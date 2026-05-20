പുതിയ ജെമിനൈ എഐ മോഡലും സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുമായി ഡെവലപ്പർ കോൺഫറൻസിൽ തിളങ്ങി ഗൂഗിൾ
ഗൂഗിൾ ടൂളുകളായ സെർച്ച്, ജെമിനൈ, വർക്ക്സ്പെയ്സ് എന്നിവയിലുടനീളം പുതിയ മോഡലുകളും പേഴ്സണൽ ഏജന്റുകളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി എഐ അപ്ഡേറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു.
Published : May 20, 2026 at 1:51 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിളിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ഡെവലപ്പർ കോൺഫറൻസിന് (Google I/O 2026) കാലിഫോർണിയയിലെ മൗണ്ടൻ വ്യൂവിൽ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗൂഗിളിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സുന്ദർ പിച്ചൈയുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തോടെയായിരുന്നു ആരംഭം. ഗൂഗിളിന്റെ ഉൽപ്പന്ന ശ്രേണിയിൽ വിപുലമായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) അപ്ഡേറ്റുകളാണ് പരിപാടിയിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത്.
പ്രതിമാസം 3.2 ക്വാഡ്രില്യൺ ടോക്കണുകളാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മുഖ്യപ്രഭാഷണ വേളയിൽ സംസാരിക്കവെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സുന്ദർ പിച്ചൈ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഏഴ് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്. ഉപയോക്താക്കളും ഡെവലപ്പർമാരും സംരംഭങ്ങളും ഗൂഗിളിന്റെ ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതായാണ് ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രതിമാസം 8.5 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഡെവലപ്പർമാർ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ 375-ലധികം ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ഉപഭോക്താക്കൾ ഒരു ട്രില്യണിലധികം ടോക്കണുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പിച്ചൈ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ജെമിനി 3.5 ഫ്ലാഷും ജെമിനൈ ഓമ്നിയും
Google I/O 2026-ൽ ഗൂഗിൾ ഏറ്റവും പുതിയ എഐ മോഡലായ ജെമിനൈ 3.5 ഫ്ലാഷ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ ഗൂഗിളിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും API-കളിലും ലഭ്യമാണ്. ഇത് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഫ്രണ്ടിയർ മോഡലുകളേക്കാൾ നാലിരട്ടി വേഗതയുള്ളതും പകുതിയിൽ താഴെ ചെലവിൽ ഫ്രണ്ടിയർ ലെവൽ പ്രകടനം നൽകാൻ കഴിവുള്ളതുമാണെന്ന് പറയു്നു. കൂടുതൽ ശക്തമായ ഒരു ജെമിനി 3.5 പ്രോ മോഡൽ അടുത്ത മാസം പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ ഒരൊറ്റ പ്രോംപ്റ്റിനുള്ളിൽ വീഡിയോ, ഇമേജ്, ടെക്സ്റ്റ്, ഓഡിയോ ഇൻപുട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള പുതിയ മൾട്ടിമോഡൽ വീഡിയോ ജനറേഷൻ മോഡലായ ജെമിനൈ ഓമ്നിയും ഗൂഗിൾ പുറത്തിറക്കി. ജെമിനൈ ഓമ്നി ഫ്ലാഷ് ഇപ്പോൾ ജെമിനൈ ആപ്പ്, ഗൂഗിൾ ഫ്ലോ, യൂട്യൂബ് ഷോർട്ട്സ് എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാണ്. വരും ആഴ്ചകളിൽ ഡെവലപ്പർമാർക്കുള്ള API ആക്സസ് നൽകും.
ജെമിനൈ സ്പാർക്ക്
പുതിയ പേഴ്സണൽ എഐ ഏജന്റായ ജെമിനൈ സ്പാർക്കും ഗൂഗിൾ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇത് സമർപ്പിത ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് വെർച്വൽ മെഷീനുകളിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജെമിനൈ 3.5 ഉം ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പാർക്കിന് ബാക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ദീർഘകാല ജോലികൾ സജീവമായി തുടരാൻ കഴിയും. ഇത് തുടക്കത്തിൽ ഗൂഗിളിന്റെ സ്വന്തം ഉപകരണങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കും. വരും ആഴ്ചകളിൽ MCP വഴിയുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി പിന്തുണയും ലഭിക്കും. യുഎസിലെ ഗൂഗിൾ എഐ അൾട്രാ സബ്സ്ക്രൈബർമാർക്ക് അടുത്തയാഴ്ച ജെമിനൈ സ്പാർക്ക് ബീറ്റ പതിപ്പിൽ പുറത്തിറക്കും.
സെർച്ച് ഏജന്റായും മാറുന്നു
ഗൂഗിൾ സെർച്ചിനായി ഒരു പ്രധാന പുനർരൂപകൽപ്പനയും ഗൂഗിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ എഐ ഏജന്റുമാരായ ഇൻഫർമേഷൻ ഏജന്റും അവതരിപ്പിച്ചു. അവ പ്രസക്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ശരിയായ സമയത്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത അന്വേഷണങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഡൈനാമിക് ലേഔട്ടുകളും സംവേദനാത്മക ദൃശ്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാൻ സെർച്ചിനെ ഏജന്റ് കോഡിങ് കഴിവുകൾ അനുവദിക്കും. വരും മാസങ്ങളിൽ സെർച്ചിൽ ആന്റിഗ്രാവിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഇഷ്ടാനുസൃത അനുഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഗൂഗിൾ പരാമർശിക്കുന്നു.
