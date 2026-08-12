എന്തിനും ഏതിനും ജെമിനൈ! പ്രതിമാസ ഉപയോക്താക്കൾ 100 കോടി കടന്നു: ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ച് ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനൈ എഐ
100 കോടിയിലധികം ആളുകളാണ് പ്രതിമാസം ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനൈ എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ഉൽപ്പന്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്.
Published : August 12, 2026 at 7:48 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രതിമാസ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം ഒരു ബില്യൺ (100 കോടി) തികച്ച് ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ച് ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനൈ ആപ്പ്. കമ്പനിയുടെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ഉത്പ്പന്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എഐ ഏജന്റായ ജെമിനൈ. സെർച്ച്, ജിമെയിൽ, ആൻഡ്രോയിഡ്, മാപ്സ്, ക്രോം, പ്ലേ, യൂട്യൂബ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഈ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിടുന്ന ഗൂഗിളിൽ നിന്നുള്ള 14-ാമത്തെ ഉത്പ്പന്നം കൂടിയാണിത്.
മത്സരാധിഷ്ഠിത എഐ മേഖലയിൽ ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനൈ എത്രത്തോളം വിജയമായെന്ന് എടുത്തുകാണിക്കുന്നതാണ് കണക്കുകൾ. തങ്ങളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലുടനീളം ജെമിനൈ ആപ്പ് എത്ര പേർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഗൂഗിൾ ഈ കണക്ക് തയ്യാറാക്കിയത്. അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വിചാരിച്ചതിലും വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ചയാണ് പ്രതിമാസ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം സൂചിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം എഐ അസിസ്റ്റന്റായും, കൂടാതെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഗൂഗിൾ സേവനങ്ങളിലും ജെമിനൈ എഐ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിൽ അതിശയിക്കാനില്ലെന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം.
1B+ people are now using @Geminiapp every month to spark new ideas and get things done. It’s our fastest growing product ever, and our 14th to hit the 1B-user mark.— Sundar Pichai (@sundarpichai) August 11, 2026
Kudos to @JoshWoodward & the entire Gemini team, and thank you to everyone who has been on this journey with us -… pic.twitter.com/sSWrULX4Qn
നേട്ടം രണ്ടര വർഷത്തിനുള്ളിൽ
2024 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ജെമിനൈ മൊബൈൽ ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേസമയം തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റിന് പകരമായി ഗൂഗിൾ ആദ്യമായി ജെമിനൈയും ലഭ്യമാക്കി. 2025 മാർച്ചോടെ എല്ലാ മൊബൈൽ ഉപയോക്താക്കളെയും ജെമിനൈ എഐ അസിസ്റ്റന്റിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഗൂഗിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്സിനെ നിർബന്ധിതമായി ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഷട്ട്ഡൗൺ ചെയ്യാനും ഗൂഗിൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഈ ഉപയോക്താക്കളെ കൂടെ ജെമിനൈയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം.
എന്തിനും ഏതിനും ജെമിനൈ
എഐ സവിശേഷതകൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ജെമിനൈ എഐ അസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ കൂടുതൽ കഴിവുകൾ ചേർക്കും. കൂടാതെ ഇത് ഉപയോക്താക്കളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നു. ഫോണിലെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്സിന് പകരം മാത്രമല്ല, റൈഡുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും റെസ്റ്റോറന്റിൽ ടേബിളുകൾ റിസർവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന 40-ലധികം ആപ്പുകളിൽ ജെമിനൈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ഉപയോക്താക്കളുടെ ജെമിനൈ എഐയിലെ ദൈനംദിന ഇടപെടലുകൾ ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ കേന്ദ്രീകൃതമാണ്. 63 ശതമാനം ഉപയോക്താക്കളും ജെമിനൈയുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ഇവരിൽ കൂടുതലും വോയ്സിലൂടെ ജെമിനൈ എഐയുമായി സംസാരിക്കുന്നവരാണ്.
അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിദ്യാർത്ഥികൾ
തത്സമയ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ആളുകൾ ലൈവ് ക്യാമറ ഫീഡുകളും ജെമിനൈയുമായുള്ള സ്ക്രീൻ പങ്കിടലും ഉൾപ്പെടെ നടത്തുന്നു. ജെമിനൈയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളിൽ 38 ശതമാനവും എന്തെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്.
ഉപയോക്താക്കളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ജെമിനൈ ദിവസവും 150 ദശലക്ഷത്തിലധികം ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, ചെറുകിട ബിസിനസുകാരും പരസ്യങ്ങൾ നിർമിക്കാനും മാർക്കറ്റിങ് മെറ്റീരിയലുകൾ നിർമ്മിക്കാനും ജെമിനൈയെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാറുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
🤖Android users love Gemini— Josh Woodward (@joshwoodward) August 11, 2026
+ Gemini can automate actions across 40+ popular apps
+ Great for booking rides, reserving tables, and more
+ More updates coming tomorrow at @madebygoogle!
ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിലും പ്രിയങ്കരം
ഗൂഗിൾ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കപ്പുറം ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിലും ജെമിനൈ ജനപ്രിയമാണ്. 100 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കളും സജീവ ജെമിനൈ ഉപയോക്താക്കളാണെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
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