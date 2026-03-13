ETV Bharat / technology

ഗൂഗിൾ മാപ്പിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം; തത്സമയം സംസാരിക്കുന്ന പുതിയ ഫീച്ചർ പുറത്തിറക്കി

ജെമിനൈ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് അധിഷ്‌ഠിത ഫീച്ചറാണ് ആസ്‌ക് മാപ്‌സ്. വിശദമായി അറിയാം....

ASK MAPS IN GOOGLE MAPS IMMMERSIVE NAVIGATION GOOGLE MAPS ആസ്‌ക് മാപ്‌സ് ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ്
The Ask Maps feature will be rolled out in India and the US, while the Immersive Navigation is initially avaialble in the US. (Image Credit: Google Blog)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 13, 2026 at 5:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: പരിചയമില്ലാത്തയിടങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ്. പരിചയമില്ലാത്തയിടങ്ങളിൽ വാഹനമോടിക്കുമ്പോഴായാലും നടക്കുമ്പോഴാലും ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് ഉപകാരപ്പെടും. ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്‍റെ ഉപയോഗം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്ന ഒരു എഐ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഏതൊരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് മറുപടി പറയും. ജെമിനൈ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് അധിഷ്‌ഠിത ഫീച്ചറാണ് ഇത്. സംഭാഷണത്തിനുള്ള 'ആസ്‌ക് മാപ്‌സി'നൊപ്പം, നാവിഗേഷൻ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത 'ഇമ്മേഴ്‌സീവ് നാവിഗേഷനും' ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പത്ത് വർഷത്തിമുള്ളിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്‌സിൽ വന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്‌ഡേറ്റാണിതെന്നും, ഇത് ഒരു മാപ്പിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിപുലീകരിക്കുമെന്നും ഗൂഗിൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലും യുഎസിലും ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഉപകരണങ്ങൾക്കായി ആസ്‌ക് മാപ്‌സ് ഫീച്ചർ ക്രമേണ പുറത്തിറക്കും. ഈ ഫീച്ചറിന്‍റെ ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് പതിപ്പ് ഉടൻ പുറത്തിറക്കും.

അതേസമയം, ഇമ്മേഴ്‌സീവ് നാവിഗേഷൻ ഫീച്ചർ ഇന്ന് യുഎസിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. വരും മാസങ്ങളിൽ യോഗ്യമായ ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഉപകരണങ്ങൾ, കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ഗൂഗിൾ ബിൽറ്റ്-ഇൻ (ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഒഎസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) കാറുകൾ എന്നിവയിലേക്ക് ലഭ്യത വികസിക്കും. രണ്ട് ഫീച്ചറുകളും പരിചയപ്പെടാം...

ആസ്‌ക് മാപ്‌സ്
ആസ്‌ക് മാപ്‌സ് ഫീച്ചർ ഉപയോക്താക്കളെ ഗൂഗിൾ മാപ്‌സിൽ നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും വ്യക്തിഗതമാക്കിയ സന്ദർഭോചിതമായ ഉത്തരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് യാത്രയ്‌ക്കിടെ വിശക്കുന്നെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള റെസ്റ്റോറന്‍റെ എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കാം. അതായത് അടുത്തുള്ള റെസ്റ്റോറന്‍റെ എവിടെയെന്ന് യാത്രയ്‌ക്കിടെ തിരയാതെ വോയിസായി ചോദിക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം ലഭിക്കാനും സാധിക്കും. വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പ്രതികരണം ലഭിക്കാൻ “ആസ്‌ക് മാപ്‌സ്” ബട്ടൺ ടാപ്പ് ചെയ്‌താൽ മതി.

ഈ സവിശേഷതയുടെ സഹായത്തോടെ യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വ്യക്തമായ ദിശകൾ, എത്തിച്ചേരുന്ന സമയം എന്നിവ ലഭിക്കും. 300 ദശലക്ഷത്തിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയും 500 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഉപയോക്താക്കളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സംഭാവന ചെയ്‌ത വിവരങ്ങളും പുതിയ സവിശേഷത വിശകലനം ചെയ്യുമെന്ന് ഗൂഗിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഇമ്മേഴ്‌സീവ് നാവിഗേഷൻ
കെട്ടിടങ്ങൾ, മേൽപ്പാലങ്ങൾ, ഭൂപ്രദേശം തുടങ്ങിയവയെ യഥാർത്ഥ കാഴ്‌ചയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 3D കാഴ്‌ചയാണ് ഇമ്മേഴ്‌സീവ് നാവിഗേഷൻ സവിശേഷതയിലൂടെ ഗൂഗിൾ മാപ്‌സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഉപയോക്താക്കളെ വളവുകൾ എടുക്കാനും റോഡ് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ലയിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതിന് ലെയ്‌നുകൾ, ക്രോസ്‌വാക്കുകൾ, ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകൾ, സ്റ്റോപ്പ് അടയാളങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിർണായക റോഡ് വിശദാംശങ്ങൾ ഈ 3D കാഴ്‌ച എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ലാൻഡ്‌മാർക്കുകൾ, ലെയ്‌നുകൾ, മറ്റ് നിർണായക റോഡ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കൃത്യവും കാലികവുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ജെമിനി AI മോഡലുകൾ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ഇമേജറിയും ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഉപയോഗിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

