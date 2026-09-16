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മനുഷ്യരെ പോലെ ചിന്തിക്കും, സംസാരിക്കും: ജെമിനൈ പിന്തുണയിൽ പുത്തൻ വോയ്‌സ് എഐ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കി ഗൂഗിൾ

ജെമിനി 3.8 ലൈവ്, ജെമിനൈ 3.8 ലൈവ് എക്സ്റ്റൻഡഡ് തിങ്കിങ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വോയ്‌സ് എഐ മോഡലുകളാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായ സംഭാഷണങ്ങൾക്കും സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഗൂഗിൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തവയാണ് ഇവ.

GOOGLE GEMINI VOICE AI GEMINI VOICE AI MODEL ജെമിനൈ GEMIN LIVE API
Both Gemini 3.8 Live and Extended Thinking will be available for all users in Search Live and Gemini Live, respectively. (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2026 at 3:50 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഏറ്റവും പുതിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് മോഡലുകളുമായി ഗൂഗിൾ. ജെമിനൈ 3.8 ലൈവ്, ജെമിനൈ 3.8 ലൈവ് എക്സ്റ്റൻഡഡ് തിങ്കിങ് എന്നിങ്ങനെ ശബ്‌ദത്തിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്താവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് വോയ്‌സ്-ഇന്‍ററാക്ഷൻ മോഡലുകളായി ഇവയെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിക്കാനും ഒരേസമയം പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഇവയിൽ പുരോഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ മോഡലുകളിൽ സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പുതിയ മോഡലുകളിലെ സംഭാഷണങ്ങൾ മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ സ്വാഭാവികവും മികച്ചതുമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ മനുഷ്യരുമായി സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ സ്വാഭാവികമായി പുതിയ മോഡലുകളോട് സംസാരിക്കാനാകും.

കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വിപുലമായ ഉപയോഗം സാധ്യമാണെന്നതാണ് പുതിയ മോഡലുകളുടെ പ്രത്യേകത. ഇതിന് ഉപയോക്താക്കൾ പറയുന്നത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും, സ്ക്രീനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും, വളരെ പെട്ടെന്ന് മറുപടി നൽകാനും കഴിയും.

അതേസമയം പുതിയ മറ്റൊരു മോഡലായ ജെമിനൈ 3.8 ലൈവ് എക്സ്റ്റൻഡഡ് തിങ്കിങ് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്. മികച്ച ബുദ്ധിശക്തിയും ഘട്ടംഘട്ടമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തമായ ശേഷിയും ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഡെവലപ്പർമാർക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ-റെഡി വോയ്‌സ് ഏജന്‍റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഈ രണ്ട് മോഡലുകളും സഹായിക്കും. ജെമിനൈ ആപ്പ്, ഗൂഗിൾ വർക്ക്‌സ്‌പേസ്, സെർച്ച് എന്നിവയിൽ വോയ്‌സ് അധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാനും ഇവ സഹായിക്കും.

പ്രകടനവും സവിശേഷതകളും

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അനാലിസിസിന്‍റെ സ്‌പീച്ച്-ടു-സ്‌പീച്ച് ക്വാളിറ്റി ഇൻഡക്‌സിൽ ജെമിനൈ 3.8 ലൈവ് എക്സ്റ്റൻഡഡ് തിങ്കിങ് 82.6 സ്കോർ നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ടി-വോയിസിൽ 68.6 ശതമാനവും സിയറയുടെ ടി-വോയിസ് ബാങ്കിങ് ബെഞ്ച്മാർക്കിൽ 35.1 ശതമാനവും ബിഗ് ബെഞ്ച് ഓഡിയോയിൽ 97.7 ശതമാനവും ഈ മോഡൽ സ്‌കോർ ചെയ്‌തു. മറ്റ് എഐ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ന്യായമായ വിലയിലാണ് ജെമിനൈ 3.8 ലൈവ് എക്സ്റ്റൻഡഡ് തിങ്കിങ് മോഡൽ വരുന്നത്.

സ്‌പീച്ച് ഏജന്‍റ് അരീനയിൽ ജെമിനൈ 3.8 ലൈവ് രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി. ഈ മോഡലും വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭ്യമാണ്. സർവീസ് നൗവിന്‍റെ അവ-ബെഞ്ച് പരിശോധനയിൽ, കൃത്യതയും സംഭാഷണ നിലവാരവും തമ്മിലുള്ള മികച്ച സന്തുലിതാവസ്ഥ ഈ രണ്ട് മോഡലുകളും പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ജെമിനൈ 3.8 ലൈവ് വിഷ്വൽ ഇൻപുട്ടുകൾ തത്സമയം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സന്ദർഭോചിതമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. 97 ഭാഷകൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയാനും സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ഭാഷകൾ മാറ്റാനും ഇതിന് കഴിയും. ടൂളുകളും API കോളുകളും ബാക്ക്‌ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ, ജോലികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാതെ തന്നെ ഈ മോഡലിന് സംസാരിക്കുന്നത് തുടരാനാകും.

എക്സ്റ്റൻഡഡ് തിങ്കിങ് മോഡലിന് ചിന്തിക്കുന്നതിനിടയിലും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ടാസ്‌ക് നൽകിയാൽ ഘട്ടംഘട്ടമായുള്ള ജോലികളുടെ പുരോഗതി തത്സമയം കാണിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും. ഗൂഗിൾ വർക്ക്‌സ്‌പേസ് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ഈ സവിശേഷത ലഭ്യമാണ്.

ഡെവലപ്പർമാർക്കും ഉപയോക്താക്കൾക്കും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

Gemini Live API വഴി ഡെവലപ്പർമാർക്ക് Agora, Fishjam, LangChain, LiveKit, Pipecat, Vercel, Vision Agents തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ഈ മോഡലുകൾ ലഭ്യമാവും. തത്സമയ മീഡിയ സ്ട്രീമിങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളാണ് ഇവ. Salesforce, Genspark, Lumeris തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും ഈ മോഡലുകളുടെ കുറഞ്ഞ ലേറ്റൻസി (പ്രതികരണ വേഗത), പ്രവർത്തനക്ഷമതയിലെ സുഗമത, ടൂൾ-കോളിംഗ് ശേഷി എന്നിവയെ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മോഡലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാ ഓഡിയോയിലും SynthID വാട്ടർമാർക്ക് പതിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. AI ഉള്ളടക്കം തിരിച്ചറിയാനും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയാനുമാണ് ഈ വാട്ടർമാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ജെമിനൈ 3.8 ലൈവ് നിലവിൽ Gemini API-യിലും ഗൂഗിൾ എഐ സ്റ്റുഡിയോയിലും ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ലഭ്യമാണ്. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി ജെമിനൈ എന്‍റർപ്രൈസിൽ പ്രൈവറ്റ് പ്രിവ്യൂ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സെർച്ച് ലൈവും ലഭ്യമാണ്. എക്സ്റ്റൻഡഡ് തിങ്കിങ് മോഡലും ഡെവലപ്പർമാർക്കായി Gemini API-യിലും ഗൂഗിൾ എഐ സ്റ്റുഡിയോയിലും ലഭ്യമാണ്. ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ, അൾട്ര വരിക്കാർക്ക് വർക്ക്‌സ്‌പേസിലെ ഡോക്‌സിൽ ഇത് ലഭ്യമാകുന്നു. എല്ലാ ഗൂഗിൾ എഐ വരിക്കാർക്കും ജിമെയിലിലും കീപ്പിലും ഇതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ജെമിനൈ ലൈവ് ആപ്പിലും ഈ സവിശേഷത ലഭ്യമാണ്.

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