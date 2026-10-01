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ഗൂഗിൾ ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എയർ ഇന്ത്യയിൽ; വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം

മികച്ച രൂപകല്പനയിലൂടെയും താങ്ങാനാകുന്ന വിലയിലൂടെയും പരമാവധി ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വെയറബിൾ സാങ്കേതികവിദ്യ നിർമിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗൂഗിൾ

FITBIT AIR PRICE FITBIT AIR FEATURES FITBIT AIR SPECIFICATIONS GOOGLE
Google launches Fitbit Air in India (Google)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 2:02 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഗൂഗിളിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വെയറബിൾ ഉപകരണമായ ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എയർ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. സ്ക്രീൻ ഇല്ലാത്ത ഈ ട്രാക്കർ ഭാരം കുറഞ്ഞതും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭ്യമാകുന്നതുമാണ്. ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് കോച്ച് വഴി ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഉപകരണം രാപകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ധരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മികച്ച രൂപകല്പനയിലൂടെയും താങ്ങാനാകുന്ന വിലയിലൂടെയും പരമാവധി ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വെയറബിൾ സാങ്കേതികവിദ്യ നിർമിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ വിപണിയിലുള്ള പല ഉപകരണങ്ങളും വലിപ്പം കൂടിയതും സങ്കീർണവും ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിന് വിലയേറിയതുമാണ്. ഈ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എയറിലൂടെ ഗൂഗിൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

വിലയും ലഭ്യതയും
13,999 രൂപയാണ് ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എയറിൻ്റെ വില. ഒബ്സിഡിയൻ, ബെറി, ലാവെൻഡർ, ഫോഗ് എന്നീ നാല് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും. ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ ഗൂഗിൾ സ്റ്റോറിലൂടെയും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് അംഗീകൃത വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയും ഉപകരണം വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് പുറമെ ഉപകരണം വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മാസത്തെ ട്രയൽ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ഇതുവഴി ആദ്യ ദിവസം മുതൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് കോച്ചിൻ്റെ സേവനം പൂർണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കഴിയും.

വിവിധതരം ബാൻഡുകൾ
പെബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രധാന ട്രാക്കർ മാറ്റി നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഉപകരണത്തിൻ്റെ രൂപം മാറ്റാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കഴിയും. പെർഫോമൻസ് ലൂപ്പ് ബാൻഡ്, ആക്ടീവ് ബാൻഡ്, എലിവേറ്റഡ് മോഡേൺ ബാൻഡ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ബാൻഡുകൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. പുനരുപയോഗ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമിച്ച പെർഫോമൻസ് ലൂപ്പ് ബാൻഡ് വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതും എളുപ്പത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്.

FITBIT AIR PRICE FITBIT AIR FEATURES FITBIT AIR SPECIFICATIONS GOOGLE
The Fitbit AIr helps users to track 24/7 heart rate monitoring, heart rhythm tracking with Afib alerts, blood oxygen levels (SpO2), and more (Google)

എല്ലാ ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എയറിനൊപ്പവും ഈ ബാൻഡ് ലഭിക്കും. വിയർപ്പും വെള്ളവും പ്രതിരോധിക്കുന്ന സിലിക്കൺ നിർമിതമായ ആക്ടീവ് ബാൻഡ് കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. ആകർഷകമായ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ എലിവേറ്റഡ് മോഡേൺ ബാൻഡ് ട്രാക്കറിനെ ഒരു ഫാഷൻ ബ്രേസ്‌ലെറ്റാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കും.

ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണം
കമ്പനി ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ ട്രാക്കറാണിത്. വലിപ്പം കുറവാണെങ്കിലും മികച്ച സെൻസർ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുഴുവൻ സമയ ഹൃദയമിടിപ്പ് നിരീക്ഷണം, എഫിബ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ്, ഉറക്കത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എന്നിവ കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കും. സ്ക്രീൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിരന്തരമുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഒഴിവാക്കാനാകും. സ്മാർട്ട്ഫോണിലെ ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് ആപ്പ് വഴി വിവരങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാം.

FITBIT AIR PRICE FITBIT AIR FEATURES FITBIT AIR SPECIFICATIONS GOOGLE
Google Fitbit Air Band styles (Google)

ബാറ്ററിയും പ്രവർത്തനവും
ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ ഒരാഴ്ച വരെ ബാറ്ററി ലഭിക്കുമെന്നതാണ് പ്രധാന സവിശേഷത. ഭാരം കുറഞ്ഞ രൂപകല്പനയായതിനാൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ധരിക്കാൻ വളരെ അനുയോജ്യമാണിത്. പകൽ സമയത്ത് പിക്സൽ വാച്ചും രാത്രിയിൽ ഫിറ്റ്ബിറ്റ് എയറും ഉപയോഗിച്ചാലും വിവരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടില്ല. അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ബാറ്ററി ലഭിക്കും. ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് ആപ്പുമായി ചേർന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. ആപ്പ് വഴി വ്യായാമം തുടങ്ങാനും പരിശീലകരുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും കഴിയും. ജിം ഉപകരണങ്ങളുടെയോ വർക്കൗട്ട് വിവരങ്ങളുടെയോ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് കോച്ച് വഴി അത് രേഖപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും.

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