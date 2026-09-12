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ഫിറ്റ്‌ബിറ്റ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇനി മുതൽ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധം: പഴയ ഡാറ്റ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ...

ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് ആപ്പിന്‍റെ പുതിയ 5.08 പതിപ്പ് ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. പഴയ ഫിറ്റ്‌ബിറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടരുന്നവർ തുടർന്നും സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാവാനും ഡാറ്റകൾ നഷ്‌ട്ടമാവാതിരിക്കാനും പുതിയ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കണം.

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The latest Fitbit update (version 5.8) is available for download on both Android and iOS devices. (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 12, 2026 at 5:25 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പഴയ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഫിറ്റ്‌ബിറ്റ് ആപ്പ് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഗൂഗിൾ പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കി. 'ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത്' എന്ന പേരിലേക്ക് മാറ്റിയ ഫിറ്റ്‌ബിറ്റ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇനി മുതൽ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധമാണ്. പഴയ അക്കൗണ്ടിലെ വിവരങ്ങൾ പുതിയതിലേക്ക് മാറ്റാൻ അനുവദിച്ച സമയവും അവസാനിച്ചതായി ഗൂഗിൾ അറിയിച്ചു.

2021-ലാണ് ഗൂഗിൾ ഫിറ്റ്‌ബിറ്റ് കമ്പനി സ്വന്തമാക്കിയത്. തുടർന്ന് ഫിറ്റ്‌ബിറ്റ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധമാണെന്ന് കമ്പനി പലതവണ ഉപയോക്താക്കളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പഴയ ഫിറ്റ്‌ബിറ്റ് ആപ്പിലെ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ പുതിയ ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് ആപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ കമ്പനി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ധാരാളം സമയവും നൽകിയിരുന്നു. മേയ് മാസത്തോടെയാണ് ഇതിന്‍റെ സമയപരിധി അവസാനിച്ചത്. ഇപ്പോൾ പഴയ ഫിറ്റ്‌ബിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഗൂഗിൾ പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് ആപ്പിന്‍റെ 5.08 പതിപ്പിലെ അപ്‌ഡേറ്റ് വിവരങ്ങളിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റിലൂടെ ആപ്പിലെ ചില സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്‌ഡേറ്റിന് ശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനാകൂ. പഴയ ഫിറ്റ്‌ബിറ്റ് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ഇനി സാധുതയുള്ളതായിരിക്കില്ല. പഴയ അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാത്ത പക്ഷം ഡാറ്റ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അപ്‌ഡേറ്റിൽ പുതുതായി ലഭിക്കുന്നതെന്ത്?

ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് ആപ്പിന്‍റെ 5.08 പതിപ്പ് ഉപയോക്തൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നുണ്ട്. മുൻപ് പഴയ ഫിറ്റ്‌ബിറ്റ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ ചില ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ പ്രശ്‌നത്തിന് ഇപ്പോൾ പരിഹാരം കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്താണ് ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് ആപ്പ്?

ദൈനംദിന ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണത്തിനും പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തതാണ് ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് ആപ്പ്. ഫിറ്റ്‌നെസ് ട്രാക്കിങ്, ഉറക്കം വിലയിരുത്തൽ, ഹൃദയാരോഗ്യ നിരീക്ഷണം, സ്‌ട്രസ് ചെക്കിങ്, ഹെൽത്ത് ഡാഷ്‌ബോർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ആപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാകും.

ഫിറ്റ്‌ബിറ്റ് ആപ്പിലെ ട്രാക്കിങ് സൗകര്യങ്ങളെ ഗൂഗിളിന്‍റെ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് ഗൂഗിൾ ഈ ആപ്പ് പരിഷ്‌ക്കരിച്ചതും പുനർനാമകരണം ചെയ്‌തതും. ടുഡേ (today), ഫിറ്റ്നസ്, സ്ലീപ്പ്, ഹെൽത്ത് എന്നിങ്ങനെ നാല് പ്രധാന ടാബുകൾ ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. ജെമിനൈ നൽകുന്ന ഓപ്‌ഷണലായ പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകൾ ഈ ആപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ അനുയോജ്യമായ വർക്കൗട്ട് പ്ലാനുകളും വ്യക്തിഗത വെൽനസ് വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നു.

ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് ആപ്പിന്‍റെ പുതിയ 5.08 പതിപ്പ് ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. പഴയ അക്കൗണ്ട് തുടരുന്നവർ ഫിറ്റ്‌ബിറ്റ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാവാനും പഴയ ആപ്പിലെ ഡാറ്റകൾ നഷ്‌ട്ടമാവാതിരിക്കാനും എത്രയും വേഗം പുതിയ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കണം.

ഫിറ്റ്‌ബിറ്റ് ഡാറ്റ ഗൂഗിൾ ഹെൽത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതെങ്ങനെ?

  • പഴയ Fitbit ആപ്പ് ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിലേക്ക് (പതിപ്പ് 5.08) അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുക.
  • നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ Google Health ആപ്പ് തുറക്കുക.
  • 'Get started' അല്ലെങ്കിൽ 'Move account' എന്നതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
  • 'Next' തിരഞ്ഞെടുത്ത്, നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന Google അക്കൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങളും തേർഡ്-പാർട്ടി ആപ്പുകളും ഉപകരണങ്ങളും പരിശോധിച്ച് 'Continue' എന്നതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
  • Googleന്‍റെ സ്വകാര്യതാ വിവരങ്ങൾ വായിച്ച ശേഷം 'Agree and move' എന്നതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

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