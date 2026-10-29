ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പുകൾ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം; ഗൂഗിളിന്റെ പുതിയ സംവിധാനം
അധിക പെർമിഷൻ സ്ക്രീനുകൾ ഇല്ലാതെ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തനിയെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
Published : October 29, 2026 at 3:29 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നുള്ള ആപ്പുകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതി ഗൂഗിൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനായി 'രജിസ്റ്റേർഡ് ആപ്പ് സ്റ്റോർസ്' എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി. യോഗ്യതയുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പ് സ്റ്റോറുകൾക്ക് ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവും.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ലളിതമായി ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഇതിലൂടെ ഗൂഗിൾ വഴിയൊരുക്കും. പുതിയ പദ്ധതിയിലൂടെ യോഗ്യതയുള്ള ആപ്പ് സ്റ്റോറുകൾക്ക് രണ്ട് പ്രധാന സൗകര്യങ്ങളാണ് ലഭിക്കുക. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് യാതൊരുവിധ അധിക സ്ഥിരീകരണ സ്ക്രീനുകളും ഇല്ലാതെ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നേരിട്ട് ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ആപ്പുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റുകളെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉപഭോക്താക്കളെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ വഴി വളരെ വേഗത്തിലും കൃത്യമായും അറിയിക്കാൻ ഈ സ്റ്റോറുകൾക്ക് കഴിയുമെന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം.
സാധാരണ ആപ്പ് സ്റ്റോറുകൾ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം സെറ്റിങ്സിൽ പോയി സ്വമേധയാ പെർമിഷൻ അനുവദിച്ച് REQUEST_INSTALL_PACKAGES പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ ആപ്പും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്ക്രീനിൽ അനുമതി ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ വരികയും ചെയ്യും. എന്നാൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആപ്പ് സ്റ്റോർസ് പദ്ധതിയിലുള്ള ഗൂഗിളിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച രജിസ്റ്റേർഡ് ആപ്പ് സ്റ്റോറുകൾക്ക് തനിയെ അനുവാദം ലഭിക്കും.
അതിനാൽ തന്നെ അധിക സ്ഥിരീകരണ സ്ക്രീനുൾ ഇല്ലാതെ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ആപ്പുകൾ നേരിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തനിയെ ആപ്പുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
|സവിശേഷത
|രജിസ്റ്റേർഡ് ആപ്പ് സ്റ്റോർ
|സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആപ്പ് സ്റ്റോർ
|അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യകതകൾ
|പരിശോധന പൂർത്തിയായാൽ
സ്വയമേവ അനുമതി നൽകും
|സിസ്റ്റം സെറ്റിങ്സിൽ ഉപയോക്താക്കൾ
സ്വമേധയാ REQUEST_INSTALL_PACKAGES പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്
|ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോംപ്റ്റ്
|അധിക സ്ഥിരീകരണ സ്ക്രീനുകളില്ലാതെ,
ഒറ്റ ടാപ്പിലൂടെ നേരിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം
|ഓരോ ആപ്പും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും ഉപയോക്താവ് നേരിട്ട് അനുമതി നൽകണം
|ആപ്പ് അപ്ഡേറ്റ്
|ഉപയോക്താവിന്റെ നിയന്ത്രണ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വയമേവ
അപ്ഡേറ്റുകൾ നടക്കും
|ഓരോ അപ്ഡേറ്റ് റിലീസിനും
ഉപയോക്താവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള
അനുമതി ആവശ്യമാണ്
ഈ പദ്ധതി 2026 ഡിസംബർ 1 മുതൽ ലൈവാകും. 'ആൻഡ്രോയിഡ് 17 QPR2' അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള വേർഷനുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോണുകളിലാണ് ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകുക. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ആപ്പ് നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഇതിനായി ഡെവലപ്പർമാർ അവരുടെ 'ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പർ കൺസോൾ' അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിളിലേക്ക് ഫോം സമർപ്പിക്കണം.
ഈ ഫോം പരിശോധിച്ച് ഗൂഗിൾ അനുമതി നൽകിയാൽ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലേക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും. തുടർന്ന്, ഇതിനായുള്ള നിശ്ചിത വാർഷിക രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. തുടർന്ന് ആപ്പുകളുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ അനുമതി നൽകുക.
പദ്ധതിയിൽ ചേരാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഡെവലപ്പർമാർ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോളിസി ലിങ്കുകൾ ഗൂഗിളിന് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, ആപ്പുകളിൽ വൈറസുകളോ മറ്റ് സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം. സ്റ്റോറിലുള്ള മുഴുവൻ ആപ്പുകളുടെ വിവരങ്ങളും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളും നിരന്തരം ഗൂഗിളുമായി പങ്കുവെക്കേണ്ടി വരും. ഈ പരിശോധനകളെല്ലാം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആപ്പ് സ്റ്റോറുകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഗൂഗിൾ ഔദ്യോഗികമായി 'രജിസ്റ്റേർഡ് ആപ്പ് സ്റ്റോർ' അല്ലെങ്കിൽ 'ആർ.എ.എസ്' എന്ന പദവി നൽകുക.
ഡെവലപ്പർമാർക്കായി പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം
ഗൂഗിൾ സെർച്ച്, ജെമിനൈ ആപ്പ് എന്നിവയ്ക്കായി ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ആപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ 'കണക്റ്റഡ് ആപ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം' ഗൂഗിൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെവലപ്പർമാർക്ക് അവരുടെ ക്ലൗഡ് സെർവറുകളോ ഫോണിലുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളോ ആപ്പ്ഫങ്ഷൻസ് API വഴി ഇതിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാം. ഇതിനുശേഷം, ഗൂഗിളിന്റെ കണക്റ്റഡ് കൺസോൾ വഴി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആപ്പുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും, സമർപ്പിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഗൂഗിൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആപ്പുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപായി, തങ്ങളുടെ ആപ്പ് ഗൂഗിൾ സെർച്ചിലാണോ, ജെമിനൈ ആപ്പിലാണോ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ലഭിക്കും. ഇവ രണ്ടിലും ലഭ്യമാക്കാനും അവസരമുണ്ടാകും. ഘട്ടംഘട്ടമായാണ് ഈ സൗകര്യം എത്തിക്കുന്നത്. വരും മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പർമാരെയും രാജ്യങ്ങളെയും മറ്റ് ഗൂഗിൾ സേവനങ്ങളെയും ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് പദ്ധതി. ഭാഗമാകാൻ താത്പ്പര്യമുള്ളവർക്കായി ഗൂഗിളിന്റെ ഡെവലപ്പർ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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