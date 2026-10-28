തത്സമയം വിർച്വൽ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ 'ജീനി 4'; പുത്തൻ എഐ മോഡലുമായി ഗൂഗിൾ ഡീപ്പ്മൈൻഡ്
യഥാർത്ഥമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വീഡിയോയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനും, ഓരോ ചലനങ്ങളും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താനും, ശബ്ദങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങളും ഒരേസമയം നിയന്ത്രിക്കാനും ജീനി 4 എഐ മോഡലിന് കഴിയും.
Published : October 28, 2026 at 4:07 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിളിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗമായ ഡീപ്പ്മൈൻഡ് 'ജീനി 4' എന്ന പേരിൽ പുതിയ എഐ മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചു. സാധാരണ എഐ മോഡലുകളെപ്പോലെ വെറും ചിത്രങ്ങളോ വീഡിയോകളോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം, യഥാർത്ഥമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും വീഡിയോകളും നിർമിക്കാൻ പുതിയ മോഡലിന് കഴിയും. അതിനാൽ തന്നെ ഇതിനെ 'വേൾഡ് മോഡൽ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.
യഥാർത്ഥമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിർമിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനും, ഓരോ ചലനങ്ങളും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താനും, ശബ്ദങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങളും ഒരേസമയം നിയന്ത്രിക്കുകയും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തത്സമയം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും പുതിയ മോഡലിന് കഴിയും.
ഡീപ്മൈൻഡ് ആണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഗവേഷണവും വികസനവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഡീപ്മൈൻഡിന്റെ എഐ ഗവേഷണത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ചുവടുവെപ്പായി ജീനി 4നെ കണക്കാക്കാം.
ലഭ്യത
പുതിയ എഐ മോഡലായ ജീനി 4 നിലവിൽ റിസർച്ച് പ്രിവ്യൂ ഘട്ടത്തിലാണ് ഉള്ളത്. വിശ്വസ്തരായ ടെസ്റ്റർമാർക്കായി ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഇവരിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. പിന്നീട് മാത്രമേ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കായി പുറത്തിറക്കൂ. പ്രോജക്റ്റ് ജീനി വഴി ഗൂഗിൾ എഐ അൾട്രാ പ്ലാനുകളിലൂടെയാണ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇതിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുക. കൂടാതെ ജെമിനി API, ഗൂഗിൾ AI സ്റ്റുഡിയോ എന്നിവയിലൂടെ ഡെവലപ്പർമാർക്കും ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പ്രവേശനം നേടാം. പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഒരു 'വെയ്റ്റ്ലിസ്റ്റ്' ഇപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.
This is Genie 4, our most realistic and interactive world model yet. 🌐 Explore dynamic environments in real time to see how the scene responds, sounds, and how the people in it move, react, and speak.— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) October 27, 2026
എങ്ങനെയാണ് ജീനി 4 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനൈ എഐ മോഡലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ജീനി 4 നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകം എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു, എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നത് ഗൂഗിളിന്റെ തന്നെ വീഡിയോ നിർമ്മാണ, എഡിറ്റിങ് മോഡലായ ജെമിനൈ ഓമ്നി ഇതിനകം തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇതും യഥാർത്ഥ ലോകത്തെപ്പോലെയുള്ളവ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.
അതേസമയം മറ്റ് ജെമിനൈ മോഡലുകൾ യുക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ യുക്തിപരവും യഥാർത്ഥ ലോകത്തോട് സമാനമായതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ ജീനി 4ന് കഴിയും. ഉപയോക്താക്കൾ ഒരു രംഗം നിർമിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, തുടർന്ന് ചുറ്റും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും, എന്ത് ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുവെന്നും, കഥാപാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ ചലിക്കുന്നുവെന്നും, എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുവെന്നും ജീനി 4 തീരുമാനിക്കുന്നു.
എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം?
സാധാരണ കീബോർഡ് ഇൻപുട്ടുകളും ലളിതമായ ടെക്സ്റ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ജീനി 4-ൽ നിർമിക്കുന്ന കണ്ടന്റിലെ ചുറ്റുപാടുകളെ തത്സമയം നിയന്ത്രിക്കാനാകും. കാലാവസ്ഥ മാറ്റുക, ക്യാമറയുടെ ആംഗിം മാറ്റുക, പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളെ കൊണ്ടുവരിക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആയി ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഉപയോക്താക്കളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജെമിനൈ മനസ്സിലാക്കുകയും, നിലവിലെ രംഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അവയെ മാറ്റം വരുത്തി തത്സമയം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
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