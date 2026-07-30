ഗൂഗിൾ പേയിൽ ഇനി എഐ വിപ്ലവം; ചെലവുകൾ ഇനി കൃത്യമായി കണക്കുവെക്കാൻ 'ആസ്ക് ഗൂഗിൾ പേ'
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും പുതിയ സംഭാഷണ അനുഭവം വാർത്തെടുക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലെക്സ് ബൈ ഗൂഗിൾ പേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓഫറുകൾക്കായി ടെക് ഗയ്ൻ്റ് എസ്ബിഐയുമായി പങ്കാളിത്തവും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : July 30, 2026 at 3:42 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ചെലവ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും പണം ലാഭിക്കാനും ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഗൂഗിൾ ആസ്ക് ഗൂഗിൾ പേ എഐ അസിസ്റ്റൻ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതായി ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗൂഗിൾ പേ ആപ്പിലാണ് ഈ പുതിയ ജെമിനി-പവർഡ് എഐ അസിസ്റ്റൻ്റ് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നന്നായി മനസിലാക്കാനും പുതിയ സംഭാഷണ അനുഭവം വാർത്തെടുക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലെക്സ് ബൈ ഗൂഗിൾ പേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓഫറുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ടെക് ഗയ്ൻ്റ് എസ്ബിഐയുമായി പങ്കാളിത്തം പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തന സജ്ജമായ എഐ ഏജൻ്റായ ജെമിനി സ്പാർക്കിനെയും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചു.
എന്താണ് ആസ്ക് ഗൂഗിൾ പേ
Gemini Spark is your new 24/7 personal AI agent.— Google Gemini (@GeminiApp) May 19, 2026
Give it a task and it works autonomously in the background, even if your phone and laptop are turned off. You choose to turn it on and it's designed to check with you before taking major actions. #GoogleIO
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പണം ഏതുവിധത്തിലാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാനും അവരുടെ സാമ്പത്തികം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാനും വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഒരു ഓപ്റ്റ്-ഇൻ അനുഭവമാണ് ആസ്ക് ഗൂഗിൾ പേ. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ചെലവ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും സേവിങ്സ് ടിപ്പുകൾ നേടാനും യാത്രാ ചെലവുകൾക്ക് ശരിയായ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കണ്ടെത്തുന്നത് പോലുള്ള അനുയോജ്യമായ ഓഫറുകൾ തിരിച്ചറിയാനും എസ്ഐപികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുകൾ പോലുള്ള സാമ്പത്തിക ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇതുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഗൂഗിൾ പേയുമായുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയം സേർച്ച് ഹിസ്റ്ററികളെയും ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഡാറ്റയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തിഗതമായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും. 10 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമായ ആസ്ക് ഗൂഗിൾ പേയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക പദങ്ങൾ ഡീകോഡ് ചെയ്യാനും നികുതി വ്യവസ്ഥകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസിലാക്കാനും സംയുക്ത പലിശ പോലുള്ള ആശയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനും മറ്റും കഴിയും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോയ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.
ഗൂഗിൾ ഫ്ലെക്സ് എസ്ബിഐ കാർഡ്
2025 ഡിസംബറിൽ ആക്സിസ് ബാങ്കുമായി സഹകരിച്ച് ഗൂഗിൾ അവരുടെ ആദ്യത്തെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഫ്ലെക്സ് ബൈ ഗൂഗിൾ പേ പ്രഖ്യാപിച്ചു. റുപേ നെറ്റുവർക്കിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ സൗജന്യ ഡിജിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി യുപിഐ പേയ്മെൻ്റുകൾ നടത്താൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു. ലഭ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗൂഗിൾ പേ ഫ്ലെക്സ് എസ്ബിഐ കാർഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ എസ്ബിഐ കാർഡിനെ പങ്കാളിയായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ വിസ പേയ്മെൻ്റ് നെറ്റ്വർക്കും ഇതിനൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള കാർഡ് പോലെ പുതിയതിനായുള്ള അപേക്ഷയും ഗൂഗിൾ പേ ആപ്പിനുള്ളിൽ യാതൊരു ഭൗതിക രേഖകളുമില്ലാതെ ലഭ്യമാണ്. റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാമും സമാനമാണ്. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ വാങ്ങലുകൾക്ക് സ്റ്റാറുകൾ നേടാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഇവിടെ 1 സ്റ്റാർ 1 രൂപയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. ഒരു പുതിയ കാർഡ് പങ്കാളിക്ക് പുറമേ, ഫ്ലെക്സ് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഒരു പുതിയ ആനുകൂല്യം ഗൂഗിൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം, ഒരു വർഷത്തേക്ക് 50 ശതമാനം കിഴിവിലും രാജ്യത്തെ പിക്സൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണിയിലും കിഴിവുകളിലും ഗൂഗിൾ എഐ പ്ലസ് പ്ലാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു.
ജെമിനി സ്പാർക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു
ഗൂഗിൾ ആദ്യമായി ജെമിനി സ്പാർക്ക് 2026 മെയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. യുഎസിലെ ഗൂഗിൾ എഐ അൾട്രാ സബ്സ്ക്രൈബർമാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു പ്രാരംഭ റിലീസ്. എന്നാൽ ഗൂഗിൾ എഐ അൾട്രാ, പ്രോ സബ്സ്ക്രൈബർമാർക്ക് വേണ്ടി ദിവസം മുഴുവൻ പ്രവർത്തന സജ്ജമായ പേഴ്സണൽ എഐ ഏജൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു.
ജെമിനി 3.5 ഫ്ലാഷ് നൽകുന്ന എഐ ഏജൻ്റിന് ഉപയോക്താക്കളുടെ കമാൻഡുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും സമയമെടുക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും കഴിയും. ഉപയോക്താക്കളുടെ ലാപ്ടോപ്പോ ഫോണോ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ പോലും സ്പാർക്ക് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിശബ്ദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, വിപുലമായ സജ്ജീകരണ ആവശ്യകതകളൊന്നുമില്ലാതെ ജിമെയിൽ, ഡോക്സ്, ഷീറ്റുകൾ പോലുള്ള ഗൂഗിൾ വർക്ക്സ്പെയ്സ് ടൂളുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
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