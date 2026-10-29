ലോകത്തെ എഐ മോഡലുകളിൽ ഒന്നാമൻ: ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളോടെ 'ജെമിനൈ 4 കാർബൺ' എഐ മോഡലുമായി ഗൂഗിൾ
ലോകത്തിലെ എഐ മോഡലുകളുടെ പ്രകടനം അളക്കുന്ന ഇൻഡെക്സിൽ 59 സ്കോറോടെ മറ്റെല്ലാ മോഡലുകളെയും പിന്നിലാക്കി കാർബൺ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
Published : October 29, 2026 at 5:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിളിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗമായ ഡീപ്പ്മൈൻഡ് കരുത്തേറിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 'ജെമിനൈ 4 കാർബൺ' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ എഐ മോഡൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡിങ്, സൈബർ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾ ചെയ്യാനായാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗൂഗിൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച മോഡലാണിതെന്നും ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ എഐ മോഡലുകളെക്കാളും മുന്നിലാണ് ജെമിനൈ 4 കാർബണെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വിലയും ലഭ്യതയും
ജെമിനൈ 4 കാർബൺ മോഡലിന്റെ ഇൻപുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക് ദശലക്ഷത്തിന് 2 ഡോളറും ഔട്ട്പുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക് ദശലക്ഷത്തിന് 10 ഡോളറുമാണ് വില വരുന്നത്. കാഷെ ചെയ്ത ഇൻപുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക്, സാധാരണ ഇൻപുട്ട് നിരക്കിൽ നിന്ന് 95 ശതമാനം ഇളവ് ലഭിക്കും. എങ്കിലും സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഈ മോഡൽ ലഭ്യമാക്കിത്തുടങ്ങുന്നത്. ഗൂഗിളിന്റെ 'ഫെയർവിൻഡ് പ്രോഗ്രാം' വഴി ഇതിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഘട്ടംഘട്ടമായി വിപുലീകരിക്കാനാണ് പദ്ധതി. പിന്നീട് വരും ആഴ്ചകളിലായി ഡെവലപ്പർമാർക്കും ബിസിനസുകൾക്കും സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഇത് ലഭ്യമായി തുടങ്ങും.
Gemini 4 Carbon is our next frontier model. It’s state-of-the-art across cybersecurity and long-horizon capabilities.— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) October 28, 2026
ജെമിനി 4 കാർബണിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതെന്ത്?
രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയ ജെമിനൈ 4 ആർഗണിന്റെ അടുത്ത പതിപ്പാണ് ജെമിനൈ 4 കാർബൺ. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചതെങ്കിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ വലിയൊരു മുന്നേറ്റം കാഴ്ച വെയ്ക്കാൻ ഈ മോഡലിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ എഐ മോഡലുകളുടെ പ്രകടനം അളക്കുന്ന ഇൻഡെക്സിൽ 59 സ്കോറോടെ മറ്റെല്ലാ മോഡലുകളെയും പിന്നിലാക്കി കാർബൺ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, പഴയ മോഡലായ ആർഗോണിനേക്കാൾ വേഗതയും ബുദ്ധിശക്തിയും വിശ്വസ്തതയും ഉള്ള മോഡലാണ് ഇത്. കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കഠിനമായ ജോലികൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തുതീർക്കാൻ ഈ പുതിയ മോഡലിന് സാധിക്കും.
സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾക്കായി നിർമ്മിച്ചത്
വളരെ സങ്കീർണ്ണവും കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നതുമായ എഞ്ചിനീയറിങ് ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനാണ് കാർബൺ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച്, വലിയ കോഡിംഗുകൾക്കുള്ളിലെ പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കുമെന്ന് ഗൂഗിളിന്റെ ആഭ്യന്തര ടീമുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോഡിങ്, ശാസ്ത്രീയ പരിജ്ഞാനം ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾ, വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ടെക്സ്റ്റ്, ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ തരം വിവരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഇതിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെബ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഗുണനിലവാരം അളക്കുന്ന 'വെബ്ഡേവ് അരീന' എന്ന ആഗോള പട്ടികയിൽ കാർബൺ ഒറ്റയടിക്ക് 89 പോയിന്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നേടിയ വലിയൊരു നേട്ടമാണ് ഇത്.
അത്യാധുനിക സൈബർ സുരക്ഷാ ശേഷി
പുതിയ എഐ മോഡലിന്റെ എടുത്തുപറയേണ്ട ഒരു സവിശേഷത സൈബർ സുരക്ഷാ രംഗത്തെ മികച്ച പ്രകടനമാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലെ സുരക്ഷാ പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തുകയും, ഇത്തരം പിഴവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹാക്കർമാർക്ക് ആക്രമണം നടത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും, തുടർന്ന് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള കോഡിങ് എഴുതുകയും ഈ മോഡലിന്റെ ജോലികളാണ്. ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ മോഡലിന് സാധിക്കും.
യഥാർത്ഥ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള 'എസ്ഇസി-ബെഞ്ച് പ്രോ' പരിശോധനയിൽ 88.2 ശതമാനവും, ഹാക്കർമാരുടെ വഴി തടയാനുള്ള 'എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്ജിം' പരിശോധനയിൽ 54.8 ശതമാനവും സ്കോർ ചെയ്ത് കാർബൺ പുതിയ ലോക റെക്കോർഡ് കുറിച്ചു. പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രാരംഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശേഷി അളക്കുന്ന 'സിഡബ്ല്യുഇ-ബെഞ്ച്' പരിശോധനയിൽ 71.0 ശതമാനം മാർക്കും ഈ മോഡൽ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഗൂഗിളിന്റെ ക്രോം ടീം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള കോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വിപണിയിലെ മറ്റ് മുൻനിര എഐ മോഡലുകളെക്കാൾ 10 മടങ്ങിലധികം മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാർബൺ കാഴ്ചവെച്ചത്. പ്രമുഖ ക്ലൗഡ് സുരക്ഷാ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'വിസ്' നടത്തിയ വെബ്സൈറ്റ് സുരക്ഷാ പരിശോധനകളിലും സമാനമായ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഈ പുതിയ മോഡൽ വഴി ഉണ്ടായതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ മോഡൽ
പുതിയ എഐ മോഡലായ ജെമിനൈ 4 കാർബൺ മുൻ മോഡലായ ആർഗണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വസ്തവും സുരക്ഷിതവുമാണ്. ഒരു വിവരത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ, ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് പകരം ആ കുറവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ കാണിച്ച് ഉപയോക്താവിനോട് അനുവാദം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. കമ്പനിയുടെ ആന്തരിക പരിശോധനകളിൽ ഇതിന് ഗുരുതരമായ പിഴവുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത 80 ശതമാനത്തോളം കുറഞ്ഞതായി കാണുന്നു. കൂടാതെ, എഐയെ തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന 'പ്രോംപ്റ്റ് ഇൻജെക്ഷൻ' പോലുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും കാർബണിൽ നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
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