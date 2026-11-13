ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടില്ല! ശക്തമായ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളുമായി ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനൈ-പവേർഡ് സ്മാർട്ട്ഗ്ലാസുകൾ
തത്സമയ സംഭാഷണ വിവർത്തനത്തിന് ഉൾപ്പെടെ ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനൈ അധിഷ്ഠിത സ്മാർട്ട്ഗ്ലാസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാവും.
Published : November 13, 2026 at 8:31 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ജെമിനൈ എഐയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഗ്ലാസുമായി ഗൂഗിൾ. വാർബി പാർക്കർ, ജെന്റിൽ മോൺസ്റ്റർ, സാംസങ് എന്നീ കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിക്സൽ, സാംസങ് ഫോണുകളും ഐഫോണുകളുമായി ഈ സ്മാർട്ട്ഗ്ലാസ് ജോഡിയാക്കാൻ സാധിക്കും.
ഫോൺ കൈയിലെടുക്കാതെ തന്നെ നിത്യജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കാനാണ് ഈ സ്മാർട്ട്ഗ്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ചത്. സ്മാർട്ട്ഗ്ലാസിന്റെ ഫ്രെയിമുകളിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തോ, "ഹേ ജെമിനൈ" എന്ന് പറഞ്ഞോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാവും. ഉദാഹരണത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു ചുവർചിത്രമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്മാർട്ട്ഗ്ലാസിന്റെ ഫ്രെയിമുകളിൽ തൊട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാം.
സംഗീതം കേൾക്കാനും ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വഴി ഓട്ടോമാറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റിയൽ-ടൈം സ്പീച്ച് ട്രാൻസ്ലേഷനുമൊക്കെ ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനൈ പവേർഡ് സ്മാർട്ട്ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാം. അന്ധരോ കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരോ ആണെങ്കിൽ ഓഡിയോ വിവരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനായി പുതിയ ഗൈഡഡ് വിഷനും ഈ ഐവെയറിൽ ഉണ്ട്.
ക്യാമറയുള്ള ഏതൊരു ഐവെയറിനെയും പോലെ, ഈ സ്മാർട്ട്ഗ്ലാസും ഉപയോക്താക്കളെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനും വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാനും അനുവദിക്കുന്നു. HDR പ്രോസസ്സിങ്, ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ, സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിന്തുണയുള്ള ഒരു സംയോജിത 12MP അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്.
എന്നിരുന്നാലും, കണ്ണടയിലുള്ള ക്യാമറയുടെ സാന്നിധ്യം ഉപയോക്താക്കളിൽ സ്വകാര്യതാ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നു. സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അവരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കുമെന്ന് മെറ്റ പറയുന്നു.
സ്വകാര്യതാ ഫീച്ചറുകൾ
ഈ സ്മാർട്ട്ഗ്ലാസിലെ ക്യാമറയെടുക്കുന്ന വിഷ്വലുകൾ എവിടെയും സേവ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും, എഐ മോഡലുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനോ പരസ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നും ഗൂഗിൾ പറയുന്നു. കൂടാതെ, ജെമിനൈ ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാഴ്ചക്കാരുടെ മുഖങ്ങൾ യാന്ത്രികമായി എഡിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സ്മാർട്ട്ഗ്ലാസുകളിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഡാറ്റ ഗ്ലാസുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയാലും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നും ഗൂഗിൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഗ്ലാസുകളുടെ ക്യാമറയും മൈക്കും ഏതൊക്കെ ആപ്പുകളാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം അനുമതികൾ മാറ്റാനും ജെമിനൈയുമായുള്ള ചാറ്റുകൾ അവലോകനം ചെയ്യാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ കഴിയും. ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും പകർത്തുന്ന സമയത്ത്, ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് ഗൂഗിളിന്റെ ഈ കണ്ണടയിലുണ്ട്.
ലൈറ്റ് മറച്ച് ആരെങ്കിലും രഹസ്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ റെക്കോർഡിങ് തനിയെ നിലയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ കണ്ണടയായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവ പൂർണ്ണമായും ഓഫ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്വിച്ചും ഇതിലുണ്ട്.
വിലയും ലഭ്യതയും
ജെന്റിൽ മോൺസ്റ്ററിന്റെ ഐവെയർ കടും ചുവപ്പ്, പിങ്ക്, ഗ്രേ, മഞ്ഞ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഗ്ലാസ് ലഭ്യമാണ്. ഇവയ്ക്ക് പല നിറത്തിലുള്ള ലെൻസുകളും ലഭിക്കും. ടിന്റഡ്, ക്ലിയർ, നീല, തവിട്ട് നിറത്തിൽ ലെൻസ് ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. മിക്ക ഫ്രെയിമുകളിലും കാഴ്ചശക്തിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ലെൻസുകൾ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. 449 ഡോളർ മുതലാണ് ഇതിന് വില വരുന്നത്. ഇത് അമേരിക്കയിലും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലും ആണ് ലഭ്യമാകുക. ഇപ്പോൾ പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026 ഡിസംബർ 10-ന് ഇവ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകും.
അതേസമയം വാർബി പാർക്കറിന്റെ ഐവെയർ നിരയിൽ ആൾഡൻ, റീഡ്, റെൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റൈലുകളാണുള്ളത്. പൈൻ, സാഡിൽ, ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും. കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള സാധാരണ കണ്ണടകളായോ സൺഗ്ലാസുകളായോ ഇവ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. 395 ഡോളർ മുതലാണ് ഇതിന്റെ വില ആരംഭിക്കുന്നത്. കാഴ്ചശക്തിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ലെൻസുകളും ഫ്രെയിമുകളും ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കാനാവും.
ജെന്റിൽ മോൺസ്റ്റർ, വാർബി പാർക്കർ എന്നിവയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളിലും നേരിട്ടുള്ള ഷോറൂമുകളിലും ഈ കണ്ണടകൾക്കായി പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഈ സ്റ്റോറുകളിലും ഗൂഗിൾ സ്റ്റോറുകളിലും നേരിട്ടെത്തി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്.
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