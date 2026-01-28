ETV Bharat / technology

ഫോട്ടോയില്‍ കണ്ണടച്ചെന്ന പരാതി ഇനി വേണ്ട, കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാൻ ഇനി എഐ

വോയിസോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്‌സ്റ്റ് പ്രോംപ്‌റ്റോ നൽകിക്കൊണ്ട് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലെ ചിത്രങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്തുണയ്‌ക്കുക ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, തമിഴ്, മറാത്തി, തെലുങ്ക്, ബംഗാളി, ഗുജറാത്തി എന്നീ ഭാഷകളിൽ.

Using the Help Me’ edit button in the Google Photos, users can enter a text prompt describing the way they want to execute the edit an image. (Image Credit: Google)
author img

By IANS

Published : January 28, 2026 at 8:35 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: എന്തിനും ഏതിനും ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലമാണിത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയമുണ്ടായാൽ ഉത്തരം തിരയുന്നത് മുതൽ പ്രോംപ്‌റ്റ് നൽകി വീഡിയോ നിർമിക്കുന്നതിന് വരെ എഐ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റവുമായി എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ മുന്നേറുകയാണ് ടെക് ഭീമൻ ഗൂഗിളും.

ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ എഐ അധിഷ്‌ഠിത ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ് ഫീച്ചറുമായാണ് ഗൂഗിൾ ഇത്തവണ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലെ ചിത്രങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു വോയിസോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്‌സ്റ്റ് പ്രോംപ്‌റ്റോ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമായ മാറ്റമെന്തെന്ന് വിവരിച്ചാൽ മാത്രം മതി.

“ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും! ലളിതമായി ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലെ നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ വോയ്‌സോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റോ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഫോട്ടോകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുമായാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിപുലമായ ജെമിനി കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് ഞങ്ങൾ ജീവസുറ്റതാക്കുന്നു.";ഗൂഗിൾ ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ പങ്കുവെച്ചു.

ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ തുറന്ന് Help me edit എന്ന ഓപ്‌ഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ സവിശേഷത ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് സൺഗ്ലാസുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. ചിലപ്പോൾ നല്ല ബാക്ക്‌ഗ്രൗണ്ടിൽ മികച്ച പോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ ലഭിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞായിരിക്കും കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിരി ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ പുഞ്ചിരിപ്പിക്കാനും കണ്ണുകൾ തുറക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം. ഇതിനായി ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചർ മനസിലാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിലെ മറ്റ് ഫോട്ടോകൾ ഉപയോഗിക്കും.

ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലെ ഈ സവിശേഷത, കുറഞ്ഞത് 4 ജിബി റാമെങ്കിലും ഉള്ള ഏത് ഉപകരണത്തിലും ലഭിക്കും. മാത്രമല്ല, ആൻഡ്രോയിഡ് 8.0 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലും ലഭിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, തമിഴ്, മറാത്തി, തെലുങ്ക്, ബംഗാളി, ഗുജറാത്തി എന്നീ ഭാഷകളിൽ ഈ ഫീച്ചർ പിന്തുണയ്‌ക്കും.

പുതിയ എഐ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങിന് പുറമെ, കോൺവർസേഷണൽ എഡിറ്റിങ്, പേർസണലൈസ്‌ഡ് എഡിറ്റിങ്, നാനോ ബനാന തുടങ്ങിയ മൂന്ന് പുതിയ സവിശേഷതകളും ഗൂഗിൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഫോട്ടോകളിൽ എഐ ലേബൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും.

