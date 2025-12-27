ETV Bharat / technology

കോൺടാക്റ്റുകൾ, ഡ്രൈവ് ഫയലുകൾ, ഇമെയിലുകൾ, ഫോട്ടോകൾ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രവേശനത്തിൽ മാറ്റം വരാതെ ജിമെയിൽ വിലാസങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും.

Before this update, users with third-party email addresses (@yahoo.com or @outloook.com) where able to change their Gmail addresses.
Published : December 27, 2025 at 3:37 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ലോകം ജനങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലായതിൻ്റെ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നതാണ് ഗൂഗിളും സേവനങ്ങളും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നെറ്റിസൺസിന് വെർച്വൽ ലോകത്ത് മേൽവിലാസം നൽകിയ ഒന്നാണ് ജിമെയിൽ. തൊഴിൽപരമായ സേവനങ്ങൾ മുതൽ വിനോദത്തിന് വരെ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും ഇവ കൂടിയേ തീരൂ. എന്നാൽ ജി മെയിൽ സേവനങ്ങളിലുണ്ടായ പുതുക്കിയ പരിഷ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സൈബറിടത്തെ പ്രധാന ചർച്ചകൾ.

കോൺടാക്റ്റുകൾ, ഡ്രൈവ് ഫയലുകൾ, ഇമെയിലുകൾ, ഫോട്ടോകൾ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ഗൂഗിൾ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രവേശനത്തിൽ മാറ്റം വരാതെ ജിമെയിൽ വിലാസങ്ങളിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമന്നതാണ് പുതിയ പരിഷ്‌കാരം.

Representative Image (Getty Images)

മുൻപ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇമെയിൽ വിലാസം മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്‌ടിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ പുതുയൊരു അക്കൗണ്ട് നിർമിക്കാതെ തന്നെ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന സവിശേഷതയും പുതിയ പരിഷ്‌കാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Representative Image (Getty Images)

പരിഷ്‌കരിച്ച നയപ്രകാരം വിലാസം മാറ്റുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ പഴയ വിലാസം അപരനാമമായി നിലനിൽക്കുമെന്നും മുൻ വിലാസത്തിലേക്ക് അയച്ച എല്ലാ ഇമെയിലുകളും ഇൻബോക്‌സിൽ എത്തുന്നത് തുടരുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. കൂടാതെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ്, മാപ്പുകൾ, യൂട്യൂബ് പോലുള്ള ഗൂഗിളിൻ്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുൻ വിലാസം ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ജിമെയിൽ വിലാസം മാറ്റുന്നതെങ്ങനെ?

ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് തുറന്നതിന് ശേഷം ഇടതുവശത്തുള്ള മെനുവിലെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്‌ത് ഇമെയിലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഇ മെയിൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഓപ്‌ഷൻ ലഭ്യമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ഇ മെയിൽ വിലാസം മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് അർഥമാക്കുന്നത്.

സാധ്യമാകുന്നു എങ്കിൽ മെയിലിന് സമീപമുള്ള എഡിറ്റ് എന്ന ഓപ്‌ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് പുതിയ ജിമെയിൽ വിലാസം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വിലാസമാകരുത്. തുടർന്ന് സേവ് ചെയ്യുക.

മാറ്റങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ഓൺ സ്ക്രീൻ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. മുൻ ഇ മെയിൽ വിലാസം പകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ പുതിയ മേൽ വിലാസങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ഇ മെയിലുകൾ പഴയ വിലാസത്തിലും എത്തുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ജി മെയിൽ വിലാസം മാറ്റാനാകൂ. പരമാവധി മൂന്ന് തവണ മാത്രമേ ജി മെയിൽ ഐഡി വ്യത്യസപ്പെടുത്താനാകൂ. പുതുക്കിയ ഇമെയിൽ വിലാസമുള്ള അക്കൗണ്ട് ഉപഭോക്താവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

ജിമെയിൽ മാറിയതിന് ശേഷം ചില ഗൂഗിൾ സേവനങ്ങൾക്ക് (ക്രോം ബുക്ക്‌സ്, റിമോട്ട് ഡെസ്‌ക്ടോപ്പ്, ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻഇൻ ചെയ്യാനാകുന്ന ആപ്പുകൾ) ചെറിയ തരത്തിലുള്ള തടസം ഉണ്ടായേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആപ്പുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ഡാറ്റ ബാക്ക് അപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഗൂഗിൾ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

