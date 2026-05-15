ജിമെയിലിൽ ഇനി 15GB ഫ്രീ സ്റ്റോറേജ് ലഭിക്കില്ല, ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റോറേജ് പോളിസിയിൽ മാറ്റം
സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നേരത്തെ ജീമെയിൽ, ഡ്രൈവ്, ഫോട്ടോസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ 15GB സൗജന്യ സ്റ്റോറേജ് ആക്സസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇനി ഫോൺ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 5ജിബി മാത്രമേ ലഭിക്കൂ.
Published : May 15, 2026 at 5:39 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടെക് ഭീമൻ ഗൂഗിൾ തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റോറേജ് നയത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് മാത്രമായി 15GB ഫ്രീ സ്റ്റോറേജ് പരിമിതപ്പെടുത്തി. ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൽ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നേരത്തെ ജീമെയിൽ, ഡ്രൈവ്, ഫോട്ടോസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ 15GB സൗജന്യ സ്റ്റോറേജ് ആക്സസ് നൽകിയിരുന്നു.
ഫോൺ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത പക്ഷം സൗജന്യമായി 5 ജിബി വരെ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്ന് ഗൂഗിൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോക്താവിന് സൗജന്യ സ്റ്റോറേജ് 5GB വരെ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 15GB ലഭിക്കാൻ ഉപയോക്താവ് അക്കൗണ്ടുമായി ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്നും ഗൂഗിൾ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ സംഭരണം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് ഗൂഗിൾ ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കും.
അടുത്തിടെ, അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരണത്തിനിടെ ഉപയോക്താവിന് ഒരു അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു, "നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിലവിൽ 5GB സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്. ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ്, ഡ്രൈവ്, ജിമെയിൽ എന്നിവയ്ക്കായി കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് നേടാം. ഇതിനായി ഫോൺ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്ത് 15GB സ്റ്റോറേജ് സൗജന്യമായി അൺലോക്ക് ചെയ്യുക. അല്ലൊത്തപക്ഷം 5GB ഉപയോഗിച്ച് തുടരുക."
ഗൂഗിളിന്റെ സ്റ്റോറേജ് പോളിസി മാറിയതായി ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഫോൺ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ 5GB സ്റ്റോറേജ് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. 15GB സ്റ്റോറേജ് ലഭിക്കാൻ, ഉപയോക്താക്കൾ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഗൂഗിൾ സ്റ്റോറേജ് പോളിസിയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന g.co/help/storagepolicy എന്ന ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല.
ഗൂഗിളിന്റെ പിന്തുണ പേജുകളിൽ 15GB സ്റ്റോറേജിനെക്കുറിച്ച് മുൻപ് നൽകിയ വിവരങ്ങളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വേബാക്ക് മെഷീൻ ഡാറ്റ പ്രകാരം, ഗൂഗിൾ 2026 മാർച്ചിൽ ഈ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് 18ന് ആർക്കൈവിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഈ അപ്ഡേറ്റ് ഇന്നും പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ട്.
പുതിയ അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരണ പ്രക്രിയയിൽ ഒഴികെ മറ്റെവിടെയും 15GB സ്റ്റോറേജിന് ഫോൺ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നിർബന്ധമാണെന്ന് ഗൂഗിൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും മൊബൈലിലും പുതിയ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, ഫോൺ നമ്പർ സ്ഥിരീകരണം തുടരേണ്ടത് നിർബന്ധിതമായി. അതേസമയം സിം കാർഡ് ഇല്ലാതെ ഒരു പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ സജ്ജീകരിക്കുമ്പോൾ, ഈ സ്ഥിരീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല.
