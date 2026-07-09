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ഇന്ത്യൻ ബിസിനസുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താം; ജെമിനി അധിഷ്‌ഠിത മാർക്കറ്റിങ് ടൂളുകളുമായി ഗൂഗിൾ

വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള ബിസിനസുകളുടെ മാർക്കറ്റിങ് ജോലികൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഉപഭോക്തൃ ഇടപെടലുകളുടെയും പ്രചാരണ ഫലങ്ങളുടെയും ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

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Representational Image (ANI)
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By ANI

Published : July 9, 2026 at 2:10 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ബിസിനസുകൾക്കായി ജെമിനി അധിഷ്‌ഠിത പരസ്യ സേവനങ്ങളുടെ പുതിയ ടൂൾ അവതരിപ്പിച്ച് ഗൂഗിൾ. കമ്പനികളെ ഉപഭോക്തൃ ഇടപെടൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുക, മാർക്കറ്റിങ് പ്രകടനം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി വിലയിരുത്തുക, സെർച്ചിങിലും യൂട്യൂബിലുമുടനീളം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപഭോക്തൃ പെരുമാറ്റവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുക എന്നിങ്ങനെ കമ്പനികളെ സഹായിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഗൂഗിൾ മാർക്കറ്റിങ് ലൈവ് 2026 ൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌ത പുതിയ ടൂളുകളിൽ ഉപഭോക്തൃ ഏറ്റെടുക്കൽ, ക്യാമ്പെയ്ൻ പ്ലാനിങ്, സർഗാത്മക വികസനം, പ്രകടനം വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയ്ക്കായി എഐ അധിഷ്‌ഠിത സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള ബിസിനസുകളുടെ മാർക്കറ്റിങ് ജോലികൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഉപഭോക്തൃ ഇടപെടലുകളുടെയും പ്രചാരണ ഫലങ്ങളുടെയും ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് ഗൂഗിൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

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മാർക്കറ്റിങ് ഓട്ടോമേഷന് പുറമേ മാർക്കറ്റിങ് ഇൻ്റലിജൻസിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ, എഐ ഒരു യഥാർഥ തന്ത്രപരമായ വളർച്ചാ പങ്കാളിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജൻ്റ് യുഗത്തിന് വേദിയൊരുക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ പരസ്യ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങളിലുടനീളം ഉപഭോക്താക്കളുടെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന എഞ്ചിനാണ് ജെമിനി എന്ന് ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യയിലെ കണക്റ്റഡ് കൺസ്യൂമർ കൊമേഴ്‌സ് മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ റോമ ദത്ത ചോബെ പറഞ്ഞു.

ബിസിനസ് ഏജൻ്റ് ഫോർ ലീഡ്‌സ്

പുതിയ ഓഫറുകളിൽ ഒന്നാണ് ബിസിനസ് ഏജൻ്റ് ഫോർ ലീഡ്‌സ്. ഇന്ത്യയിൽ ബീറ്റയിൽ ലഭ്യമായ ഒരു എഐ അധിഷ്‌ഠിത ഉപകരണമാണിത്. പരസ്യത്തിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളെ നേരിട്ട് ഒരു ബിസിനസുമായി സംവദിക്കാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. ഉപഭോക്തൃ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തത്സമയം ഉത്തരം നൽകുന്നതിനും വിൽപ്പന നടത്തുന്നവരിലേയ്‌ക്ക് എത്തുന്നതിനുമുൻപ് സാധ്യതയുള്ള ലീഡുകളെ യോഗ്യമാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ സവിശേഷത രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, 24 മണിക്കൂറും വിദ്യാർഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലീഡ് ജനറേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരിഹാരം വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക കമ്പനിയായ അപ്‌ഗ്രാഡ് പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞു.

യൂട്യൂബ് ബ്രാൻഡ് സ്‌റ്റാക്കും അവതരിപ്പിച്ചു

ക്യാമ്പെയിൻ ആസൂത്രണം, വാങ്ങൽ, വിലയിരുത്തൽ എന്നിവ ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ആശയപരമായി നിർമ്മിച്ച ഒരു പരസ്യ സേവനമായ യൂട്യൂബ് ബ്രാൻഡ് സ്‌റ്റാക്കും (YouTube BrandStack) കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചു. പരസ്യദാതാക്കൾക്ക് ഫസ്‌റ്റ്-പാർട്ടി ഡാറ്റ മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനും ക്യാമ്പെയിൻ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നതിന് ഷോപ്പിംഗിനായി എഐ മാക്‌സ്, എഐ ബ്രീഫ്, പുതിയ ഡിമാൻഡ് ജെൻ സവിശേഷതകൾ, എഐ പവർഡ് ക്രിയേറ്റീവ്, മെഷർമെൻ്റ് ടൂളുകളും ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ഗൂഗിൾ പരസ്യങ്ങൾ, അനലിറ്റിക്‌സ്, മർച്ചൻ്റ് സെൻ്റർ എന്നിവയിലുടനീളം ശുപാർശകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന എഐ അധിഷ്‌ഠിത ബിസിനസ് അസിസ്‌റ്റുമാരായി തങ്ങളുടെ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾ ഓട്ടോമേഷൻ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചുവരുകയാണെന്ന് ഗൂഗിൾ വ്യക്തമാക്കി.

പുതിയ മർച്ചൻ്റ് സെൻ്റർ സവിശേഷതകൾ

ഉപഭോക്തൃ കണ്ടെത്തൽ കൂടുതൽ സംഭാഷണാത്മകമാകുന്നതോടെ, ഗൂഗിളിൻ്റെ എഐ പവർഡ് സെർച്ച് അനുഭവങ്ങളിലുടനീളം ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് പുതിയ മർച്ചൻ്റ് സെൻ്റർ സവിശേഷതകളും അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ബിസിനസുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മാർക്കറ്റിങ് ക്യാമ്പെയിനുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കുന്നതിനും, ഉപഭോക്തൃ ഏറ്റെടുക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, പരസ്യ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം അളക്കുന്നതിനും ഈ വിപുലീകരണം എളുപ്പമാക്കും. കാരണം എഐ ഡിജിറ്റൽ കൊമേഴ്‌സുമായി കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

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