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കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് വ്യൂവ്‌സ് വർധിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പ വഴി: 'സെർച്ച് പ്രൊഫൈൽ' ഫീച്ചറുമായി ഗൂഗിൾ

എല്ലാ കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്കും ഗൂഗിളിന്‍റെ പുതിയ സവിശേഷത ലഭ്യമാകില്ല. 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള, നിശ്ചിത എണ്ണത്തിന് മുകളിൽ ഫോളോവേഴ്‌സ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ.

HOW TO CREATE GOOGLE SEARCH PROFILE WHAT IS GOOGLE SEARCH PROFILE ഗൂഗിൾ സെർച്ച് പ്രൊഫൈൽ CONTENT CREATION TIPS
Google launched Search Profile feature for publishers and creators. (Image Credit: Google Blog)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 5, 2026 at 5:14 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്കായി പുതിയ സവിശേഷത പുറത്തിറക്കി ഗൂഗിൾ. 'സെർച്ച് പ്രൊഫൈൽ' എന്ന പേരിലാണ് ഗൂഗളിന്‍റെ പുതിയ സവിശേഷത അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രസാധകർക്കും കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്കും വെബ്‌സൈറ്റ്, ബ്ലോഗ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം എന്നിവയെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന സവിശേഷതയാണ് ഇത്.

കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റമാരുടെ വീഡിയോകൾ കാഴ്‌ച്ചക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കാൻ പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ സാധിക്കും. അതായത് പ്രസാധകർക്ക് അവരുടെ ലേഖനങ്ങളും, കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് അവരുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളോ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളോ പ്രൊഫൈലിൽ ചേർക്കാം. ഇത്തരം പ്രൊഫൈലുകളിൽ പതിവായി കണ്ടന്‍റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം.

സെർച്ച് പ്രൊഫൈൽ വഴി കാഴ്‌ച്ചക്കാർക്ക് പ്രസാധകരിൽ നിന്നും കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റർമാരിൽ നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടന്‍റുകൾ ലഭിക്കും. കണ്ടന്‍റ് ഗൂഗിൾ ആപ്പിന്‍റെ ഹോം സ്‌ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഫീഡായ ഗൂഗിൾ ഡിസ്‌കവറിൽ ദൃശ്യമാകും.

വിശദമായി..
ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായി കണ്ടന്‍റ് ഇടുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് കരുതുക. പതിവായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, യൂട്യൂബ് കണ്ടന്‍റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽ ആണെങ്കിലും, യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണെങ്കിലും, വെബ്‌സൈറ്റിലെ ലേഖനങ്ങൾ ആണെങ്കിലും സെർച്ച് പ്രൊഫൈൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം.

ഇതിനിടെ ഒരു ഉപയോക്താവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്‍റ് മുന്നിൽ വരുമല്ലോ.. ഉപയോക്താവിന് നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്‍റുകൾ വിശദമായി കാണുന്നതിനുള്ള ഓപ്‌ഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് ക്ലിക്കുചെയ്‌താൽ പുതിയ പേജ് തുറക്കും. ഇതാണ് സെർച്ച് പ്രൊഫൈൽ.

ഉപയോക്താവിന്‍റെ യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ടിക്‌-ടോക് പോജുകളും വെബ്‌സൈറ്റും, ബ്ലോഗുമൊക്കെ ഇതിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാം. ഏത് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ലിങ്കും സെർച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം. ഇത് URL പ്രദർശിപ്പിക്കും. ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്‌താൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ പ്രൊഫൈൽ നേരിട്ട് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

എങ്കിലും എല്ലാ കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്കും ഈ സവിശേഷത പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവില്ല. 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റമാർക്ക് മാത്രമേ ഈ സവിശേഷത ലഭിക്കൂ. മാത്രമല്ല, നിശ്ചിത എണ്ണത്തിന് മുകളിൽ ഫോളോവേഴ്‌സും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

യോഗ്യത

  • യൂട്യൂബ്: 1,00,000
  • ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം: 1,00,000
  • എക്‌സ്: 100,000
  • ടിക് ടോക്ക്: 300,000

പ്രയോജനമെന്ത്?
പുതിയ സവിശേഷത സജ്ജീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റർമാരുടെ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈലുകളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കാണാം. ഗൂഗിൾ വഴിയെത്തുന്ന കാഴ്‌ച്ചക്കാർ വഴി കൂടുതൽ വ്യൂവ്‌സ് ലഭിക്കും. മാത്രമല്ല, സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ വഴി കൂടുതൽ ട്രാഫിക് ഇൻസ്‌റ്റാഗ്രാം, യൂട്യൂബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ലഭിക്കും. കാഴ്‌ച്ചക്കാർ കൂടുന്നത് വഴി കൂടുതൽ വരുമാനവും ഉണ്ടാക്കാം.

എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കാം?
ഘട്ടം 1: profile.google.com/claim എന്നതിലേക്ക് പോകുക.
ഘട്ടം 2: നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക. ഇതിനായി നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്‍റെ അക്കൗണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക.

ഘട്ടം 3: നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, എക്‌സ് പോലുള്ള കൂടുതൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ചേർക്കുക.

ഘട്ടം 4: 'പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്‌ടിക്കുക' എന്നത് ക്ലിക്കുചെയ്യുക.



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HOW TO CREATE GOOGLE SEARCH PROFILE
WHAT IS GOOGLE SEARCH PROFILE
ഗൂഗിൾ സെർച്ച് പ്രൊഫൈൽ
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