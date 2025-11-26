ETV Bharat / technology

ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നിശ്ചലം: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരാതിയുമായി ഉപയോക്താക്കൾ

ഡൗൺഡിറ്റക്‌ടറിന്‍റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രശ്‌നം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗൂഗിൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രസ്‌താവന പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല.

Google Meet Down In India Users Report Disruption As Outage Hits Meetings (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 4:13 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഓൺലൈൻ വീഡിയോ കോളുകൾക്കും ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലെ മീറ്റിങുകൾക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ആപ്പായ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്‍റെ സേവനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് (ബുധനാഴ്‌ച) ഇന്ത്യയിൽ തടസ്സം നേരിടുന്നു. പിന്നാലെ, ഓൺലൈൻ വീഡിയോ കോളുകളും ഔദ്യോഗിക മീറ്റിങുകളും നടത്താനാകുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഉപയോക്താക്കൾ. ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ,അഹമ്മദാബാദ്, കൊൽക്കത്ത, ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വ്യാപകമായി പരാതി ഉയർന്നത്.

പരാതി ഉയർത്തിയത് 1600ലധികം പേർ
വെബ്‌സൈറ്റ് ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്നതായാണ് നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരാതിപ്പെടുന്നത്. ആപ്പുകളുടെയും വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെയും സേവനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന വെബ്‌സൈറ്റായ ഡൗൺഡിറ്റക്‌ടറിന്‍റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഇന്ന് രാവിലെ ഏകദേശം 10.55 ഓടെയാണ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തടസം നേരിടാൻ തുടങ്ങിയത്. ഉച്ചയ്‌ക്ക് 12.40 ഓടെ 1600ൽ അധികം പേരാണ് പരാതികൾ അറിയിച്ചത്. ഉച്ചയാവുമ്പോഴേക്കും റിപ്പോർട്ട് പ്രശ്‌നങ്ങൾ ചെയ്‌തവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും 2.40ന് 500ലധികം പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Downdetector report showing Google Meet users report widespread issues (Image credit: Downdetector)

കൂടുതൽ പേർക്കും പ്രശ്‌നം നേരിട്ടത് വെബ്‌സൈറ്റിൽ
ഇതിൽ 63 ശതമാനം ഉപയോക്താക്കൾക്കും പ്രശ്‌നം നേരിട്ടത് വെബ്‌സൈറ്റിൽ(meet.google.com) ആണ്. അതേസമയം 34 ശതമാനം ഉപയോക്താക്കൾ സെർവർ കണക്ഷനിൽ പ്രശ്‌നം നേരിടുന്നതായും 3 ശതമാനം പേർ വീഡിയോ കോളിന്‍റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ തടസം നേരിട്ടതായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, സ്‌ക്രീനിൽ '502. That’s an error' എന്ന് സാങ്കേതിക തകരാറുള്ളതായി കാണിക്കുന്നതായി ഒരു ഉപയോക്താവ് പറഞ്ഞു. 'സെർവറിൽ ഒരു താൽക്കാലിക പിശക് നേരിടുന്നതായും നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും ദയവായി 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക' എന്നും കാണിക്കുന്നതായി മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് പറയുന്നു.

പരാതിയുമായി ഉപയോക്താക്കൾ
എല്ലാത്തരം ബിസിനസുകൾക്കും അനുയോജ്യമായ ഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ആപ്പായ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പ്രവർത്തനരഹിതമായതോടെ, നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച നിരവധി ഓൺലൈൻ മീറ്റിങുകൾക്ക് തടസ്സം നേരിട്ടത് വ്യാപകമായ പരാതികൾ ഉയരുന്നതിന് കാരണമായി. അതേസമയം സേവനം തടസപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഇതുവരെ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

നിരവധി ഗൂഗിൾമീറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ എക്‌സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട്. "ഇന്ന് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ മീറ്റിങുകളിൽ ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ല," എന്ന് എക്‌സ് ഉപയോക്താവായ രോഹിത് റാവത്ത് ചോദിച്ചു.

മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് എക്‌സിൽ ഡൗൺ ഡിറ്റക്‌ടറിന്‍റെ ഗ്രാഫിന്‍റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള മൂഡ് പോവുന്നതിന് മുൻപ് ഗൂഗിൾമീറ്റ് തകരാറിലായതായി എഴുതി;

ഈ മാസം എല്ലാ വലിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും തകരാറിലാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു ഉപയോക്താവിന്‍റെ ചോദ്യം;

നിലവിൽ പരാതികൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞുവരുന്നതായാണ് ഡൗൺഡിറ്റക്‌ടറിന്‍റെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്കിലും 450ലധികം പരാതികൾ ഇപ്പോഴും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിലെയും വെബിലെയും സേവനങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് സമയം കൂടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഗൂഗിൾമീറ്റ് സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 8ന് യുഎസിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന് പെട്ടെന്ന് തടസ്സം നേരിട്ടിരുന്നു.

