കടുത്ത ചൂടും കാലം തെറ്റി പെയ്യുന്ന മഴയും, ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനാതീതം! '2024' ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷം
കാലാവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനം അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് വർധിക്കുന്നതിനും സമുദ്ര താപനില വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ഇത് ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ബാധിക്കും.
Published : March 28, 2026 at 5:24 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനാതീതമായി അടിക്കടി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ... ഇതിന്റെ ഭീകര ചിത്രം വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന (WMO). 2015 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള 11 വർഷവും ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷങ്ങളായിരുന്നെന്നാണ് "സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് 2025" എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.
ഇതിനെ വെറുമൊരു കടലാസിലെ കണക്കായി കാണേണ്ട. അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയുടെ അതിഭീകരമായ ചിത്രങ്ങളാണ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും കാലാവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് മഴയാണെങ്കിൽ നാളെ കടുത്ത ചൂട്, അതല്ലെങ്കിൽ കാലം തെറ്റി പെയ്യുന്ന മഴ, അതിശൈത്യം. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം കാഴ്ച്ചകളാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇവയെല്ലാം.
2024-ൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് വർധിച്ചു. ഇത് 2 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി. ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ശ്വാസം മുട്ടലിനും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുമെന്നോർക്കണം.
അതേസമയം മീഥെയ്ൻ, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് 800,000 വർഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി. ഇത് ഭൂമിയുടെ താപനിലയിൽ സ്ഥിരമായ വർധനവിന് കാരണമായി. 176 വർഷത്തെ റെക്കോർഡ് നോക്കുമ്പോൾ, അതിൽ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമായിരിക്കും 2025 എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം 2024 ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമാണ് ഇതെന്നും പറയുന്നു.
സമുദ്രത്തിനും ഭീഷണി
താപനില ഉയരുന്നത് മനുഷ്യനെ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും പല രീതിയിൽ ബാധിക്കും. ഈ ഉയരുന്ന താപനില സമുദ്രങ്ങളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അധിക താപത്തിന്റെ ഏകദേശം 90 ശതമാനവും സമുദ്രങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് സമുദ്ര താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇത് സമുദ്രജീവികളെയും കാലാവസ്ഥാ ചക്രങ്ങളെയും സമുദ്രനിരപ്പിനെയും ബാധിക്കുന്നു. 2025 ൽ, സമുദ്ര താപ നില 66 വർഷത്തെ റെക്കോർഡ് തകർത്തു.
സമുദ്ര താപനിലയിലെ വർദ്ധനവ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്കും ഭീഷണിയാണ്. പവിഴപ്പുറ്റുകൾ നിറം മങ്ങുന്ന സംഭവങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സമുദ്ര ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് ഭീഷണിയാണ്. ഇവ സമുദ്രജീവികളെ പിന്തുണയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, തീരദേശ പ്രദേശങ്ങളെ കൊടുങ്കാറ്റുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഇത് മനുഷ്യനും ഭീഷണിയാണ്.
സമുദ്രനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുകയാണ്. 1993 നും 2025 നും ഇടയിൽ ആഗോള സമുദ്രനിരപ്പ് ഏകദേശം 11 സെന്റീമീറ്റർ ഉയരുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. കൂടാതെ, സമുദ്രത്തിലെ അമ്ലീകരണ പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി, സമുദ്രത്തിന്റെ pH ലെവൽ ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞു. ഇത് സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ ആഘാതം എത്രത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ, 2025ലെ മൺസൂൺ പതിവിലും നേരത്തെ എത്തിയത് നാം കണ്ടതാണ്. 2009ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി പല പ്രദേശങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ, കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടായി. പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജത്തിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടും, ആഗോള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. നിലവിലെ വേഗതയിൽ പോലും, 2030ലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കൈവരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഭാവിയിൽ മാത്രം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. മറിച്ച് വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ അടിയന്തിര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വർധിച്ചുവരുന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്വമനം ഭൂമിയുടെ താപനിലയെ അപകടകരമായ നിലയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മനുഷ്യനുൾപ്പെടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ ബാധിക്കും. സമയബന്ധിതവും കൃത്യവുമായ നടപടികൾ കൈകൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിനാശകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
- ഐഫോൺ 18 പ്രോ മുതൽ ആപ്പിൾ ടിവി വരെ, വിപണി തൂക്കാൻ ഇവരെത്തും: ഈ വർഷം പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾ
- ലോക്ക്ഡൗൺ മോഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണോ? ഐഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയേ ഇല്ലെന്ന് ആപ്പിൾ
- ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 സീരിസിൽ സാംസങിന്റെ മൂന്ന് ലാപ്ടോപ്പുകൾ: വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രത്യേക ഓഫർ
- വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റ് വരുന്നു, ലോഞ്ച് മെയ് മാസത്തിലെന്ന് സൂചന: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകൾ