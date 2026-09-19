ETV Bharat / technology

ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടോ? സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടെ മൂന്ന് കമ്പനികൾ ഹാക്ക് ചെയ്‌ത് ഗൂഗിളിന്‍റെ ജൈമിനൈ

സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് മൂന്ന് കമ്പനികളുടെയും സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ജെമിനൈ എഐ അനധികൃതമായി കടന്നുകയറിയത്. സിസ്റ്റങ്ങൾ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ ഗൂഗിളിന്‍റെ എഐ മോഡൽ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

GOOGLE GEMINI SECURITY TEST IRREGULAR GEMINI AI TESTING GEMINI AI HACK ജെമിനൈ
Irregular conducted the cybersecurity test on Google's Gemini in May.) (Image Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 5:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ജെമിനൈ എഐ മോഡൽ മൂന്ന് കമ്പനികളുടെ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഹാക്ക് ചെയ്‌തതായി ഗൂഗിൾ. സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് മൂന്ന് കമ്പനികളുടെയും സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് അനധികൃതമായി കടന്നുകയറിയതെന്ന് ഗൂഗിൾ സമ്മതിച്ചു. ടെക് ഭീമൻ ഗൂഗിളിന്‍റെ എഐ സ്വയം പ്രവർത്തിച്ച് പുറത്തുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുകൂടുന്ന സംഭവം ഇതാദ്യമാണ്. മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന ഈ സംഭവം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 'ദ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ' ആണ്.

ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ സുരക്ഷ പരിശോധിക്കുന്ന 'ഇറെഗുലർ' എന്ന സ്വതന്ത്ര കമ്പനി നടത്തിയ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിലാണ് ജെമിനൈ എഐ മോഡൽ കമ്പനികളുടെ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഹാക്ക് ചെയ്‌തതായി കണ്ടെത്തിയത്. വ്യാജ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ജെമിനൈക്ക് തെറ്റായ രീതിയിൽ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. പരിശോധനാ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം, പുറത്തുള്ള യഥാർത്ഥ കമ്പനികളുടെ സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് ഈ മോഡൽ കടന്നുകയറുകയായിരുന്നു.

എങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു?

ഒന്നാമത്തെ കമ്പനിയുടെ പാസ്‌വേഡ് ഊഹിച്ച് കണ്ടെത്തുകയും അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു യഥാർത്ഥ കമ്പനിയുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയുമായിരുന്നു. മറ്റ് രണ്ട് കമ്പനികളിലും പൊതുവായി ലഭ്യമായ ഓൺലൈൻ രേഖകളിൽ നിന്ന് ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമായ സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുകയറുകയും ആണ് ചെയ്‌തത്.

അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചത്

അതേസമയം ഈ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ തങ്ങളുടെ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് മോഡൽ കരുതിയതെന്ന് ഗൂഗിളിന്‍റെ സെക്യൂരിറ്റി എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഹെതർ അഡ്‌കിൻസ് പറഞ്ഞു. ഓരോ തവണയും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ജെമിനൈ സ്വയം പ്രവർത്തനം നിർത്തിയെന്ന് ഗൂഗിൾ അറിയിച്ചു. ഇത് എഐ മോഡൽ അതിന്‍റെ പരിശീലനത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചതിന്‍റെ സൂചനയല്ലെന്നും, തങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ ഇക്കാര്യം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കരുതിയതായും കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മറ്റ് എഐ കമ്പനികളെയും ബാധിച്ച അതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇതിനും കാരണമായതെന്ന് കമ്പനി വക്താവ് പറഞ്ഞു; "ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പരിഹരിച്ചതാണ്," എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ ബാധിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ എഐ ലാബുകളെയും കമ്പനി ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചിരുന്നു.

മറ്റ് എഐ ലാബുകളെയും ബാധിച്ചു

ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ടായ രേയൊരു കമ്പനി ഗൂഗിൾ മാത്രമല്ല. മെറ്റ, ആന്ത്രോപിക്, ഓപ്പൺഎഐ എന്നിവയും 'ഇറെഗുലർ' നടത്തിയ പരിശോധനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമാനമായ രീതിയിൽ സിസ്റ്റം പരിധികൾ ലംഘിച്ച സംഭവങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷിതമായ പരിശോധനാ പരിധിയിൽ നിന്ന് എഐ നിയന്ത്രിതാതീതമാവുകയോ വിപുലമായ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം തങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മെറ്റ അറിയിച്ചു. എഐ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ സുരക്ഷിതമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗ്ഗങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് തങ്ങളെന്ന് 'ഇറെഗുലർ' വ്യക്തമാക്കി.

കമ്പനികളുടെ യഥാർത്ഥ സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്കാണ് കടന്നുകയറുന്നത് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ആന്ത്രോപിക് കമ്പനിയുടെ 'ക്ലോഡ്' മോഡൽ പ്രവർത്തനം നിർത്തിയില്ല. ടെസ്റ്റിംഗിനിടെ എഐ മോഡലുകൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഇന്‍റനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയും അപ്രതീക്ഷിതമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തതായി ഇതിനുമുമ്പ് ഓപ്പൺഎഐ കമ്പനിയും സമ്മതിച്ചിരുന്നു. സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ കാരണം ഒരു ഗവേഷകൻ രാജി വെച്ചതിന് പിന്നാലെ ആന്ത്രോപിക് കമ്പനി ഇതുപോലെയുള്ള നാലാമത്തെ ഹാക്കിങ് സംഭവം കൂടി നടന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എഐ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇന്‍റർനെറ്റ് പ്രവേശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് എത്രത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ പുതിയ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നത്. എഐ സംവിധാനങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ഗുരുതരമായ അപകടസാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട്, എഐയുടെ വികസന വേഗത കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആന്ത്രോപിക് സിഇഒ ഡാരിയോ അമോദി ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു.

ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ സാം ആൾട്ട്മാനും ഇലോൺ മസ്കും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ നൽകി. എന്നിരുന്നാലും, ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമല്ല. ചൈനയ്‌ക്കെതിരായ മുൻതൂക്കം അമേരിക്കയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നതിലാണ് തനിക്ക് കൂടുതൽ ആശങ്കയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട്, എഐ വികസനത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്ന ആശയത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു.

Also Read:

  1. തിടുക്കത്തിലല്ല, ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം: മ്യൂസിന്‍റെ റിലീസ് വൈകിയതിന് പിന്നിൽ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളെന്ന് സക്കർബർഗ്
  2. 'എഐ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നമായി കണക്കാക്കണം, നവീകരണത്തിന് തടസ്സമാകരുത്': ജെൻസൻ ഹുവാങ്
  3. എഐ വികസനം മനുഷ്യരാശിക്ക് ഗുണകരം; പുതിയ പദ്ധതികൾ വിശദീകരിച്ച് സുന്ദർ പിച്ചൈ

TAGGED:

GOOGLE GEMINI SECURITY TEST
IRREGULAR GEMINI AI TESTING
GEMINI AI HACK
ജെമിനൈ
GEMINI AI HACKED THREE COMPANIES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.