ഡിജിറ്റൽ താരമാകാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ; മുഖവും ശബ്ദവും ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിൾ ജെമിനൈയിൽ എഐ അവതാറുകൾ നിർമ്മിക്കാം
18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വ്യക്തിഗത ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്കാണ് നിലവിൽ ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാകുക. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക.
Published : October 31, 2026 at 7:44 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്വന്തം മുഖവും ശബ്ദവും ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പേഴ്സണൽ എഐ അവതാറുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പുത്തൻ ഫീച്ചർ ഗൂഗിൾ ജെമിനൈയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയെത്തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നായാണ് സാങ്കേതിക ലോകം പുതിയ അപ്ഡേറ്റിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഈ അവതാറുകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതുവഴി സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ സഹപ്രവർത്തകർക്കോ, നിങ്ങളുടെ അവതാർ രൂപം സ്വന്തം സൃഷ്ട്ടികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അവസരം ലഭിക്കും.
എന്താണ് ജെമിനൈ പേഴ്സണൽ അവതാറുകൾ
ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖത്തിന്റെയും ശബ്ദത്തിന്റെയും ഘടകങ്ങളെടുത്ത്, ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രതിരൂപത്തെയാണ് ജെമിനൈ പേഴ്സണൽ അവതാറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ സൃഷ്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഈ അവതാർ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും നിർമ്മിക്കാം. ഗൂഗിളിന്റെ നാനോ ബനാന, ജെമിനൈ ഓമ്നി എന്നീ രണ്ട് എഐ ടൂളുകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നാനോ ബനാന ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും, ജെമിനൈ ഓമ്നി വീഡിയോകൾ നിർമ്മിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
ആർക്കൊക്കെ ലഭ്യമാകും?
18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വ്യക്തിഗത ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്കാണ് നിലവിൽ ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാകുക. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ മാത്രമാത്രമേ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകൂ. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, യുകെ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഒഴികെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിൽ ഗൂഗിൾ ഐ പ്ലാൻ ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഫീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം. ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കം നിർമ്മിക്കുന്ന യൂട്യൂബർമാർക്കും ക്രിയേറ്റർമാർക്കും വലിയ രീതിയിൽ സമയം ലാഭിക്കാനും, വ്യത്യസ്തമായ കൊളാബറേഷൻ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനും ഈ പുതിയ എഐ അവതാർ ഫീച്ചർ വഴി സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
You can now create and share your avatar in Gemini to star in images and videos with friends. Share your personal avatars, tag each other in prompts, and maintain character and voice consistency. Plus, you're in control and can add or remove anyone's access whenever you want.— Google Gemini (@GeminiApp) October 29, 2026
ജെമിനൈ അവതാർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം?
ജെമിനൈ ആപ്പോ വെബ്സൈറ്റോ വഴി വളരെ ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അവതാർ നിർമ്മിക്കാം. ഇതിനായുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
സ്റ്റെപ്പ് 1: ജെമിനൈ ആപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റോ തുറക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 2: ആപ്പിലോ സെറ്റിങ്സിലോ ഉള്ള 'പേഴ്സണൽ അവതാർസ്' വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുക.
സ്റ്റെപ്പ് 3: പുതിയ അവതാർ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 4: സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന QR കോഡ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യുക.
സ്റ്റെപ്പ് 5: മുഖവും ശബ്ദവും പകർത്തുക. ഇതിനായി വീഡിയോ, ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നല്ല വെളിച്ചമുള്ളതും ശാന്തവുമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങളുടെ മുഖം വ്യക്തമായി കാണാമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള മുഖത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളോ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളോ പകർത്താൻ സ്ക്രീനിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുക. ഇതുപോലെ നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദവും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ജെമിനൈക്ക് കൃത്യമായ സാമ്പിൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 6: നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിങുകൾ സമർപ്പിക്കുക. ജെമിനൈ അവ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ അവതാർ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും.
സ്റ്റെപ്പ് 7: ഇത് പൂർത്തിയായാൽ ജെമിനൈയിൽ ത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അവതാർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ അവതാർ പങ്കിടുകയും നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ജിമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് ക്ഷണക്കത്ത് അയച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുമായി അവതാർ പങ്കിടാം. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ, അവർക്ക് സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഈ അവതാർ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇനി, ഒരു ഉപയോക്താവിന് തന്റെ അവതാർ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ, ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
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