കൂടുതൽ സ്വകാര്യത ഫീച്ചറുകളുമായി ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ബീറ്റ 1 പതിപ്പ്: ഈ ഫോണുകളിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ!! എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം?
മൾട്ടിടാസ്ക്കിങ് പിന്തുണ, കൂടുതൽ സ്വകാര്യത ഫീച്ചറുകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകളുമായാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ബീറ്റ 1 പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ ലഭിക്കുമെന്നും, ഏതൊക്കെ ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നും എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
Published : February 14, 2026 at 5:18 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിളിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ആൻഡ്രോയിഡ് 17ന്റെ ബീറ്റ 1 പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി. പ്രകടനം, സ്വകാര്യത, ഡെവലപ്പർ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റായിരിക്കും ഇത്. പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഡെവലപ്പർമാർക്കും പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം പരീക്ഷിക്കാൻ ബീറ്റ പതിപ്പ് അവസരം നൽകും. പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പുതുതായി എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ ലഭിക്കുമെന്നും എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ബീറ്റ 1 അപ്ഡേറ്റ്: എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം
പെർഫോമൻസ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും സുഗമമായ ഉപയോക്തൃ അനുഭവങ്ങളും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാകും ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം. മികച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടാസ്ക് മാനേജ്മെന്റും മെച്ചപ്പെട്ട പവർ കാര്യക്ഷമതയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അണ്ടർ-ദി-ഹുഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ആദ്യ ബീറ്റ പതിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നിലധികം ആപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പോലും ഉപകരണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ലെവൽ മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ഗൂഗിൾ പറയുന്നു.
കൂടാതെ സ്വകാര്യത, സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഗൂഗിൾ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൊക്കേഷൻ, മൈക്രോഫോൺ, ക്യാമറ ഇൻപുട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റ ആപ്പുകൾ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഫോണിന്റെ പെർമിഷൻ മാനേജ്മെന്റിൽ ഈ അപ്ഡേറ്റ് പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾ കാണാം.
മീഡിയ, ക്യാമറ ആപ്പുകൾക്കായി പ്രൊഫഷണൽ-ഗ്രേഡ് ടൂളുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെർസറ്റൈൽ വീഡിയോ കോഡിങ് (VVC) സ്റ്റാൻഡേർഡിന് അധിക പിന്തുണയുണ്ട്. ഓഡിയോ പ്ലേബാക്ക്, ഓഡിയോ ഫോക്കസ് അഭ്യർത്ഥനകൾ, വോളിയം മാറ്റൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പശ്ചാത്തല ഓഡിയോ ഇടപെടലുകളിൽ ഓഡിയോ ഫ്രെയിംവർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും.
ആൻഡ്രോയിഡ് 17 വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഇന്റർഫേസ് പോളിഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ സുഗമമായ സിസ്റ്റം ആനിമേഷനുകൾ, അറിയിപ്പുകൾ, ദ്രുത ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വലിയ സ്ക്രീൻ ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണയും ഗൂഗിൾ വർധിപ്പിച്ചതായി പറയുന്നുണ്ട്.
വലിയ സ്ക്രീൻ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഓറിയന്റേഷൻ, വലുപ്പം മാറ്റൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഓപ്റ്റ്-ഔട്ട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത്, ഫോൾഡബിളുകൾക്കും ടാബ്ലെറ്റുകൾക്കുമായി മികച്ച സ്കെയിലിങും ലേഔട്ട് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയും ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, മെമ്മറി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി, കസ്റ്റം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വ്യൂസിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ബീറ്റ 1 അപ്ഡേറ്റ്: പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോണുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് ബീറ്റ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെട്ട പിക്സൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ബീറ്റ 1 പതിപ്പ് ലഭ്യമാകും. ഏറ്റവും പുതിയ പിക്സൽ 10 സീരിസ് മുതൽ പിക്സൽ 6 മോഡലുകൾ വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്ഡേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ബീറ്റ 1 അപ്ഡേറ്റ്: എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം?
- ആൻഡ്രോയിഡ് ബീറ്റ പ്രോഗ്രാം വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക.
- നിങ്ങളുടെ യോഗ്യമായ പിക്സൽ ഉപകരണം ഏതെന്ന് അതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രോഗ്രാമിൽ ചേരുക.
- തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ സെറ്റിങ്സിൽ പോകുക. പിന്നീട് സിസ്റ്റം > സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് എന്നിവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി പരിശോധിക്കുക. ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ബീറ്റ 1 ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
ഇൻസ്റ്റാളേഷന് ശേഷം, ഉപകരണത്തിന് ഭാവിയിലെ ബീറ്റ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് ഓവർ ദി എയർ (OTA) ലഭിക്കും. അതേസമയം ബീറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ബഗുകളോ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളോ അടങ്ങിയിരിക്കാം. കൂടാതെ ഇത് സാധാരണ ഉപയോക്താക്കളേക്കാൾ ഡെവലപ്പർമാരെയും ന്യൂതന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്.
