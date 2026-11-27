ഏതാ ലെവൽ! 16-ാം വയസിൽ പുടിനൊപ്പം സെൽഫി; ലോക ശ്രദ്ധനേടി 'എഐ കിഡ്' റൗൾ ജോൺ അജു, ഇടിവി ഭാരതിനോട് സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് പിതാവ്
കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മോസ്കോയിലേക്ക് പറന്ന് ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി റൗൾ ജോൺ അജു. 'എഐ ജേർണി 2026' അന്താരാഷ്ട്ര ഉച്ചകോടിയിൽ പുടിനൊപ്പം റൗൾ പകർത്തിയ സെൽഫി വൈറല്.. ഇടിവി ഭാരതിനോട് സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് പിതാവ്...
Published : November 27, 2026 at 10:50 AM IST
എറണാകുളം/മോസ്കോ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ ഭരണാധികാരികളിലൊരാളായ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ്റെ തോളിൽ തട്ടിയുള്ള അഭിനന്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആ 16-കാരൻ ആരാണ്? ഗൂഗിളിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും എക്സിലുമെല്ലാം ലോകം ഇന്ന് തിരയുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള റൗൾ ജോൺ അജു എന്ന കൊച്ചുമിടുക്കനെയാണ്.
വീട്ടിലെ കുളിമുറിയിൽ നിന്ന് ഒൻപതാം വയസിൽ തൻ്റെ ആദ്യ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ റൗൾ ജോൺ അജു ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടുണ്ടാകില്ല, ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ നേതാക്കളിലൊരാളായ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനൊപ്പം നിന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സെൽഫിയെടുക്കാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന്. ഇന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിലും തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് 16-കാരനായ ഈ മലയാളി കൗമാരക്കാരൻ്റെയും പുടിൻ്റെയും ചിത്രം.
മോസ്കോയിൽ നടന്ന രാജ്യാന്തര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സമ്മേളനമായ 'എഐ ജേർണി 2026' വേദിയാണ് ഈ അപൂർവ്വ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. നിർമിതബുദ്ധി (എഐ), റോബോട്ടിക്സ് മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച യുവപ്രതിഭകളുമായി റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനും കസഖ്സ്ഥാൻ പ്രസിഡൻ്റ് കാസിം-ജോമാർട്ട് ടൊകായേവും സംവദിക്കുന്ന പ്രത്യേക സെഷനിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 'എഐ കിഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന റൗൾ എത്തിയത്.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എഐ എങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നതായിരുന്നു ചർച്ചയിലെ പ്രധാന വിഷയം. എഐ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താശേഷിക്ക് പകരമാകരുതെന്നും, മറിച്ച് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെയും സർഗാത്മകതയെയും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമായി മാറണമെന്നുമുള്ള റൗളിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ പുടിൻ ഏറെ താല്പര്യത്തോടെയാണ് കേട്ടത്. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പുടിന് ഹസ്തദാനം നൽകിയ റൗൾ ഒരു സെൽഫിക്കായി അഭ്യർഥിച്ചു. പുഞ്ചിരിയോടെ സമ്മതിച്ച പുടിൻ, റൗളിൻ്റെ തോളിൽ തട്ടി അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഓഫീസ് തന്നെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതോടെ സംഭവം ആഗോളതലത്തിൽ വൈറലായി. പുടിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് റൗൾ കുറിച്ച വാക്കുകൾ ഏവരെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
"ഒൻപതാം വയസ്സിൽ ബാത്ത്റൂമിലിരുന്ന് എൻ്റെ ആദ്യ വീഡിയോ ചെയ്തതുമുതൽ പ്രസിഡൻ്റ് പുടിനൊപ്പം സെൽഫിയെടുക്കുന്നത് വരെ... ജീവിതം എന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയിരുന്നില്ല. നേട്ടങ്ങളേക്കാളുപരി ഈ യാത്ര എന്നെ മാറ്റിയെടുത്ത വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഈ വേദി എന്നെ ഓർമിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോഴും പഴയതുപോലെ ആകാംക്ഷയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ, പക്ഷേ പറയാൻ കുറച്ചധികം കഥകളുണ്ടെന്ന് മാത്രം." റൗള് ജോണ് കുറച്ചു.
ഇടിവി ഭാരതിനോട് സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് റൗളിൻ്റെ കുടുംബം
ലോക നേതാക്കൾ മകനെ നേരിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയും ഒപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്തത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണെന്ന് റൗളിൻ്റെ പിതാവ് അജു ജോസഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മകനെ അനുഗമിച്ച് റഷ്യയിലെത്തിയ അജു ജോസഫ് അവിടെ വച്ചാണ് തൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചത്. ഒരു പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ ലോക നേതാക്കൾ തൻ്റെ മകൻ്റെ കഴിവുകളെ അംഗീകരിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മലയാളികൾക്കും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനം പകരുന്ന നേട്ടമാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിലെ റൗളിൻ്റെ സാന്നിധ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചൈനയിൽ നിന്നുള്ളവരുൾപ്പെടെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പ്രതിഭാധനരായ വിദ്യാർഥികളാണ് ഈ സമ്മിറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ റൗൾ ഈ യുവപ്രതിഭകൾക്കൊപ്പമാണുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള വിദ്യാർഥികളുമായി ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് റൗളിന് സ്വയം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മികച്ചൊരു അവസരമാണെന്നും അജു ജോസഫ് പറഞ്ഞു. സമ്മിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി റഷ്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നിർമിതബുദ്ധിയുമായി (AI) ബന്ധപ്പെട്ട് റൗൾ ഇന്ന് പ്രത്യേക ക്ലാസും നയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പിതാവ് വ്യക്തമാക്കി.
