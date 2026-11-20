ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് സൗരോർജ്ജത്തിൽ ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കും: ബ്ലൂ ഒറിജിനുമായി കൈകോർത്ത് ഗൂഗിൾ
'പ്രൊജക്റ്റ് സൺക്യാച്ചർ' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഗൂഗിളിന്റെ എഐ ചിപ്പുകൾ ബ്ലൂ ഒറിജിന്റെ റോക്കറ്റിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയയ്ക്കുന്നത്. സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് എഐ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
Published : November 20, 2026 at 8:46 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 'പ്രൊജക്റ്റ് സൺക്യാച്ചർ' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ബ്ലൂ ഒറിജിന്റെ റോക്കറ്റിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ചെറിയ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ അയയ്ക്കാനൊരുങ്ങി ഗൂഗിൾ. ആമസോൺ സ്ഥാപകൻ ജെഫ് ബെസോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക കമ്പനിയായ ബ്ലൂ ഒറിജിനുമായി കൈകോർത്താണ് സാറ്റലൈറ്റുകളിൽ ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയയ്ക്കുക. ഒരു ഡാറ്റാ സെന്റർ റാക്കിന് തുല്യ ശേഷിയുള്ള ടിപിയുകൾ ഓരോ സാറ്റലൈറ്റിലും അയയ്ക്കും.
ഗൂഗിളിന്റെ തന്നെ എഐ ചിപ്പുകളായ ടെൻസർ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റുകളും (TPUs) സെർവറുകളും ഇതിലുണ്ടാകും. ബ്ലൂ ഒറിജിന്റെ 'ന്യൂ ഗ്ലെൻ' ഹെവി-ലിഫ്റ്റ് റോക്കറ്റിലാണ് ഡാറ്റാ സെന്ററുകളെ സൺ-സിൻക്രണസ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് അയയ്ക്കുക. 2029ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇവ ബഹിരാകാശത്തെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കും. എങ്കിലും ഈ ആശയം പ്രായോഗികമാണോ എന്നറിയാൻ ഇനിയും കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.
'പ്രൊജക്റ്റ് സൺക്യാച്ചർ' പദ്ധതിയെ കുറിച്ച്
ബഹിരാകാശ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ലഭ്യമായ സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ എഐ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ബഹിരാകാശത്ത് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ലഭിക്കുന്ന സൗരോർജ്ജം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് സൺക്യാച്ചർ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതുവഴി ഭൂമിയിലെ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്ക് ആവശ്യമായ വൻതോതിലുള്ള വൈദ്യുതിയും തണുപ്പിക്കാനുള്ള ജലവും ലാഭിക്കാം. ദീർഘകാല ദൗത്യമായാണ് ഗൂഗിൾ ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്.
Blue Origin and Google have entered into a launch services agreement for Project Suncatcher, Google’s research moonshot exploring how an interconnected network of solar-powered satellites equipped with its AI chips, Tensor Processing Units (TPUs), could scale machine learning compute in space. https://t.co/84OZUsKBsI— Blue Origin (@blueorigin) November 19, 2026
നേട്ടങ്ങൾ
ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഡാറ്റ സെന്റർ അയയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. ഭൂമിയിലുള്ള ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്ക് വലിയ തോതിൽ വൈദ്യുതിയും സ്ഥലവും കൂളിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. മാത്രമല്ല, ഇതിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി വലിയ ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നത് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. ബഹിരാകാശത്താകുമ്പോൾ ഇത്തരം തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഡാറ്റ സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമുള്ള ഭൂമിയിലെ വൈദ്യുതി നഷ്ട്ടവും, ജല നഷ്ട്ടവും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും.
ഈ ആശയം പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരേയൊരു കമ്പനി ഗൂഗിൾ മാത്രമല്ല. എലോൺ മസ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലൂള്ള കമ്പനിയായ സ്പേസ്എക്സും ഇതിനായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ സ്റ്റാർക്ലൗഡ് പോലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
വിജയം എത്രത്തോളം?
പല കമ്പനികളും ഇതേ ആശയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇതിൽ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. ഒക്ടോബറിലാണ് ഗൂഗിൾ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ എഐ സെർവർ സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത്. അത് ഭൂമിയോട് അടുത്തുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ ആയതിനാൽ, ഓരോ തവണയും 15 മിനിറ്റ് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ.
ഒരു ഡാറ്റാ സെൻ്റർ വൻതോതിൽ സെർവറുകളും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ താപം പുറത്തുവിടുന്നു. ഈ ചൂട് കൃത്യമായി നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. സെർവറുകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത നിലനിർത്താനും, ഉപകരണങ്ങൾ ചൂടായിപ്പോകുന്നത് തടയാനും, ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളിലെ കൂളിംഗ് സംവിധാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. എന്നാൽ ബഹിരാകാശത്ത് ഉപകരണങ്ങളെ തണുപ്പിക്കുക എന്നത് ദുഷ്കരമായ കാര്യമാണ്.
ഭൂമിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ കൂളിങ് രീതികൾ ബഹിരാകാശത്ത് ഫലപ്രദമല്ല. പകരം, പ്രത്യേക പൈപ്പുകളിലൂടെയും പാനലുകളിലൂടെയും താപം പുറത്തേക്ക് കളയേണ്ടി വരും. മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം റേഡിയേഷൻ ആണ്. ബഹിരാകാശത്ത് എല്ലായിടത്തും റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് 'ബിറ്റ് ഫ്ലിപ്പ്' എന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമാകാം. ബൈനറി കോഡിനെ ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം.
വിക്ഷേപണച്ചെലവ്
ഇതിൽ മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി വിക്ഷേപണച്ചെലവാണ്. ഉപകരണങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുക എന്നത് വളരെ ചെലവേറിയ കാര്യമാണ്. ഒരു ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിന്റെ വിക്ഷേപണത്തിന് ഏകദേശം 74 മില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 685.09 കോടി രൂപ) ചിലവാകും. കൂടാതെ റോക്കറ്റിന് വഹിക്കാനാവുന്ന പരമാവധി ഭാരത്തിനും പരിധിയുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ സെർവർ റൂമിനുള്ള ഹാർഡ്വെയർ പോലും ഒരു റോക്കറ്റിന് വഹിക്കാൻ ശേഷിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഡാറ്റാ സെന്ററിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.
ഒരു ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭീമൻ ഡാറ്റാ സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് വളരുന്നതിന് വർഷങ്ങളോ, ഭീമൻ തുകയോ വരെ ആയേക്കാമെന്ന് കാർണഗീ മെലോൺ സർവകലാശാലയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രൊഫസറായ ബ്രാൻഡൻ ലൂസിയൻ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിനോട് പറഞ്ഞു. വലിയ തോതിലുള്ള ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ കൂടുതൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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