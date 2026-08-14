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മികച്ച കോഡിങ് ശേഷി, മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ കരുത്തിൽ പുതിയ എഐ മോഡൽ: 'ജെമിനൈ 3.7 ഫ്ലാഷി'നെ കുറിച്ചറിയാം

മികച്ച കോഡിങ് ശേഷി, കുറഞ്ഞ നിരക്ക്, കസ്റ്റമൈസ്‌ഡ് തിങ്കിങ്, വേഗത്തിലുള്ള പ്രകടനം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ജെമിനൈ 3.7 ഫ്ലാഷിലുണ്ടെന്നാണ് ഗൂഗിളിന്‍റെ അവകാശവാദം.

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Google Launches Gemini 3.7 Flash for Coding and AI Agent Capabilities (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 4:42 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിളിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയതും കരുത്തുറ്റതുമായ എഐ മോഡലായ ജെമിനൈ 3.7 ഫ്ലാഷ് വിപണിയിൽ. പഴയ മോഡലായ ജെമിനൈ 3.6 ഫ്ലാഷിനെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള മികച്ച കോഡിങ് ശേഷിയുള്ള മോഡലാണ് ഇത്. കോഡിങ്, എഐ ഏജന്‍റ് ടാസ്‌ക്കുകൾ, വെബ് ഡെവലപ്‌മെന്‍റ് എന്നിവ മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കമ്പനിയുടെ ഫ്ലാഷ് സീരീസിലെ ഇതുവരെയുള്ള മോഡലുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കഴിവുള്ള പതിപ്പാണിതെന്ന് ഗൂഗിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനമാണ് (2026 ജൂലൈ 21) ഗൂഗിൾ ജെമിനൈ 3.6 ഫ്ലാഷ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് മൂന്നാഴ്‌ച്ചയ്‌ക്ക് ശേഷമാണ് അടുത്ത തലമുറ മോഡലും പുറത്തിറക്കിയത്. കോഡിങിലെയും എഐ ഏജന്‍റുകളുടെയും പ്രവർത്തനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ മോഡൽ പ്രധാനമായും രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനവും കാര്യക്ഷമതയുമാണ് പുത്തൻ മോഡലിൽ ഗൂഗിൾ മുന്നോട്ട്‌വെയ്‌ക്കുന്നത്.

ബെഞ്ച്മാർക്കിൽ പറയുന്നതിങ്ങനെ

ജെമിനൈ 3.7 ഫ്ലാഷ് നിരവധി ടെസ്റ്റുകളിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകിയതായി ഗൂഗിൾ പറയുന്നു. ഇവ ചുവടെ നൽകുന്നു.

  • കോഡിങും ബഗ് കണ്ടെത്തലും പരിഹാരം കണ്ടെത്തലും ചെയ്യുന്ന DeepSWE v1.1 ടെസ്റ്റിൽ ജെമിനൈ 3.7 ഫ്ലാഷ് 65.3% സ്‌കോർ ചെയ്‌തു. ഇത് 49 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു.
  • ഫ്രോണ്ടിയർകോഡ് 1.1 മെയിൻ ടെസ്റ്റിലെ ഈ പുതിയ മോഡലിന്‍റെ സ്കോർ 34.4 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 43.6 ശതമാനമായി വർധിച്ചു.
  • വെബ് ഡെവലപ്‌മെന്‍റ് പ്രകടനം അളക്കുന്ന വെബ്‌ഡെവ് അരീന ടെസ്റ്റിൽ പുതിയ മോഡലിന് 1588 സ്‌കോർ ലഭിച്ചു. 1538 ൽ നിന്ന് വളർച്ചയുണ്ടായതായി പുതിയ സ്‌കോർ കാണിക്കുന്നു. അതായത് കുറച്ച് പ്രോംപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ വെബ് ലേഔട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.
  • ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പരിശോധിക്കുന്ന GDP.pdf ടെസ്റ്റിൽ പുതിയ മോഡൽ 34% സ്കോർ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 22% ൽ നിന്ന് വർധനവ് ഉണ്ടായതായി ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
  • ബിസിനസ് ടാസ്‌ക് ഓട്ടോമേഷനുള്ള പ്രകടനം അളക്കുന്ന ഓട്ടോമേഷൻ ബെഞ്ച് ടെസ്റ്റിൽ ഫ്ലാഷ് 3.7 അതിന്‍റെ സ്കോർ 17% ൽ നിന്ന് 30.4% ആയി മെച്ചപ്പെടുത്തി.
  • സ്വതന്ത്ര ബെഞ്ച്മാർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അനാലിസിസിൽ 3.7 ഫ്ലാഷ് മുൻ മോഡലായ 3.6 ഫ്ലാഷിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച്ചവെച്ചു. 3.6 ഫ്ലാഷ് 52 സ്കോർ നേടിയപ്പോൾ 3.7 ഫ്ലാഷിന് 56 സ്കോർ നേടി.

ജെമിനൈ 3.7 ഫ്ലാഷ്: വിലയും ലഭ്യതയും

ഒരു ദശലക്ഷം ഇൻപുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക് $0.75, ഒരു ദശലക്ഷം ഔട്ട്‌പുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക് $3.75 എന്നിങ്ങനെയാണ് പുതിയ മോഡലിന് തുടക്കത്തിൽ ഗൂഗിൾ വില കണക്കാക്കിയത്. അതേസമയം നിലവിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഓഫറിന്‍റെ ഭാഗമായി പകുതി വിലയ്‌ക്കാണെന്നും 2027 ജനുവരി 1 മുതൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വില വർധിച്ച് നിലവിലുള്ളതിന്‍റെ ഇരട്ടിയാകുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. അതേസമയം ജെമിനൈ 3.6 ഫ്ലാഷിന്‍റെയും 3.7 ഫ്ലാഷിന്‍റെയും നിലവിലെ വില സമാനമാണ്. 2026 ഡിസംബർ 31 വരെ മാത്രമേ ഇത് സാധുതയുള്ളൂ. ശേഷം നിരക്ക് വർധിക്കും. 3.7 ഫ്ലാഷിന്‍റെ ഒരു മില്യൺ ഇൻപുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക് $1.50 ഉം ഒരു മില്യൺ ഔട്ട്‌പുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക് $7.50 ഉം ചിലവാകും.

ആർക്കൊക്കെ ലഭ്യമാകും?

ജെമിനൈ API, ഗൂഗിൾ എഐ സ്റ്റുഡിയോ, ആൻഡ്രോയ്‌ഡ് സ്റ്റുഡിയോ, ഗൂഗിൾ ആന്‍റിഗ്രാവിറ്റി എന്നിവയിലൂടെ ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ഈ മോഡൽ ലഭ്യമാണ്. ജെമിനൈ എന്‍റർപ്രൈസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി എന്‍റർപ്രൈസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ എഐ മോഡൽ ഉപയോഗിക്കാം. ജെമിനി ആപ്പിനുള്ളിലെ പേഴ്സണൽ ഏജന്‍റായ ജെമിനൈ സ്പാർക്കിനെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കാൻ സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഈ മോഡൽ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ ഇതിനായി ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ആവശ്യമാണ്.

നിലവിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 160-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഗൂഗിൾ ഈ സവിശേഷത ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനും രാസ, ജൈവ, റേഡിയോളജിക്കൽ, ആണവ ഭീഷണികൾ തടയുന്നതിനുമായി ജെമിനൈ 3.7 ഫ്ലാഷ് മോഡലിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗൂഗിൾ പറയുന്നു.

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