തിലുള്ള കുതിപ്പും ആരാധകരെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ചു.

GOOGLE MOST SEARCHED 2025 CRICKETERS INDIA GOOGLE MOST SEARCHED PEOPLE 2025
Priyansh Arya (IANS)

2. പ്രിയാൻഷ് ആര്യ

ഐപിഎല്ലിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ചാണ് പ്രിയാൻഷ് ആളുകൾക്ക് പ്രിയങ്കരനായി മാറിയത്. ഡൽഹി പ്രീമിയർ ലീഗിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങൾ (ഒരു ഓവറിൽ ആറ് ഫോറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 107 ഉം 120 ഉം റണ്‍സ്) അദ്ദേഹത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വൈറൽ താരമാക്കി മാറ്റി. 2025 ലെ ഐപിഎൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതിന് ശേഷം രാജ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെരഞ്ഞത് പ്രിയാൻഷിനെ ആയിരുന്നു. 3.80 കോടി രൂപയുടെ ഓഫർ ആണ് പ്രിയാൻഷിനെ തേടി വന്നത്.

GOOGLE MOST SEARCHED 2025 CRICKETERS INDIA GOOGLE MOST SEARCHED PEOPLE 2025
Abhishek Sharma (IANS)

3. അഭിഷേക് ശർമ്മ

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ട്രെൻഡിങ് താരമാണ് അഭിഷേക് ശർമ്മ. ടി20യിൽ 190-ൽ അധികം സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് നേടിയ ക്രിക്കറ്റർ കൂടിയാണ്. സൺറൈസേഴ്‌സിൻ്റെ വിശ്വസനീയനായ ഓപ്പണറും റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കുന്ന താരം കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. 2024-25ൽ, നേടിയ രണ്ട് സെഞ്ച്വറികൾ കാരണമാണ് അദ്ദേഹം ഓൺലൈനിൽ ജനപ്രീതി നേടിയത്.

GOOGLE MOST SEARCHED 2025 CRICKETERS INDIA GOOGLE MOST SEARCHED PEOPLE 2025
Smriti Mandhana (IANS)

4.ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്

2025 ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ അവിസ്‌മരണീയ പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ച ജെമീമ, ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയെ റെക്കോഡ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരാൻ സഹായിച്ചു. സെമിഫൈനലിൽ പുറത്താകാതെ 127 റൺസ് നേടിയ ശേഷം ജെമീമ ഇന്ത്യയുടെ ഹീറോ ആയി മാറി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഈ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പിന്തുടരുന്ന വനിതാ അത്‌ലറ്റുകളിൽ ഒരാളാക്കി മാറ്റി.

GOOGLE MOST SEARCHED 2025 CRICKETERS INDIA GOOGLE MOST SEARCHED PEOPLE 2025
Shaik Rasheed (ETV Bharat)

5.ഷെയ്‌ഖ് റഷീദ്

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ക്രിക്കറ്റിൽ തൻ്റേതായ ഇടം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ഷെയ്‌ഖ് റഷീദ്. അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്‌തി ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തെരയുന്ന പട്ടികയിൽ എത്തിച്ചു. കൂടാതെ 2025ൽ സി‌എസ്‌കെയിലെ സാന്നിധ്യവും ആളുകൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രയങ്കരനാക്കി മാറ്റി.

GOOGLE MOST SEARCHED 2025 CRICKETERS INDIA GOOGLE MOST SEARCHED PEOPLE 2025
ayush mathre (IANS)

6.ആയുഷ് മാത്രെ

മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യുവ വലംകൈയ്യൻ ബാറ്ററാണ് ആയുഷ് മാത്രെ. 2024 ലെ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യ അണ്ടർ 19 ടീമിൽ തൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറാനി കപ്പിൽ റുതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയ്‌ക്കെതിരെ 176 റൺസ് നേടിയാണ് അദ്ദേഹം അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.