ഒൻപതാം വയസ്സിലെ കൗതുകത്തിൽ നിന്ന് ആഗോള വേദികളിലേക്ക്: ആരാണ് 'എഐ കിഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ' റൗൾ ജോൺ അജു?
പതിനാറാം വയസിൽ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കളിച്ചുനടക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ, സ്വന്തമായി ഒരു ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നയിക്കുകയും അച്ഛന് മാസം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൗമാരക്കാരനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് കൊച്ചി സ്വദേശിയായ റൗൾ ജോൺ അജു. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനൊപ്പമുള്ള സെൽഫിയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ വേദികളിലെ പ്രസംഗങ്ങളുമായി ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഈ മലയാളി ബാലൻ 'എഐ കിഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
തുടക്കം ഒൻപതാം വയസ്സിലെ കൗതുകത്തിൽ നിന്ന്
കോഡിംഗിൻ്റെ സങ്കീർണമായ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നല്ല റൗൾ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത്. മറിച്ച് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗിലൂടെയാണ്. റൗളിൻ്റെ പിതാവ് അജു ജോസഫിന് 'അഡോബി' കമ്പനിയിൽ ജോലി ലഭിച്ചതോടെ, പ്രീമിയം എഡിറ്റിംഗ് ടൂളുകൾ സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ റൗളിന് അവസരം ലഭിച്ചു. ഒൻപതാം വയസ്സിൽ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ, തൻ്റെ ജോലികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) ടൂളുകളെക്കുറിച്ച് റൗൾ സ്വയം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ കൗതുകം അവനെ എത്തിച്ചത് വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്കാണ്.
ലോകശ്രദ്ധ നേടിയ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ
12-ാം വയസ്സിൽ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് നിര്മിച്ചു. സ്കൂൾ സയൻസ് ഫെയറിനായി തൻ്റെ 12-ാം വയസ്സിൽ റൗൾ സ്വന്തമായി ഒരു റോബോട്ടിനെ നിർമ്മിച്ചു. 'മീബോട്ട്' എന്ന് പേരിട്ട ഈ റോബോട്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ വലിയ വഴിത്തിരിവായി.
താൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 15-ലധികം എഐ ടൂളുകളെ ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനായി റൗൾ AIRealm Technologies എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ന് 15-ഓളം ജീവനക്കാർ ഈ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആമസോൺ, അഡോബി, വിപ്രോ, ഐബിഎം തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികളിൽ പ്രവർത്തിച്ച പരിചയസമ്പത്തുള്ള തൻ്റെ പിതാവിനെ റൗൾ കമ്പനിയിൽ നിയമിക്കുകയും മാസം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം നൽകുകയും ചെയ്തത് ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു.
സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്ന എഐ ടൂളുകളാണ് റൗൾ നിർമിച്ചത്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിയമസഹായം നൽകുന്ന Rescue AI / NyayaSathi, കുട്ടികൾക്ക് കളികളിലൂടെ എഐ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ThinkCraft എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്. ഐഐടികൾ (IIT), ഐഐഎമ്മുകൾ (IIM), പ്രമുഖ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദേശ സർവകലാശാലകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികൾക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും റൗൾ ഇതിനോടകം എഐ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ആഗോള വേദികളിലെ മലയാളി സാന്നിധ്യം
കേരള സർക്കാരിനും ദുബായ് സർക്കാരിനും പൊതുസേവനങ്ങളിൽ എഐ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉപദേശം നൽകാൻ റൗളിന് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ എഐ ഉച്ചകോടിയിലും, കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയും എഐയും സംബന്ധിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സംഘടിപ്പിച്ച പാനൽ ചർച്ചയിലും റൗൾ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി തിളങ്ങിയിരുന്നു. യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ റൗൾ, ഒടുവിൽ മോസ്കോയിൽ നടന്ന 'എഐ ജേർണി' സമ്മേളനത്തിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ്റെ ശ്രദ്ധയും പിടിച്ചുപറ്റി.
നോർത്ത് ഇടപ്പള്ളി ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർഥിയായ ഈ 16-കാരൻ, പ്രായമല്ല മറിച്ച് നിരന്തരമായ അന്വേഷണത്വരയും സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സുമാണ് ഒരാളെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോഴഞ്ചേരിക്ക് സമീപം എഴുമറ്റൂർ സ്വദേശിയാണ് റൗൾ ജോൺ അജു. എഴുമറ്റൂർ കരിവത്തുംമൂട്ടിൽ അജു ജോസഫിൻ്റെയും ഷേബ ആനിൻ്റെയും മകനായ റൗൾ, കുടുംബത്തിൻ്റെ വേരുകൾ പത്തനംതിട്ടയിലാണെങ്കിലും വളർന്നതും പഠിക്കുന്നതും കൊച്ചിയിലാണ്.
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