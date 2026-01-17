ETV Bharat / technology

55 ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം: ബഹുഭാഷാ എഐ മോഡലുമായി ഗൂഗിൾ; അറിയാം 'ട്രാൻസ്‌ലേറ്റ്‌ജെമ്മ'യെ

ടെക്സ്റ്റ്, ഇമേജ് ഇൻപുട്ടുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും വിവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുക. 55 ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള പിന്തുണ ലഭിക്കും.

TranslateGemma is available in Hugging Face, Kaggle, Vertex AI, and Gemma Cookbook. (Image Credit: Google Blog)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 17, 2026 at 6:19 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: 55 ഭാഷയിൽ വിവർത്തനങ്ങൾ പിന്തുണയ്‌ക്കാൻ ഓപ്പൺസോഴ്‌സ് വിവർത്ത മോഡലുമായി ഗൂഗിൾ. 'ട്രാൻസ്‌ലേറ്റ്‌ജെമ്മ' എന്ന പേരിലാണ് ഗൂഗിൾ ബഹുഭാഷാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മോഡൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഉപകരണമേതെന്നോ, ലൊക്കേഷൻ എവിടെയെന്നോ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ നിരവധി ഭാഷകളിൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യാമെന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്.

ടെക്സ്റ്റ്, ഇമേജ് ഇൻപുട്ടുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും വിവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുക. 4B, 12B, 27B എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സൈസ് പരാമീറ്ററുകളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. ഗൂഗിളിന്‍റെ Hugging Face listing, Kaggle തുടങ്ങിയ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി ട്രാൻസ്‌ലേറ്റ്‌ജെമ്മ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, ഡെവലപ്പർമാർക്കും സംരംഭങ്ങൾക്കും വെർടെക്‌സ് എഐ, ജെമ്മ കുക്ക്‌ബുക്ക് എന്നിവ വഴിയും പുതിയ എഐ മോഡലിലേക്ക് ആക്‌സസ് ലഭിക്കും.

ട്രാൻസ്‌ലേറ്റ്‌ജെമ്മ: പരാമീറ്റർ സൈസുകൾ
ഈ മോഡലിന്‍റെ പ്രകടനവും കാര്യക്ഷമതയും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിനായി ട്രാൻസ്‌ലേറ്റ്‌ജെമ്മ പുതിയ മാനദണ്ഡം സജ്ജമാക്കുന്നതായി ഗൂഗിൾ പരാമർശിക്കുന്നു. 4B, 12B, 27B എന്നീ വലുപ്പങ്ങളിലാണ് ഏറ്രവും പുതിയ മോഡൽ ലഭ്യമാവുക. ഇവിടെ 'B' കോടികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം ഈ വലുപ്പങ്ങളെ 4 ബില്യൺ, 12 ബില്യൺ, 27 ബില്ല്യൺ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്‌ത സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നുവെന്നാണ്.

  • 4B മോഡൽ: ഇത് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ എഐ ബഹുഭാഷാ മോഡലാണ്. ഇത് മൊബൈൽ, എഡ്‌ജ് വിന്യാസത്തിനായി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്‌തതാണ്.
  • 12B മോഡൽ: ഈ പതിപ്പ് പ്രകടനവും കാര്യക്ഷമതയും തമ്മിലുള്ള സമതുലിതമായ സമീപനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് ഉപഭോക്തൃ ലാപ്‌ടോപ്പുകളിൽ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതാണ്.
  • 27B മോഡൽ: ക്ലൗഡിൽ ഒരൊറ്റ എൻവിഡിയ എച്ച്100 ജിപിയു അല്ലെങ്കിൽ ടിപിയു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളതിനാൽ ഇത് പരമാവധി പ്രകടനത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന മോഡലാണ്.

ട്രാൻസ്‌ലേറ്റ്‌ജെമ്മ: ബെഞ്ച്മാർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ പെർഫോമൻസ്
ട്രാൻസ്‌ലേറ്റ്‌ജെമ്മയുടെ എഐ മോഡലുകൾ എത്രത്തോളം കാര്യക്ഷമമാണെന്ന് ഗൂഗിൾ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. MT24++ ബെഞ്ച്മാർക്കിൽ MetricX ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്‍റെ കാര്യക്ഷമത അളക്കുമ്പോൾ 12B സൈസ് മോഡൽ, Gemma 3 27B ബേസ്‌ലൈനിനെ മറികടക്കുന്നതായി കമ്പനി പറയുന്നു. ബേസ്‌ലൈൻ മോഡലിൻ്റെ പകുതിയിൽ താഴെ പാരാമീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്ന വിവർത്തന നിലവാരം നേടാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ, ഡെവലപ്പർമാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വലിയ വിജയമാണ്.

കൃത്യതയിൽ വിട്ടുവീഴ്‌ച്ചയില്ലാതെ കൂടുതൽ ജോലികൾ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്‌ലേറ്റ്‌ജെമ്മ മോഡലിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത്. അതുപോലെ, 4B മോഡലും വലിയ 12B ബേസ്‌ലൈനിനെ മറികടക്കുന്നു. ഇത് മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള ശക്തമായ AI മോഡലാണ്.

TranslateGemma WMT24++ benchmark results (Image Credit: Google Blog)

ഉയർന്ന റിസോഴ്‌സുള്ള ഭാഷകൾ മുതൽ കുറഞ്ഞ റിസോഴ്‌സ് ഉള്ള 55 ഭാഷകളിൽ വരെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്‌ലേറ്റ്‌ജെമ്മ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന ഭാഷകളിലായാലും (സ്പാനിഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ചൈനീസ്, ഹിന്ദി പോലുള്ളവ), കുറഞ്ഞ റിസോഴ്‌സുള്ള ഭാഷകളിലായാലും വിശ്വസനീയവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ വിവർത്തനമാണ് നൽകുന്നത്.

യഥാർത്ഥ ജെമ്മ മോഡലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ട്രാൻസ്‌ലേറ്റ്‌ജെമ്മ കൂടുതൽ കൃത്യവും കാര്യക്ഷമവുമായ വിവർത്തന മോഡലാണെന്ന് ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാ ഭാഷകളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെയ്‌ക്കുന്നു.