GOOGLE MOST SEARCHED 2025 CRICKETERS INDIA GOOGLE MOST SEARCHED PEOPLE 2025
Smriti Mandhana (IANS)

7.സ്‌മൃതി മന്ദാന

ഇടംകയ്യൻമാരുടെ അതേ ഭംഗിയോടെയും, ചാരുതയോടെയും, കൃത്യതയാർന്ന സമയനിഷ്‌ഠയോടെയും ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ താരമാണ് സ്‌മൃതി മന്ദാന, വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ വ്യക്തി. 13 വയസുള്ളപ്പോൾ സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കു വേണ്ടി സീനിയർ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച മന്ദാന, 16 വയസുള്ളപ്പോൾ ടീമിനെ നയിച്ചു. 2013 ൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ടി20 മത്സരത്തിലൂടെ ആദ്യ സീനിയർ അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പ് നേടി.

GOOGLE MOST SEARCHED 2025 CRICKETERS INDIA GOOGLE MOST SEARCHED PEOPLE 2025
Karun Nair (IANS)

8.കരുൺ നായർ

ടെസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ച്വറി നേടിയ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഒരാളാണ് കരുൺ നായർ. മലയയാളി വേരുള്ള ഇദ്ദേഹം കർണാടകയിലാണ് സ്ഥിരതാമസം. 2024/25 സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തു. വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ 389.50 ശരാശരിയിൽ 779 റൺസും രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ 863 റൺസും നേടി, വിദർഭയെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. 2024/25 സയ്യിദ് മുഷ്‌താഖ് അലി ട്രോഫി മത്സരത്തിൽ 170 ൽ കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 255 റൺസ് നേടി.

GOOGLE MOST SEARCHED 2025 CRICKETERS INDIA GOOGLE MOST SEARCHED PEOPLE 2025
Urvil Patel (Gujarat Cricket Association 'X' handle)

9.ഉർവിൽ പട്ടേൽ

2025-ലെ ടാറ്റ ഐപിഎല്ലിൽ വാൻഷ് ബേദിക്ക് പകരക്കാരനായാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററായി ഉർവിൽ പട്ടേൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സിൽ ചേർന്നത്. ശക്തമായ ബാറ്റിങ്ങിന് പേരുകേട്ടയാളുമാണ്. ഐപിഎല്ലിൽ നേരത്തെ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം. സയ്യിദ് മുഷ്‌താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ ത്രിപുരയ്‌ക്കെതിരെ 28 പന്തിൽ നേടിയ റെക്കോർഡ് സെഞ്ച്വറി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി റെക്കോഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടി20 ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ രണ്ടാമത്തെ സെഞ്ച്വറിയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റേതാണ്.

GOOGLE MOST SEARCHED 2025 CRICKETERS INDIA GOOGLE MOST SEARCHED PEOPLE 2025
Vignesh Puthur (AP)

10.വിഘ്‌നേഷ് പുത്തൂര്‍

മലയാളിതാരവും മികച്ച സ്‌പിൻ ബോളറുമാണ് വിഘ്‌നേഷ് പുത്തൂർ. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സില്‍ നടത്തിയ വിഘനേഷിൻ്റെ മികച്ച പ്രകടനം ആരാധകർക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രിയങ്കരനാക്കി മാറ്റി. പിന്നാലെ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലും ഇടം ലഭിച്ചിരുന്നു. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ഉയർന്നു വരുന്ന താരം കൂടിയാണ് വിഘ്‌നേഷ്.

ALSO READ: രക്ഷിക്കാൻ പറന്നെത്തും, നാവിക സേനയ്‌ക്ക് കരുത്ത് പകരാൻ ഡൈവിങ് സപ്പോർട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ആൽഫ 20, അറിയാം പ്രത്യേകതകള്‍

Last Updated : December 17, 2025 at 3:44 PM IST

TAGGED:

GOOGLE MOST SEARCHED 2025
CRICKETERS INDIA
GOOGLE
MOST SEARCHED PEOPLE 2025
GOOGLE MOST SEARCHED 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.