ഇമ്മേഴ്‌സീവ് നാവിഗേഷൻ സവിശേഷത മികച്ച റൂട്ട് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. തന്ത്രപരമായ തിരിവുകളും ലെയ്‌ൻ മാറ്റങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ ഡ്രൈവർമാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് സ്മാർട്ട് സൂമിംഗും സുതാര്യമായ കെട്ടിട ഓവർലേകളും ഉപയോഗിച്ച് മാപ്‌സ് ഇപ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന റോഡുകളുടെ വിശാലമായ കാഴ്ച വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേൺ-ബൈ-ടേൺ കമാൻഡുകളേക്കാൾ സ്വാഭാവികമായി ദിശകൾ രൂപപ്പെടുത്തി, വോയ്‌സ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം കൂടുതൽ സംഭാഷണപരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ASK MAPS IN GOOGLE MAPS IMMMERSIVE NAVIGATION GOOGLE MAPS ആസ്‌ക് മാപ്‌സ് ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ്
Immersive Navigation allows users to visualise routes, road merges, and critical road details like lanes, crosswalks, parking lots, and others better. (Image Credit: Google Blogs)

കുറഞ്ഞ ട്രാഫിക്കുള്ള ദൈർഘ്യമേറിയ യാത്രയും വേഗതയേറിയ ടോൾ റോഡും പോലുള്ള ഇതര റൂട്ടുകൾക്കിടയിലുള്ള ട്രേഡ്‌ഓഫുകളെക്കുറിച്ചും ഡ്രൈവർമാരെ അറിയിക്കുകയും റോഡ് പണികൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും, കൂട്ടിയിടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തത്സമയ തടസ്സങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യും.

ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് മുൻപേ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർമാരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് ദശലക്ഷത്തിലധികം അപ്‌ഡേറ്റുകൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നതായാണ് ഗൂഗിൾ പറയുന്നത്. മാപ്‌സ് ആഗോളതലത്തിൽ സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് ദശലക്ഷത്തിലധികം ട്രാഫിക് മാറ്റങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു.

ഗൂഗിൾ പറയുന്നത്, തങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർമാരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് ദശലക്ഷത്തിലധികം അപ്‌ഡേറ്റുകൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്, മാപ്‌സ് ആഗോളതലത്തിൽ സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് ദശലക്ഷത്തിലധികം ട്രാഫിക് മാറ്റങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. പുതിയ സവിശേഷത ഉപയോക്താക്കളെ മാപ്‌സിൽ കെട്ടിട പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ, സമീപത്തുള്ള പാർക്കിങ്, റോഡിന്‍റെ ശരിയായ വശം എന്നിവ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

Also Read:

  1. നാസയുടെ 'ആർട്ടെമിസ് 2' ദൗത്യത്തിന് പച്ചക്കൊടി: 54 വർഷത്തിന് ശേഷം ചന്ദ്രന്‍റെ അടുത്തേക്ക്, വിക്ഷേപണം ഏപ്രിലിൽ
  2. ആഗോള ഐഫോൺ ഉൽപ്പാദനത്തിന്‍റെ നാലിലൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ: രാജ്യത്ത് നേട്ടം കൊയ്‌ത് ആപ്പിൾ
  3. കുട്ടികളുടെ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാം: രക്ഷിതാവിന്‍റെ അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഫീച്ചർ
  4. ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തത്സമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യാം; സംവിധാനവുമായി നാസ

TAGGED:

ASK MAPS IN GOOGLE MAPS
IMMMERSIVE NAVIGATION GOOGLE MAPS
ആസ്‌ക് മാപ്‌സ്
ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ്
GOOGLE LAUNCHES ASK MAPS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.