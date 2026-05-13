ജെമിനൈ ഇന്റലിജൻസുമായി എഐ കേന്ദ്രീകൃത ലാപ്ടോപ്പുകൾ വരുന്നു: 'ഗൂഗിൾബുക്കി'നെ കുറിച്ചറിയാം
ജെമിനൈ ഇന്റലിജൻസിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ലാപ്ടോപ്പാണ് ഗൂഗിൾബുക്ക്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഷോ I/O എഡിഷനിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.
Published : May 13, 2026 at 8:41 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ജെമിനൈ ഇന്റലിജൻസിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിർമ്മിച്ച പുതുപുത്തൻ ലാപ്ടോപ്പ് മോഡലുകളുമായി ടെക് ഭീമൻ ഗൂഗിൾ. ഗൂഗിളിന്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് നേതൃത്വ ടീം സംഘടിപ്പിച്ച ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃത ലൈവ് സ്ട്രീം ഇവന്റായ ആൻഡ്രോയിഡ് ഷോ I/O എഡിഷനിലാണ് പുതിയ എഐ കേന്ദ്രീകൃത ലാപ്ടോപ്പുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇവ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നവയാണ്.
മാജിക് പോയിന്റർ സവിശേഷതയും ഇതിലുണ്ട്. ഇത് ജെമിനൈയിലേക്ക് ദ്രുത ആക്സസ് നൽകുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഫോണിന്റെ ഫയലുകൾ ഗൂഗിൾബുക്കിന്റെ ഫയൽ ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കാണാനും ഇത് അനുവദിക്കും. ഉപകരണങ്ങളിലേക്കുള്ള ജെമിനൈ എഐയുടെ സംയോജനത്തിന്റെ പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പായി ഇതിനെ അടയാളപ്പെടുത്താം. ക്രോംബുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി 15 വർഷത്തിന് ശേഷമാണിത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഗൂഗിൾബുക്ക്: ലോഞ്ച് ടൈംലൈൻ
ആൻഡ്രോയിഡ് ഷോ I/O എഡിഷനിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഗൂഗിൾബുക്കിന് എത്ര വില വരുമെന്നോ, മുഴുവൻ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കുമെന്നോ കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതേസമയം ഉപകരണം വരും മാസങ്ങളിലായി പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും മാസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഗൂഗിൾ ഏസർ, അസൂസ്, ഡെൽ, എച്ച്പി, ലെനോവോ എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് ആദ്യ തലമുറ ഗൂഗിൾബുക്ക് ലാപ്ടോപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഗൂഗിൾബുക്ക്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ഗൂഗിൾബുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ കമ്പനിയുടെ ക്രോം ബ്രൗസറും ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ആപ്പും ഉൾപ്പെടും. ഇത് ഒരു 'മോഡേൺ ഒഎസ്' ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും വരുക. എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കമ്പനി ഇതുവരെ വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിന്റെ അലുമിനിയം ഒഎസ് ആയിരിക്കുമോ എന്നും സൂചനയുണ്ട്.
ജെമിനൈ ഇന്റലിജൻസിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ലാപ്ടോപ്പുകളാണിതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഗൂഗിൾ ഡീപ് മൈൻഡ് ടീമുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇതിലെ മാജിക് പോയിന്റ് സവിശേഷത വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഒരൊറ്റ ടാപ്പിലൂടെ ജൈമിനൈയിലേക്ക് ആക്സസ് നൽകുന്ന സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്. അതായത് സ്ക്രീനിൽ കഴ്സർ നീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് ജെമിനൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും.
കൂടാതെ ജെമിനൈയുടെ 'Create your Widget' സവിശേഷതയും ഗൂഗിൾബുക്കുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ പ്രോംപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇഷ്ടാനുസൃത വിജറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ജെമിനൈക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ സ്വയം തിരഞ്ഞ്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഡാഷ്ബോർഡ് സൃഷ്ടിക്കാനും ജിമെയിൽ, കലണ്ടർ പോലുള്ള ഗൂഗിൾ ആപ്പുകളിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യാനും കഴിയും.
ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഗൂഗിൾബുക്ക്. ലാപ്ടോപ്പുകൾക്കായി പ്രത്യേക പതിപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ആപ്പുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതായത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫോൺ പുറത്തെടുക്കാതെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഫോൺ ആപ്പ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാനും കഴിയും.
മാത്രമല്ല, ഗൂഗിൾബുക്ക് ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ ക്വിക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫയലുകൾ നേരിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഫയൽ ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് കാണാനും തിരയാനും ചേർക്കാനും അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണ്. ഇത് മാനുവൽ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ ചെയ്യാനാകുമെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം.
വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൽ പ്രീമിയം മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും ഇത് വ്യത്യസ്ത ആകൃതികളിലും വലുപ്പങ്ങളിലും ലഭ്യമാകുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. ഗൂഗിൾബുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്ലോബാർ ഡിസൈൻ എലമെന്റും ഉണ്ടായിരിക്കും.