വർക്ക്സ്പെയ്സ്, യൂട്യൂബ്, കൊമേഴ്സ്: അപ്ഡേറ്റുകൾ
ഡോക്സ് ലൈവ്, ആസ്ക് യൂട്യൂബ്, യൂണിവേഴ്സൽ കാർട്ട് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പുതിയ സവിശേഷതകൾ കൂടെ ഗൂഗിൾ ഐ/ഒ 2026 കോൺഫറൻസിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജെമിനൈക്ക് ഉള്ളടക്കം സംഘടിപ്പിക്കാനും ഘടന ക്രമീകരിക്കാനും വോയിസായി നിർദ്ദേശിക്കാനും ഡോക്സ് ലൈവ് ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് ജിമെയിൽ, ഗൂഗിൾ ഡോക്സ്, ഗൂഗിൾ കീപ്പ് എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാകും. ഈ സവിശേഷത വൈകാതെ ഗൂഗിൾ എഐ സബ്സ്ക്രൈബർമാർക്ക് ലഭ്യമാകും.
യൂട്യൂബിനായുള്ള ഒരു പുതിയ കോൺവർസേഷൻ സെർച്ച് സവിശേഷതയാണ് ആസ്ക് യൂട്യൂബ്. നിലവിൽ 18 വയസിന് മുകളിലുള്ള ഉപയോക്താക്കളിൽ ഇത് പരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. യൂണിവേഴ്സൽ കാർട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ കൊമേഴ്സ് പ്രോട്ടോക്കോളിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ക്രോസ്-പ്ലാറ്റ്ഫോം ഷോപ്പിങ് ടൂളാണ്. ഇത് സെർച്ച്, ജെമിനി ആപ്പ്, യൂട്യൂബ്, ജിമെയിൽ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വാങ്ങലുകൾ ഒരൊറ്റ ഏകീകൃത ഇന്റർഫേസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു.
ഗൂഗിൾ പിക്സ്, ഡെയ്ലി ബ്രീഫ്, ജെമിനൈ ഫോർ സയൻസ്, ഗൂഗിൾ ഫ്ലോ
ഗൂഗിൾ പിക്സ്, ഡെയ്ലി ബ്രീഫ്, ജെമിനൈ ഫോർ സയൻസ്, ഗൂഗിൾ ഫ്ലോ എന്നിങ്ങനെ നാല് ടൂളുകൾ കൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാനോ ബനാന മോഡലിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു പുതിയ എഐ ഇമേജ് ക്രിയേഷൻ, എഡിറ്റിങ് ടൂളാണ് ഗൂഗിൾ പിക്സ്. കൃത്യമായ സൃഷ്ടിപരമായ നിയന്ത്രണം അനുവദിക്കുന്നതിന് ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ഓരോ ഘടകത്തെയും ഒരു വ്യക്തിഗത വസ്തുവായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് നിലവിൽ വിശ്വസനീയ പരീക്ഷകർക്ക് ലഭ്യമാണ്. വൈകാതെ വർക്ക്സ്പെയ്സിലെ ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ, അൾട്രാ സബ്സ്ക്രൈബർമാർക്ക് ഇത് ലഭ്യമാകും.
ഡെയ്ലി ബ്രീഫ് എന്നത് ജെമിനൈ ആപ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പുതിയ ഔട്ട്-ഓഫ്-ദി-ബോക്സ് ഏജന്റാണ്. ഇത് ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ ഇൻബോക്സ്, കലണ്ടർ, ടാസ്ക്കുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തമായ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ മോർണിങ് ഡൈജസ്റ്റിലേക്ക് സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ടവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുകയും ഡാറ്റ സംഗ്രഹിക്കുന്നതിനുപകരം അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ശാസ്ത്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഡീപ് തിങ്ക്, ഡീപ് റിസർച്ച് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഗൂഗിളിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള യുക്തിയും ഗവേഷണ കഴിവുകളും ജെമിനൈ ഫോർ സയൻസ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. ആന്റിഗ്രാവിറ്റി പോലുള്ള ഏജന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ 30-ലധികം പ്രധാന ലൈഫ് സയൻസ് ഡാറ്റാബേസുകളിലേക്കും ഉപകരണങ്ങളിലേക്കും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ലാബ്സ്, സയൻസ് സ്കിൽസ് എന്നിവയിലെ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സയൻസ് സ്കിൽസ് ഇപ്പോൾ ഗിറ്റ്ഹബിലും ആന്റിഗ്രാവിറ്റിയിൽ നേരിട്ട് ലഭ്യമാണ്.
സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകളും ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ഡേറ്റുകളും
രണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് XR സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകളും പരിപാടിയിൽ ഗൂഗിൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഹാൻഡ്സ്-ഫ്രീ സ്പീക്കൺ അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്ന ഓഡിയോ ഗ്ലാസുകളും, ഉപയോക്താവിന്റെ കാഴ്ചയിൽ നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ഗ്ലാസുകളുമാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഓഡിയോ ഗ്ലാസുകൾ ശരത്കാലത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്യും.
ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഹാലോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ ഇടത് കോണിൽ തത്സമയ AI ഏജന്റ് പ്രവർത്തനം പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഈ വർഷം അവസാനം ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് 17-നൊപ്പം എത്തും. ഓപ്പൺഎഐ, കകാവോ, ഇലവൻ ലാബ്സ് എന്നിവയുമായി സിന്തൈഡ് വാട്ടർമാർക്കിങ് പങ്കാളിത്തം ഗൂഗിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിന്റെ എഐ ഉള്ളടക്കത്തിലെ സുതാര്യത സംരംഭം വിപുലീകരിച്ചു. ഇത് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം 100 ബില്യണിലധികം ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
